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Новини Війна
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У росіян є ще багато фугасних бомб, переобладнаних під КАБи, - Повітряні сили

каб

Російські окупаційні війська мають багато фугасних бомб часів СРСР, які переробляють під КАБи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Іллі Євлаш.

"У РФ є багато фугасних бомб від Радянського союзу, які вони модифікують та переробляють під керовані авіаційні бомби. Роблять спеціальні прилади, які дозволяють керувати ними з літака за рахунок його швидкості. Вони можуть доставляти ці бомби на дистанцію 70-80 кілометрів", - зазначив він.

За словами Євлаша, росіяни КАБами постійно уражають Суми, Запоріжжя, Харків, інші міста також страждають від них. Однак цих бомб у РФ ще досить велика кількість.

Читайте: Під час останніх обстрілів Росія використовувала ракети, виготовлені у 2023–2024 роках, - Повітряні сили

Автор: 

Євлаш Ілля (162) КАБ (355)


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Топ коментарі
+3
Ну для того чтобы работать с англоговорящими инструкторами, чтобы полностью и быстро понимать что он говорит даже в полете, чтобы читать документацию - школьного уровня явно недостаточно. Другой вопрос - почему их у нас не готовили заранее, проблемы найти человека, который бы на волонтерские деньги занимался бы с группой и учил языку? Думаю как нибудь скинулись бы. Проблема была учить специализированному языку военных? Ведь нереально же предложить 10 тысяч долларов в месяц отставному американскому летчику, который бы приехал в Украину в частном порядке и учил бы курсантов военному английскому? На спутник скинулись - как нибудь бы и на учителя наскребли бы. Пригодилось или нет - другой вопрос, но пилоты в этом аспекте уже были бы подготовлены.
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11.04.2024 14:04
+2
У кацапів усього, ще є багато бо вони готувалися до нападу, а в Україні не має нічого для оборони і навіть немає презедента українця.
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11.04.2024 13:46
+2
за те у нас є патужний телемарахвон)))) правда зебоби?????
ПС злочин і кара.... тобто вибрали- не скігліть)
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11.04.2024 13:48
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Може Ф - 16 будуть іхні літачки збивати?
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11.04.2024 13:45 Відповісти
Пілоти досі англійську мову вчать. Без знання англійської вони не знайдуть гашетку.
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11.04.2024 13:52 Відповісти
Якось трохи з цією мовою стрьомно - це офіцери - школа інститут - чого не вчили?
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11.04.2024 13:56 Відповісти
Ну для того чтобы работать с англоговорящими инструкторами, чтобы полностью и быстро понимать что он говорит даже в полете, чтобы читать документацию - школьного уровня явно недостаточно. Другой вопрос - почему их у нас не готовили заранее, проблемы найти человека, который бы на волонтерские деньги занимался бы с группой и учил языку? Думаю как нибудь скинулись бы. Проблема была учить специализированному языку военных? Ведь нереально же предложить 10 тысяч долларов в месяц отставному американскому летчику, который бы приехал в Украину в частном порядке и учил бы курсантов военному английскому? На спутник скинулись - как нибудь бы и на учителя наскребли бы. Пригодилось или нет - другой вопрос, но пилоты в этом аспекте уже были бы подготовлены.
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11.04.2024 14:04 Відповісти
бо було не на часі. не вспівали вчити пілотів асфальтотехніки
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11.04.2024 15:04 Відповісти
У кацапів усього, ще є багато бо вони готувалися до нападу, а в Україні не має нічого для оборони і навіть немає презедента українця.
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11.04.2024 13:46 Відповісти
за те у нас є патужний телемарахвон)))) правда зебоби?????
ПС злочин і кара.... тобто вибрали- не скігліть)
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11.04.2024 13:48 Відповісти
не багато , а дуже докуя..(
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11.04.2024 14:21 Відповісти
багато бомб, це значить склади, а в нас багато фахівців по ліквідації складів
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11.04.2024 15:57 Відповісти
 
 