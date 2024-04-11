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Українські пілоти перебувають на завершальному етапі підготовки навчань на винищувачах F-16 у Данії та США, - Повітряні сили

f-16,польща,літак

Навчання українських пілотів на F-16 у США та Данії на завершальному етапі: безпосередньо відточують майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька з них вже на завершальних етапах. Зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США, вони вже безпосередньо тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні, реальними", – сказав речник.

Євлаш додав, що українські пілоти відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таким, як "шахеди", по крилатих та керованим авіаційним ракетам.

"Станом на зараз у нас ще проходять підготовку у Великій Британії. Це перші курси такі вони проходять саме з вивчення мови – англійської й безпосередньо наземної підготовки. Ще одна така група вже закінчила подібні курси й перемістилася до іншої країни повітряної коаліції – Франції. Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках для того, аби збільшити кількість нальоту в годинах та освоїти систему управління. Це є перехідним етапом перед тим як пересісти вже на більш серйозний винищувач реактивний і здобути там цінний досвід, який вони потім будуть відточувати на F-16", - розповів Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ

Автор: 

Повітряні сили (2630) F16 F-16 (673) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+6
А инфраструктура у нас готова или как? Сколько можно жевать эту жвачку? Игнат еще в январе сказал - самолеты и пилоты готовы, мы не готовы их принять.
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11.04.2024 13:57
+4
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11.04.2024 14:27
+3
Ви працівник Пентагону і на вас працює аналітичний центр?
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11.04.2024 14:16
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/Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках\
Їх що, навчають "з нуля"?
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11.04.2024 13:56 Відповісти
Може йде мова просто про різні групи на різних етапах підготовки?! Є на фіналі, а є на початку. Початок фрази тебе не зацікавив - "Станом на зараз у нас ще проходять підготовку у Великій Британії. Це перші курси такі вони проходять саме з вивчення мови - англійської й безпосередньо наземної підготовки. Ще одна така група вже закінчила подібні курси й перемістилася до іншої країни повітряної коаліції - Франції. Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках для того, аби збільшити кількість нальоту в годинах та освоїти систему управління."?! Навіщо висмиктувати і робити, м'яко кажучи, ДИВНІ ЗАПИТАННЯ?!
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11.04.2024 14:29 Відповісти
Підготовку на легкомоторних літаках проходять новачки, котрі потім пересядуть на реактивні літаки. Це було правильне запитання.
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11.04.2024 14:33 Відповісти
Так , з нуля , бо як виявилося - перевчити пілота МІГа на Ф-16 важче аніж просто навчити , ось така муйня , малята ((
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11.04.2024 15:10 Відповісти
В це готовий повірити, по собі знаю. Старі звички/навички важко відкинути.
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11.04.2024 15:36 Відповісти
Ні, тому що мова йшла про групу підготовки у Франції, котра лише розпочала навчання нещодавно, а про фінальні групи сповіщали вказуючи на США та Данію!!! Ось текст із статті котру Ви "уважно" прочитали - "Зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США, вони вже безпосередньо тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні"!!!
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11.04.2024 15:12 Відповісти
Віталій, я писав про одну окрему групу, саме про ту, що "проходять підготовку на легкомоторних літаках". Так, я уважно прочитав.
Мабуть там справа якраз в тому, що пише "Volodymyr Serdiuk". Легше вчити заново, аніж перенавчати...
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11.04.2024 15:41 Відповісти
Возможно это речь о курсантах старших курсовлетного училища.
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11.04.2024 16:33 Відповісти
А инфраструктура у нас готова или как? Сколько можно жевать эту жвачку? Игнат еще в январе сказал - самолеты и пилоты готовы, мы не готовы их принять.
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11.04.2024 13:57 Відповісти
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Якщо в нас інфраструктура захищена так, як енергетика, то ф16 винесуть одним ударом
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Не переймайся, там де будуть F-16 точно будуть і Patriot!
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11.04.2024 14:55 Відповісти
Точно так будуть як трипільську 100% убезпечили ((
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11.04.2024 15:11 Відповісти
