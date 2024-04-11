Українські пілоти перебувають на завершальному етапі підготовки навчань на винищувачах F-16 у Данії та США, - Повітряні сили
Навчання українських пілотів на F-16 у США та Данії на завершальному етапі: безпосередньо відточують майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
"Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька з них вже на завершальних етапах. Зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США, вони вже безпосередньо тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні, реальними", – сказав речник.
Євлаш додав, що українські пілоти відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таким, як "шахеди", по крилатих та керованим авіаційним ракетам.
"Станом на зараз у нас ще проходять підготовку у Великій Британії. Це перші курси такі вони проходять саме з вивчення мови – англійської й безпосередньо наземної підготовки. Ще одна така група вже закінчила подібні курси й перемістилася до іншої країни повітряної коаліції – Франції. Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках для того, аби збільшити кількість нальоту в годинах та освоїти систему управління. Це є перехідним етапом перед тим як пересісти вже на більш серйозний винищувач реактивний і здобути там цінний досвід, який вони потім будуть відточувати на F-16", - розповів Євлаш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їх що, навчають "з нуля"?
Мабуть там справа якраз в тому, що пише "Volodymyr Serdiuk". Легше вчити заново, аніж перенавчати...
"Як їх відбирають? Чому не відправили [на навчання на F-16] Андрія з шикарним знанням [англійської], з повною підготовкою? Він сам це організував. А відправили інших хлопців, скромніших, можливо, їх повернули. І це все затримки. А чому?Це все амбіції, які не дали просто відправити його. Якби він був за кордоном, він би був живий. І в цьому в мене основна претензія."
Джерело:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pilot-dzhus-dosi-ne-geroy-vin-voyuvav-proti-rabstva-v-povitryanih-silah-mati-novini-ukrajini-50387280.html
Оце і є відповідь, як у нас відбирають людей.
Ммм... Це гарно
Ніяких повітряних боїв - будуть удари з безпечної дистанції
без входу в зону дії ворожої ППО.
МіГ - 29 і Су-27 із західним озброєнням
Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Міністерства оборони США заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території.
"Ми говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України", - сказав Райдер.
І крім них є і інші типи ******** літаків.
Може методично доцільніше було б готувати інструкторів F-16 з Данії, США та інших країн НАТО - партнерів України безпосередньо в небі України на бойових завданнях ППО?