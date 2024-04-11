Минулої доби на півдні ліквідовано 112 окупантів та знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки армії РФ, - Сили оборони

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм, в районі Старомайорського. Успіху не мали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 6 штурмів наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 255 розвідувальних дронів", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони за минулу добу ліквідували 112 окупантів та знищили 41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема:

12 гармат;

4 міномети;

20 одиниць автобронетехніки;

3 станції радіоелектронної боротьби, одна з них - "Стриж";

2 човни.

Також знищено 1 спостережний пункт та 3 польові пункти боєпостачання.

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