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Новини
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Трамп може використати військову допомогу США для того, щоб посадити Україну та РФ за стіл переговорів, - CNN

трамп

Дональд Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними видання, багато європейських послів нібито дізналися, що Дональд Трамп хоче просувати ідею "дворівневого НАТО": щоби країни, які витрачають на оборону менше 2% ВВП, не були захищені 5 статтею НАТО.

Іноземні дипломати, зазначається в матеріалі, почули план Трампа щодо припинення війни в Україні, він полягає в тому, що Трамп хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

"Якщо Трамп переможе в листопаді, він, швидше за все, зв’яжеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським наступного дня після обрання або наступного дня після інавгурації, щоб розпочати координацію переговорів", - розповіло джерело.

Також читайте: Трамп не хоче їхати до України: вважає візит недоцільним

Співрозмовник заявив, що Трамп, швидше за все, використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб залучити обидві сторони до столу переговорів.

"Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче", - пояснило джерело.

Також читайте: Трамп залишається некомпетентним в питаннях нацбезпеки. Він може припинити допомогу Україні, - ексглава ЦРУ Бреннан

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) путін володимир (23798) США (22769) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+20
Економічний злочинець під слідством погрожує всьому світу власними дурістю та бездіяльністю
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11.04.2024 14:25
+20
***** і з Байденом не погано так Україну нищить. Ще Трампа на горизонті немає, а вже країну в кам'яний вік майже вбили.
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11.04.2024 14:31
+17
выйськову недопомогу
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11.04.2024 14:22
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Дональд Трамп не може рахувати через відсутність у нього мозку.
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11.04.2024 15:31 Відповісти
Ні, мозок у нього є. Просто весь висох і розміром як у кролика. А може взагалі у нього ганглій, як у риб.
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11.04.2024 15:47 Відповісти
Почему все такие уверенные, что Трамп уже победил на выборах ?
Да, такая вероятность есть, но всё ещё вовсе не так очевидно . . . Я бы, например, больше поставил на победу Байдена. А если бы старик Джо проявил творческий подход, заявил о том, что Америка глубоко расколота (как показали последние выборы) и поэтому он в целях национального единства предлагает должность вице-президента республиканке Ники Хейли, которая уступила Трампу праймериз, но достаточно сильно популярна, то вся Америка вместе с Трампом прифигела бы - Байден с Хейли собрали бы столько голосов, что разрыв с Трампом составил бы не до 5%, а процентов 30 в пользу Байдена. Более того, можна заявить - я стар, и обещаю через 3 из 4 лет уйти в отставку, вот только путина добью и восстановлю мировой порядок - и тогда власть перейдёт к другой партии + первая женщина-Президент будет, мол США будет единой и демократичной страной, лишь бы не авторитарный и безответственный популист Трамп. Думаю, это было бы сильным ходом.
Впрочем, настолько креативного подхода от Белого Дома ожидать не приходится, к сожалению . . .
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11.04.2024 15:38 Відповісти
Мріяти можна. Та, на жаль, не буде цього. Бо політикани, особливо верхнього ешелону, не здатні мислити, як нормальні люди. Всі вони в більшості взагалі психічно ущербні з манією величі типи, як мінімум.
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11.04.2024 15:45 Відповісти
Желаю тебе в ответ вечного президента Зеленского и партию Слуга народа в Раде.
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11.04.2024 22:36 Відповісти
Я не вполне понял из Вашего ответа : Вы за Трампа или за Байдена ?
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11.04.2024 22:46 Відповісти
Як же ж мені осточортіли безграмотні в елементарній фізиці та відповідних технологіях гуманітарії та просто самовпевнені придурки, які не знають, в чому різниця між електроном і позитроном. Але варнякали і продовжують лити дурні сльози з приводу втрати Україною совкового ядерного потенціалу. Ну як дурням пояснити, що без знання кодів, які були в Москві, ядерні головки тоді були просто головками, які в Україні навіть розібрати було неможливо, щоб для чогось використати ядерну начинку. А зараз починають нити про відновлення того арсеналу, не розуміючи в тій справі ні бельмеса. Хто б вже їх заспокоїв, тих ядерних *********, що створення ядерної зброї в Україні неможливе. І тому є пару десятків причин, як мінімум.
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11.04.2024 15:41 Відповісти
розумник поясни мені для чого порізали всі бомбардувальники ? там теж код був чи ключі москва забрала ?
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11.04.2024 16:01 Відповісти
Розумнику, так я гуманітарій, і тому нагуглив як американський школяр на кухні зібрав реактор для збагачення урану, цікаво ти так зможеш?
А найбільша країна Європи не зможе того що зробив школяр? Ти де диплом купляв?
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11.04.2024 16:07 Відповісти
Ти в якій області спеціаліст? В чому ти грамотний? Є сумніви, що крім працювати ботом, ти на щось здатний. А тепер відповіш конкретно, як Північна Корея з 26 мільйонним населенням змогла створити ядерну зброю і могутню ракетну техніку, будучи в значній мірі в ізоляції.
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11.04.2024 16:55 Відповісти
1) підрив ядерки забезпечують нейтрони, а не позітрони з електронами

