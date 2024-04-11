Кабмін має розробити законопроєкт про ротації та нормативну базу для виділення 70 тис. гривень бійцям на передовій, - Рада. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів має розробити необхідні нормативно-правові акти для ротації українських захисників та для виплати додаткової одноразової винагороди військовим "на нулі".
Таке рішення парламент ухвалив на засіданні 11 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Постанова, яку підтримав 321 депутат, передбачає, що Кабмін має найближчим часом розробити та внести на розгляд Ради законопроєкт про ротацію.
Також уряд має виділити додаткові виплати у 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.
Таким чином, передбачено, що захисники України, які воюють на передовій, отримуватимуть 20-25 тис. грн зарплати, 100 тис. бойових та ще 70 тис. грн додатково.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про мобілізацію.
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Та ну вас зегниди на-х...іба.
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Третій рік воюю. Бачу мабуть треба йти в СЗЧ, бо по нормально з цими дебілами від влади не вийде.