У нас на начало года было 5 дивизионов Пэтриот, более 70 установок Бук-М1 (72 свои на 24.02 плюс переданные союзниками), есть несколько SAMP-T и NASAMS, есть десятки HAWK Phase III, есть несколько IRIS-T, есть новые гибриды FrankeSam от США, есть свои старые модифицированные С-300 и С-125М2, и т.д. Короче у нас есть много ЗРК на 40-100 км., способные сбивать крылатые ракеты, минимум три вида способных сбивать баллистику, но почему то в последнее время многие из них попали под удар пидаров. И вот это уже хреново, кто-то явно сдает.
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11.04.2024 16:15 Відповісти
Вы может не заметили, но первый разпод удар ********* системы ПВО попали еще 24 февраля 22 года. И с тех пор на них идет непрекращающаяся охота.
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11.04.2024 16:37 Відповісти
Я заметил что за март 2024 по данным OSIN мы потеряли ЗРК больше, чем за весь прошлый год. Причем многое тупо на марше. К чему бы это?
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11.04.2024 18:06 Відповісти
к тому, что пытались подтянуть системы к фронту, где опять активизировалась кацапавиация, может быть ??
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12.04.2024 00:58 Відповісти
К тому, что они уничтожены на стоянке вдалеке от ЛБЗ. Хватит тут тупо врать.
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12.04.2024 01:06 Відповісти
Позвоните в Винницу, командующему, он доложит
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11.04.2024 16:35 Відповісти
Игнат уже доложил и разжевал.
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11.04.2024 18:09 Відповісти
Тяжело такие вещи читать без мата. Я понимаю, что учиться на ф-16 тяжело без самолетов, я даже не буду говорить что существуют фирмы западные с такими самолетами - без вооружения - за данное я утверждать не берусь, об этом говорил в видео какой то западный летчик. А так же есть тренажеры для этих самолетов. Но ***, неужели просто на всякий случай нельзя было в 22 году найти волонтеров которые бы организовали для потенциальных пилотов курсы английского языка? У нас пилотов больше чем самолетов, пусть бы учили язык в свободное время, а сейчас только осталось бы подтянуть узконаправленные аспекты языка.
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Ви працівник Пентагону і на вас працює аналітичний центр?
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11.04.2024 14:16 Відповісти
"Dmitry Begemotovich", думаю що справа не в мові, а у термінології котра прийнята у пілотів НАТО для позначення конкретних подій та у тому як само висвітлюється необхідна інформація на інтерфейсах літаків та у даних котрими вони обмінюються із іншими джерелами інформації (навігаційними й оперативними службами) аби спілкування між представниками різних країн альянсу було для всіх зрозумілим! У повітрі відлік йде на долі секунди і втрата кожної може коштувати життя!!! Тож краще не домислювати щось чого ми з вами точно не знаємо і не нам це аналізувати!
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11.04.2024 14:36 Відповісти
Всі ці навчання пілотів на Ф-16 це морквина перед нашим носом. Ніяких Ф-16 нам не дадуть. Може тицьнуть 2-3 і все. Це як зі снарядами, які знайшов Павел. Розмови вже затихли а снарядів немає і не буде. Це теж був відволікаючий маневр. Потрібно зрозуміти 2 речі. 1) Захід вже програв путіну. 2) Тепер його завдання давати нам дуже обмежено озброєння, щоб заохотити росію йти вперед і тим самим нести втрати. Тактика Заходу- виснажити росію залишається головною. А ми в цій грі вже стали розмінною монетою. Ситуація- виснажена росія і зникла Україна цілком влаштовує цей нікчкемний, цинічний та імпотентний Захід. Протистояти путіну вони не можуть а тому хочуть чужими життями хоть затримати його і це вже не бачать лише ті, хто взагалі дивитися не хоче.
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11.04.2024 14:42 Відповісти
Частично соглашусь. Проигрыш рашки им не нужен, как и не нужен проигрыш Украины. Нужна мясорубка, в которой бы перемалывалось наследие совка. Невосстановимая мощь некогда могучего гиганта, который правда оказался на глиняных ногах. Кто то в это вкладывается больше, кто то меньше.
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11.04.2024 14:45 Відповісти
"Mykola Bratiychuk", почекаємо до літа й побачимо на скільки Ваші слова відповідають дійсності, а поки це лише слова і припущення. Тому не варто казати ГОП поки не скакнули! Час все покаже та розставить по місцях!!!
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11.04.2024 14:53 Відповісти
" А ми в цій грі вже стали розмінною монетою." Уточни що ти там у Польші розміняв бо якось аж незручно , навіть не знаю за що тебе так далеко у рабство віддали , невже за Петріота ? ((
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11.04.2024 15:14 Відповісти
Та вы в 22 году волали, что и 777 не дадут. На работе здесь, Ваня
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11.04.2024 16:39 Відповісти
Загиблий український пілот з позивним "Джус" вільно володів англійською, спілкувався з сенаторами... Але щоб попасти на навчання F-16 за кордон мабуть треба було щось інше...

