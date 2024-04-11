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Минулої доби на півдні ліквідовано 112 окупантів та знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки армії РФ, - Сили оборони

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм, в районі Старомайорського. Успіху не мали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 6 штурмів наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 255 розвідувальних дронів", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони за минулу добу ліквідували 112 окупантів та знищили  41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 12 гармат;
  • 4 міномети;
  • 20 одиниць автобронетехніки;
  • 3 станції радіоелектронної боротьби, одна з них - "Стриж";
  • 2 човни.

Також знищено 1 спостережний пункт та 3 польові пункти боєпостачання.

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Автор: 

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"Такого сильного наводнения на Урале не было бы, если бы Казахстан «более согласованно» сбрасывал воду из своих водохранилищ, заявил путинский полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Если бы не действия казахстанцев, наводнений в Курганской и Тюменской областях удалось бы избежать, считает он. Правда, кто виноват в наводнении в Оренбургской области, реки которой текут не из Казахстана, а, напротив, в эту страну, Якушев уточнить затруднился"
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11.04.2024 13:37 Відповісти
 
 