2) "коди" потрібні для запуску носіїв а не для підриву боєголовки, бо боєголовка підривається за тисячі кілометрів "від того місця де вводяться коди"

3) жодна цифрова електроніка боєголовку не підриває, бо в електроніки занадто мала швидкість роботи
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11.04.2024 17:37 Відповісти
вже вкотре українська влада робить систематичну помилку - робить антіпропаганду потенційному президенту... Байдена обісрали, потім рік або два вибачалися, зараз з рудим чудом те саме. Вони всі в першу чергу дбають про свої країни.
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11.04.2024 15:45 Відповісти
**********
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11.04.2024 15:56 Відповісти
рейтинг у Трампа уже упал ,был опрос Ройтерс , у Байдена 47 , у Трампа 37
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11.04.2024 16:00 Відповісти
Джо Байден дещо збільшив свою перевагу над колишнім президентом Дональдом Трампом у передвиборчих перегонах.

Про це https://www.reuters.com/world/us/biden-has-marginal-1-point-lead-over-trump-reutersipsos-poll-shows-2024-03-14/ пише Reuters.

За підсумками п'ятиденного опитування, близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена. У той час за Трампа свої голоси віддали б 37%.
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11.04.2024 16:07 Відповісти
Перевага Байдена серед зареєстрованих виборців є значущою, бо люди, які вже зареєстровані для голосування, з більшою ймовірністю проголосують в листопаді, пояснює Reuters.
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11.04.2024 16:12 Відповісти
Кожен раз, коли читаю про те що трамп посадить Україну за стіл переговорів пригрозивши припиненням допомоги, задаю питання. А зараз допомога йде? Тобто він нас змусить йти на переговори відібравше те, чого зараз немає? Чи він візьме в НАТО? А що він дасть рашці? А рашка що дасть трампу
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11.04.2024 16:06 Відповісти
Трамп примитив
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11.04.2024 16:08 Відповісти
Щось таки дають, бо постійно зустрічаю на трасах колони фур у супроводі військових чи поліції (а їзджу я між містами багато). Але дають дуже мало... максимум для стримування наступу кацапів.
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11.04.2024 16:31 Відповісти
Дають, тільки не штати (нові пакети не виділяють
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11.04.2024 16:46 Відповісти
та вони реально думають ми папуаси і хочуть черговий раз на лоха прокинути
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12.04.2024 00:29 Відповісти
Ця ідея з перемір'ям виникла на фоні неможливості пропхати оманський договорняк 🤡 з патрушевим ,тому трамп виконує роль запасної обойми в допомогу ОПі , ху.лу треба шоб зеленський залишився при владі ...будуть перемовини ,не буде репатріацій та відповідальності кремля в ГААЗІ ...
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11.04.2024 16:29 Відповісти
Про таку формулу вже давно говорять. І вона досить реалістична.
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11.04.2024 16:30 Відповісти
******** АМЕРИКАНСЬКИЙ - ІДІОТ ! ....
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11.04.2024 16:31 Відповісти
А що якщо пуйло дійсно боїться непередбачуваності Трампа і прагне закінчити війну на своїх умовах ще до виборів в США? Недарма, ж рф зараз активізувалась на всіх напрямках - на військовому, на інформаційному і т. д. Навіть електрогенерацію почали нам активно знищувати посеред весни.
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11.04.2024 16:33 Відповісти
Це не питання, це ствердження. Путін нещодавно кілька разів повторив, що хотів би бачити наступним президентом США Байдена.
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11.04.2024 17:07 Відповісти
***** паталогічний брехун.
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11.04.2024 18:49 Відповісти
Путин также говорил что хочет любого президента для Украины только не Порошенко.
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11.04.2024 22:40 Відповісти
Um die Russische Föderation an den Verhandlungstisch zu bekommen, bietet Herr Trump bestimmt seinem Idol Putin Alaska an, war ja auch mal Russisch.
Oder ist er nur bei fremden Ländereien, so großzugig. Ist ja fast wie der Vatikan der die Kapitulation vorschlägt und selbst Jahrhundertelang mit Gewalt die Religion verbreitete und das nicht nur zu Kreutz-Zugzeiten.
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11.04.2024 16:42 Відповісти
А кто сейчас президент США - Байден или Трамп?
Есть у них избранная власть или только собрание говорунов по интересам?
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11.04.2024 16:50 Відповісти
Аналогічна ситуація була в Україні коли виборів ще не було але всі гілки влади вже лягли під Клоуна а точніше під Беню.