"Як їх відбирають? Чому не відправили [на навчання на F-16] Андрія з шикарним знанням [англійської], з повною підготовкою? Він сам це організував. А відправили інших хлопців, скромніших, можливо, їх повернули. І це все затримки. А чому?Це все амбіції, які не дали просто відправити його. Якби він був за кордоном, він би був живий. І в цьому в мене основна претензія."
Джерело:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pilot-dzhus-dosi-ne-geroy-vin-voyuvav-proti-rabstva-v-povitryanih-silah-mati-novini-ukrajini-50387280.html
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11.04.2024 15:20 Відповісти
У нас є дипломатична академія імені Геннадія Удовенка при МЗС (мабуть є і випускники, раз є академія), але послами назначають самі знаєте кого...
Оце і є відповідь, як у нас відбирають людей.
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11.04.2024 15:48 Відповісти
По секрету всему свету все на свете расскажу! Цирк...а хлопцы на фронте, да и гражданские в тылу за этот цирк жизнями платят. Люди, кого вы во власть понавибирали?
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11.04.2024 14:18 Відповісти
Таких якими є самі бо кожний по собі міряє! Мисливець мисливця здалеку бачить!
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11.04.2024 14:38 Відповісти
Тепер ше підготовити аеродроми - обслуговуючии персонал і якимось хером це хазяиство прикрити - бо спалять
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11.04.2024 14:01 Відповісти
Якісні автобани без відбійника.
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11.04.2024 14:19 Відповісти
Дубль: Не переймайся, там де будуть F-16 точно будуть і Patriot!
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11.04.2024 14:56 Відповісти
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11.04.2024 14:27 Відповісти
Монтаж.
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11.04.2024 17:17 Відповісти
вы такие странные комментаторы дурачки верите все что пишут,не удивлюсь если для вас слово дезинформации незнакомое слово,вам в открытую ничего не скажут что нам передали что нет,только поверхностные поставки
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11.04.2024 14:07 Відповісти
Навіщо нам когось вчити, якщо можна НАЙНЯТИ і це буде точно дешевше і зразу ?
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11.04.2024 14:17 Відповісти
Афроукраїнець за штурвалом F-16...
Ммм... Це гарно
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11.04.2024 14:30 Відповісти
Тобто афромосковити у армії рашистів їх не засмучують а нас повинні?! До того ж колаборанти та рашистські пропагандони ще у 2014-му "своїми очами бачили" "афроамериканців танцюючих на БТРах", тому чого соромитись якщо вони про ТАКЕ вже сповіщали і вже не зможуть назвати це чимось дивним?! )(уйло ж (він же путін) казало що московські нацисти воюють у Україні "з НАТО", то нехай це нарешті отримає!!!
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11.04.2024 14:43 Відповісти
У Європі повно військових пілотів, що не проти підзаробити грошенят.
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11.04.2024 14:57 Відповісти
вони пілоти, а не камікадзе...
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11.04.2024 15:24 Відповісти
Це абсолютно безпечна робота.
Ніяких повітряних боїв - будуть удари з безпечної дистанції
без входу в зону дії ворожої ППО.
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11.04.2024 15:51 Відповісти
У вас і так є для цього Авіація.
МіГ - 29 і Су-27 із західним озброєнням
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11.04.2024 16:40 Відповісти
МіГ і Су мають допотопні радари.
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11.04.2024 17:12 Відповісти
кидати ракети нічого зайвого не треба
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11.04.2024 19:40 Відповісти
Им в Европе меньше платят, чем может Украина заплатить
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11.04.2024 16:47 Відповісти
А точно , можно? Точно стоит очередь желающих из бывших военных летчиков НАТО, которые отслужив имеют на пенсии такой уровень жизни, что в Украине никому и не снился, рискнуть жизнью ради принципа (деньгами, повторюсь, их не соблазнишь)? А есть гарантия, что найманец, если и найдётся, не будет перекуплен кацапами, за уже действительно дурные деньги, и не перелетит в Ростов
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11.04.2024 16:46 Відповісти
пускай уже наконец "видточують майстернисть" над ************ и Курвском. ******* УЖЕ ТАСКАТЬ ЭТОТ БАЯН
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11.04.2024 14:19 Відповісти
Оці саме слова нам публікували два тижні і місяць тому у різних ЗМІ. У понеділок буде 15-те квітня, тобто до літа залишається півтора місяця, цього строку вистачить, чи ми ще й на протязі літа будемо чекати завершення "останнього етапу"?! Та й чи зможуть F-16 надати перевагу якщо невідомо ще у якій кількості та як швидко будуть надходити, із яким озброєнням та обмеженням у використанні, і якщо до того часу не надійде те що повинно надати перевагу у сухопутних військах???!!!
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11.04.2024 14:25 Відповісти
Ф16 потрібні проти КАБів в першу чергу.
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11.04.2024 14:31 Відповісти
Я розумію, але чи не сповістять нас про те що збивати цілі у небі Московії (т.з. "роССії") передані F-16 не мають права?! І що тоді із цими носіями КАБів робити на прикордонні???!!! Отож!!!
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11.04.2024 14:45 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4672358-ssha-okreslyly-chervoni-linii-u-vykorystanni-ukrainoui-F-16 США окреслили "червоні лінії" у використанні Україною F-16

