Минулої доби на півдні ліквідовано 112 окупантів та знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки армії РФ, - Сили оборони
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм, в районі Старомайорського. Успіху не мали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 6 штурмів наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.
"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 255 розвідувальних дронів", - йдеться в повідомленні.
Сили оборони за минулу добу ліквідували 112 окупантів та знищили 41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 12 гармат;
- 4 міномети;
- 20 одиниць автобронетехніки;
- 3 станції радіоелектронної боротьби, одна з них - "Стриж";
- 2 човни.
Також знищено 1 спостережний пункт та 3 польові пункти боєпостачання.
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