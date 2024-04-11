Україна та Латвія підписали безпекову угоду: Рига щороку надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП
Президент України Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами.
Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО", - йдеться в повідомленні.
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Olena Teslenko
показати весь коментар11.04.2024 13:32 Відповісти Мені подобається 5
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показати весь коментар11.04.2024 13:39 Відповісти Мені подобається 1
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