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Новини Допомога Україні
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Литва передала Україні нову партію військової допомоги: генератори та системи протидії БПЛА

литва

Литва оголосила про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Литви.

Зазначається, що ЗСУ отримають системи протидії безпілотникам, генератори та розкладні ліжка.

"Підтримка України з боку Литви є безперервною. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами й шукаємо шляхи для збільшення нашої допомоги. Зброя та обладнання, які постачаємо ми та наші союзники, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - наголосив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва шукатиме можливості для збільшення допомоги Україні, - міністр оборони країни Кащюнас

Міноборони Литви зазначає, що у відповідь на прохання України Литва вже поставила цьогоріч 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі патронів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RISE-1.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить один мільярд євро. Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже було надано близько 84 млн євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку підтримки", - додали у пресслужбі литовського відомства.

Читайте також: Литва передала Україні бронетранспортери М577

Автор: 

Литва (2397) допомога (8341)


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Литовці наші справжні брати.
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11.04.2024 13:48 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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11.04.2024 14:00 Відповісти
РЕБи потрібні... але ще потрібніші снаряди!
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11.04.2024 14:18 Відповісти
 
 