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11.04.2024 17:05 Відповісти
Ага, хай гоне сюди F-35, під них Таураси і побільше снарядів і кацапейло й сам сяде. АРХ М
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11.04.2024 16:51 Відповісти
І ще один глашатай )(уйла Ердоган - Юда злочинно просуває ідею кремля, заморозити бойові дії на поточній лінії бойового зіткнення з можливістю проведення референдуму в 2040 році на всіх окупованих територіях.... Також його документ включає обмін полоненими та позаблоковий статус України... Так але до 2040 року кремлівські фашисти так зачистять (вбивства, депортації, геноцид...) на тимчасово окупованій українській землі, що там не залишиться не те що проукраїнських громадян а навіть просто українців, і про який тоді можна говорити референдум?
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11.04.2024 16:59 Відповісти
За час злочинної окупації Криму Росія вже переселила в Крим понад 900 тис. жахливих москалів "Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Так прокляті кремлівські окупанти моментально здійснили злочинний кривавий терор проти корінних народів Українського Криму кримськотатарського і українського і переслідуваннями та репресіями вигнали до 200 тис. проукраїнських громадян тимчасово окупованого Українського Криму. А замість них злочинно заселили його 900 тис. своїх кацапів - профашистів. І тепер кривавий маніяк фашист )(уйло як божевільний волає щоб провести новий референдум про легалізацію злочинної окупації Криму і вже за участю міжнародних спостерігачів.
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11.04.2024 17:06 Відповісти
нехай краще сам присяде на пляшку
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11.04.2024 16:59 Відповісти
Це все брехня ліволіберальних ЗМІ! Трамп прийде - порядок наведе!
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11.04.2024 17:03 Відповісти
Трампу вообще похрен, он всё на европейцев свалит, скажет Украина цэ Европа, вот и разбирайтесь сами. У него вся родня пархатая, поэтому возня вокруг Ирана куда интереснее и важнее, а экономически его Китай раздражает. Короче говоря Украина дело десятое.
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11.04.2024 17:04 Відповісти
Розкажи про свою арійську рідню. Як співав Висоцький: А у меня антисемит на антисемите.
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11.04.2024 17:13 Відповісти
Я как Зеля щирый украинец, могу справку показать!
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11.04.2024 17:15 Відповісти
Щирий українець - це звання? Тоді повісь на стіну свідоцтво про народження і пишайся ним.
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11.04.2024 17:19 Відповісти
Таки горжусь и пейсы плойкой закручиваю.
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11.04.2024 17:21 Відповісти
Висоцький, до речі, сам був єврей - але не був анти-совєтчік. А ось Галич був на рівень вище в творчості . . .
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11.04.2024 18:46 Відповісти
Гнида цей ваш трамп! Тупа популістська американська гнида, котра не може передбачити наслідки своїх дій навіть через рік-два. Трампушка, одним словом! Незлим,тихим словом...
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11.04.2024 17:05 Відповісти
А ваш Зеленский величайший лiдор современности. Наслаждайтесь Зеленским и оставьте Трампа нам.
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11.04.2024 22:42 Відповісти
Та хто воно плять таке, щоб нас кудись саджати? Шахрай моделайзер, якому світить пожиттєве буде диктувати світу через свою хвору голову накази від хворої голови *****?

Дайте цьому поцу сєльоткі та посадіть на ланцюга у в'язницю.
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11.04.2024 17:05 Відповісти
Типовий приклад коли демократичними країнами диктатори з інших країн (РФ) вертять як хочуть. Аби тільки в них були гроші.
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11.04.2024 17:11 Відповісти
Про які переговори йде мова ?
Війни не закінчуються переговорами а перемогами чи поразками
Трамп хоче допомогти Путіну, тому говорить про переговори
І якщо Україні не потрібні переговори
Війна йде два роки, це для того щоб сісти за стіл переговорів і йти на поступки Путіну ?
Україні треба зброя а не переговори бо заморозка призведе в майбутньому до війни
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11.04.2024 17:10 Відповісти
Навіщо Україні військова допомога, якщо вона буде сідати за стіл перемовин
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11.04.2024 17:21 Відповісти
А Байден вже це робить з перший хвилин війни. Прибрав всіх дипломатів, зброю не дав, заборонив бити по РФ, ленд-ліз не дав, хоча увалення цього закону допомогло цьому старому берхуну уникнути імпічменту після ганебного на весь світ обсирання США в Афганістані.

