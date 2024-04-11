Українські пілоти перебувають на завершальному етапі підготовки навчань на винищувачах F-16 у Данії та США, - Повітряні сили

Навчання українських пілотів на F-16 у США та Данії на завершальному етапі: безпосередньо відточують майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька з них вже на завершальних етапах. Зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США, вони вже безпосередньо тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні, реальними", – сказав речник.

Євлаш додав, що українські пілоти відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таким, як "шахеди", по крилатих та керованим авіаційним ракетам.

"Станом на зараз у нас ще проходять підготовку у Великій Британії. Це перші курси такі вони проходять саме з вивчення мови – англійської й безпосередньо наземної підготовки. Ще одна така група вже закінчила подібні курси й перемістилася до іншої країни повітряної коаліції – Франції. Наразі вони проходять підготовку на легкомоторних літаках для того, аби збільшити кількість нальоту в годинах та освоїти систему управління. Це є перехідним етапом перед тим як пересісти вже на більш серйозний винищувач реактивний і здобути там цінний досвід, який вони потім будуть відточувати на F-16", - розповів Євлаш.

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