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Міністерства оборони США заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території.
"Ми говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України", - сказав Райдер.
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11.04.2024 15:21 Відповісти
А ось і ще дещо сумне стосовно використання F-16 по носіях КАБів - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4678360-ukrainski-piloty-***********-navchannia-na-F-16 Євлаш уточнив, що пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні: "Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як "шахеди", і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети".
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11.04.2024 15:24 Відповісти
Здесь зрадофилы текс читают через две строчки, так что вы напрасно стараетесь.
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11.04.2024 16:50 Відповісти
F-16 ми одержимо точно не від Америки.
І крім них є і інші типи ******** літаків.
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11.04.2024 15:54 Відповісти
Самі КАБи збивати
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11.04.2024 16:03 Відповісти
Краще менше всім звиздіти з цього питання
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11.04.2024 14:31 Відповісти
Стаття вийшла, навіть якщо дописувачі не будуть писати коментарі інформація вже у ефірі. Та й не напишуть наші ЗМІ, сповістять іноземні. А посадовці наші взагалі мовчати і не вміють і не бажають, тож Ваш заклик добрий, але, на жаль, не буде врахований!!!
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11.04.2024 14:48 Відповісти
ще два роки, і тренування перейдуть на фінальний етап
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11.04.2024 15:10 Відповісти
Тіпун тобі на язик!
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11.04.2024 15:14 Відповісти
до наступної весни прилетить два літаки, а потім ще 3 роки вибивати для них ракети по 1шт....
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11.04.2024 15:15 Відповісти
Дубль: Тіпун тобі на язик!
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11.04.2024 15:25 Відповісти
А навіщо розкривати будь які деталі підготовки наших військових?
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11.04.2024 15:44 Відповісти
Пока они там тщательно оттачивают - не забыли бы для чего и для кого они это делают!
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11.04.2024 16:12 Відповісти
Нарешті відомо коли ж саме свисне рак - коли Україна одержить F-16.
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11.04.2024 17:16 Відповісти
Нічого буде захищати,давно потрібно бути їм в Україні.
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11.04.2024 17:45 Відповісти
Звідки в Данії та США бойовий досвід по перехвату та знищенню АКР та БПЛА рашистів за допомогою бортового озброєння F-16? Як можна навчати тому, що сам не вмієш?
Може методично доцільніше було б готувати інструкторів F-16 з Данії, США та інших країн НАТО - партнерів України безпосередньо в небі України на бойових завданнях ППО?
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12.04.2024 01:36 Відповісти
 
 