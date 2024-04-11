Євлаш про удар по Харкову: спочатку окупанти запустили "шахеди", потім завдали ракетних ударів

Під час масованої атаки по Харкову 11 квітня російські війська застосували відволікальний маневр. Спочатку окупанти запустили по місту безпілотники Shahed. А потім вдарили по місту 12 ракетами С-300 і С-400.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

За його словами, під час цього відволікального маневру 12 зенітних ракет типу С-300 та С-400 було застосовано по Харкову. Армія РФ вдарила по різних районах міста - під прицілом була важлива інфраструктура.

"Ми стали свідками чергової цинічної російської атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури. Майже від 22:00 до 6:00 ранку тривала повітряна тривога, під час якої ворог використав свої різні засоби повітряного ураження, різні типи ракет - майже всі, що є в них в арсеналі", - прокоментував речник ПС.

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