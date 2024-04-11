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Новини
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На Луганщині ліквідовано пресофіцера Міноборони РФ Євгена Половодова. Він супроводжував російських пропагандистів

ліквідація

Біля Кремінної Луганської області ліквідований пресофіцер Міністерства оборони Росії Євгеній Половодов, який супроводжував пропагандистів медіахолдингу РФ ВГТРК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут масової інформації.

ІМІ проаналізував сюжет луганської філії пропагандистського медіахолдингу РФ "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК), де про це повідомлялося.

Також телеграм-канал "Вести Луганска" оприлюднив відео, як надають допомогу їхнім пропагандистам у лікарні.

10 квітня 2024 року в луганській філії російської ВГТРК, яку окупанти створили на захопленій частині Луганської області, повідомили, що їхні пропагандисти Денис Шум та Артем Юндас потрапили під обстріл поблизу Кремінної. Їх супроводжував Половодов.

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Ліквідований Євген Половодов

Судячи з фото Артема Юндаса, оприлюдненого в телеграм-каналі пропагандистів, він носить бронежилет і шолом зеленого кольору. Також пропагандисти оприлюднили момент обстрілу, на якому Артем Юндас не тільки в зелених шоломі та бронежилеті, а й у камуфльованому одязі.

За словами директорки ІМІ Оксани Романюк, це "неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів". Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових, наприклад бути синього кольору.

"Нагадаємо, що на окупованих територіях України не працюють незалежні медіа. Окуповуючи громади, росіяни нищили редакції українських медіа катували та переслідували журналістів", - додали в ІМІ.

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Автор: 

ліквідація (3911) Міноборони рф (704) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+10
земля бетоном
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11.04.2024 14:07
+8
"..Дематєріалізовался мол Альоша, і всьо." )) Молодці!! Кожна кацапська гнида МАЄ ЗДОХНУТИ!
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11.04.2024 14:26
+7
Відтепер ***** вестиме репортажі з чисельних гастролей кабздона
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11.04.2024 14:22
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земля бетоном
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11.04.2024 14:07 Відповісти
краще скловатою)))
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11.04.2024 14:22 Відповісти
А як московіт із зброєю, попав до Мирної України??
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11.04.2024 14:10 Відповісти
Патамушо нехрен лазить
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11.04.2024 14:11 Відповісти
Пресанули - а пропагандони здристнули
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11.04.2024 14:11 Відповісти
Долгих вам лет, Евгений😁
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11.04.2024 14:16 Відповісти
І дохлих лєт теж)))
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11.04.2024 14:41 Відповісти
Тризда свинособаці, і здиху усій раісі.
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11.04.2024 14:17 Відповісти
Відтепер ***** вестиме репортажі з чисельних гастролей кабздона
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11.04.2024 14:22 Відповісти
"..Дематєріалізовался мол Альоша, і всьо." )) Молодці!! Кожна кацапська гнида МАЄ ЗДОХНУТИ!
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11.04.2024 14:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1778133659783979147 трохи мікрофон не вирвало разом з руками
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11.04.2024 14:26 Відповісти
На одну рашиську мерзоту стало менше ,хотілось що б вони всі здохли.
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11.04.2024 15:24 Відповісти
 
 