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Новини Війна
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Кабмін має розробити законопроєкт про ротації та нормативну базу для виділення 70 тис. гривень бійцям на передовій, - Рада. ДОКУМЕНТ

шеврон

Кабінет Міністрів має розробити необхідні нормативно-правові акти для ротації українських захисників та для виплати додаткової одноразової винагороди військовим "на нулі".

Таке рішення парламент ухвалив на засіданні 11 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постанова, яку підтримав 321 депутат, передбачає, що Кабмін має найближчим часом розробити та внести на розгляд Ради законопроєкт про ротацію.

Також уряд має виділити додаткові виплати у 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

постанова ВР від 11 квітня 2024 року

Читайте: Без демобілізації через 36 місяців та з е-кабінетом військовозобов’язаного: Основні норми законопроєкту про мобілізацію. ПЕРЕЛІК

Таким чином, передбачено, що захисники України, які воюють на передовій, отримуватимуть 20-25 тис. грн зарплати, 100 тис. бойових та ще 70 тис. грн додатково.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про мобілізацію.

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому

Автор: 

ВР (14971) виплати (1041) Кабмін (14085) ротація (79)


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Топ коментарі
+3
Чергове окозамилювання. Ця влада доведе країну до повної руйняції та винищення населення.
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11.04.2024 13:57
+2
🔥ПОРОШЕНКО ВИКРИВ УСЮ БРЕХНЮ ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.04.2024 13:59
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Та ну вас зегниди на-х...іба.
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11.04.2024 13:41 Відповісти
Відверто кажучи я зовсім не сприйняв інформацію про виплати у 10 тисяч та у 70 тисяч як якісь додаткові до 30-ти та 100 тисяч котрі виплачуються на цей час. З інформації котра надійшла до відкритих джерел все виглядає так що 30 тисяч зменшуються до 10-ти, а 100 до 70-ти. Опублікованого затвердженого тексту закону поки не знаходжу, а старий з правками до нього не має значення, бо незрозуміло що саме змінилось наприкінці обговорень та прийняття. Тож почекаю офіційної публікації в "Урядовому кур'єрі" перш ніж робити якісь висновки!!!
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11.04.2024 13:47 Відповісти
В тексті на фото: "одноразової".
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11.04.2024 13:56 Відповісти
Чергове окозамилювання. Ця влада доведе країну до повної руйняції та винищення населення.
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11.04.2024 13:57 Відповісти
🔥ПОРОШЕНКО ВИКРИВ УСЮ БРЕХНЮ ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Беручи до уваги девальвацію гривні така собі історія...
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11.04.2024 14:07 Відповісти
Гундосий кинув м'яч на верховну зезраду, ті побуцали і кинули м'яч на кабмін. Йшов третій рік війни. Ми повторюємо помилки 100 річної давнини. Результатом цієї політичної імпотенції буте остаточна втрата державності. Суки! Гундосий Голобородько-виходь постріляй зеленобільшість, к у кіно режисера бєні
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11.04.2024 14:38 Відповісти
В постанові не знайшов терміну виконання. Є передчуття, що гроші пустять на дороги, тєлємарафон,, з/плату поважним державним слугам.
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11.04.2024 14:53 Відповісти
Які додаткові виплати? Тут сидимо під мінами і КАБами, на кордоні з рашкою, а нам кажуть, що це не зона бойових дій.
Третій рік воюю. Бачу мабуть треба йти в СЗЧ, бо по нормально з цими дебілами від влади не вийде.
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11.04.2024 15:11 Відповісти
А хіба, починаючи з 2019 року, в Україні є Кабінет Міністрів?
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11.04.2024 15:33 Відповісти
Зараз коштів по факту немає щоб набрати 200 тис на мобілізацію ,це 100 мільярдів грн.Це щоб тільки забезпечити.Тому оці 70 тис це звичайна брехня.
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11.04.2024 15:47 Відповісти
Замало грошей.
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12.04.2024 09:03 Відповісти
 
 