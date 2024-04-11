Литва передала Україні нову партію військової допомоги: генератори та системи протидії БПЛА

Литва оголосила про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Литви.

Зазначається, що ЗСУ отримають системи протидії безпілотникам, генератори та розкладні ліжка.

"Підтримка України з боку Литви є безперервною. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами й шукаємо шляхи для збільшення нашої допомоги. Зброя та обладнання, які постачаємо ми та наші союзники, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - наголосив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Міноборони Литви зазначає, що у відповідь на прохання України Литва вже поставила цьогоріч 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі патронів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RISE-1.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить один мільярд євро. Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже було надано близько 84 млн євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку підтримки", - додали у пресслужбі литовського відомства.

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