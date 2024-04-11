У росіян є ще багато фугасних бомб, переобладнаних під КАБи, - Повітряні сили

Російські окупаційні війська мають багато фугасних бомб часів СРСР, які переробляють під КАБи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Іллі Євлаш.

"У РФ є багато фугасних бомб від Радянського союзу, які вони модифікують та переробляють під керовані авіаційні бомби. Роблять спеціальні прилади, які дозволяють керувати ними з літака за рахунок його швидкості. Вони можуть доставляти ці бомби на дистанцію 70-80 кілометрів", - зазначив він.

За словами Євлаша, росіяни КАБами постійно уражають Суми, Запоріжжя, Харків, інші міста також страждають від них. Однак цих бомб у РФ ще досить велика кількість.

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