То чому CNN про це не пише? Що Байден зливає Украіну, не дає ій зброї не то що на перемогу, а навіть для захисту і весь час його Салівани та Остіни розповідають що треба сідатати за стіл переговорів з ***********, звичайно за рахунок України. Стаття розрахована на лохів демокрачної партіі США.
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11.04.2024 17:24 Відповісти
Маємо голосно подякувати за отримане, і відіслати до прабусь отих дідуганів. На часі починати ******* циркових, бо слів ця шобла не розуміє.
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11.04.2024 17:30 Відповісти
And if both refuse to negotiate, well, then we'll do nothing.
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11.04.2024 18:37 Відповісти
Well, is it going to be any different than what you're doing now?
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11.04.2024 18:56 Відповісти
Substantially, no. But a different explanation will be presented. In politics, optics trump facts, no pun intended. It is always somebody else's fault, never the incumbent's.
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11.04.2024 19:06 Відповісти
You need three to tango. The third being a spectator. And it is the spectator who does nothing - ang gets nothing, too.

If the politics now is breaking the rules, then the rules are worthless and nothing is off limits. And it is always a few little extra ounces that break dam.
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11.04.2024 19:30 Відповісти
место сидения определяет ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ---- в США там нет и не будет никогда ***** 25 лет у власти . даже когда трамп станет президентом и начнет выкручивать нам руки страны НАТО И ЕС никогда не согласятся на то чтобы ***** выиграл эту войну --- и КОНГРЕС США тоже не будет стоять в стороне
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11.04.2024 19:44 Відповісти
З часом Європа охолоне до цього питання нажаль ....і з часом (років 20 - 30) визнає і Крим і всі окуповані території за кремлем.
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12.04.2024 01:48 Відповісти
Трамп це Нова Хозарія. Він веде ситуацію до виборів на окупованих територіях, які проголосять автономію і республіканський статус. Спочатку буде окреме напів-державне утворення, яке потім трансформують у Нову Хозарію.
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11.04.2024 20:31 Відповісти
Рижий пдрс
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11.04.2024 20:34 Відповісти
Договориться до того, що Штати підуть за руським корабльом, а тут буде керувати Европа, бо Америка не зможе тримати весь світ під своїм контролем,і це очевидно, все посипалося,як будиночок з піску. НАТО, не всемогуще, що і показала війна в Україні. Народжується нова коаліція,чи партнерство. І гра почалася від нас і нашої України. Вистоїмо, мужність і дух нашої нації непереможе ніхто, то тисяччоліттями в нас запрограмоване. Ми такі є.
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11.04.2024 20:56 Відповісти
BBC

Майже все, що зараз заробляє Україна, йде на оборонні витрати. Але це лише половина всіх витрат скарбниці. Усі мирні статті - зарплати, пенсії та інша - фактично фінансуються за рахунок західних донорів та кредиторів.

Провідна західна ділова газета FT писала на початку березня, що загальні видатки українського бюджету на цей рік заплановані на рівні 87 млрд доларів, а доходи прогнозуються у розмірі лише 46 млрд. Якщо Захід не закриє дефіцит, доведеться йти на болючі заходи - різати соціальні витрати, підвищувати податки, намагатися приватизувати держмайно та друкувати гроші.

А нова хвиля мобілізації вимагатиме ще більших асигнувань. Тут як ніколи стали б в пригоді застряглі в американському Конгресі 60 млрд доларів.

І мова тільки про 2024 рік.

Навіть якщо американці дивом розблокують нинішній пакет допомоги, переговори про фінансування на 2025 рік розпочнуться цього жовтня - за місяць до президентських виборів у США. Нічого хорошого вони не обіцяють.
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11.04.2024 20:57 Відповісти
BBC

Допомогу блокують прихильники Трампа в Палаті представників Конгресу. Їхня мета - паралізувати адміністрацію Байдена до листопадових виборів, щоб представити його слабким президентом і підвищити шанси Трампа на перемогу.

Прихильники Трампа не дають спікеру Джонсону винести законопроєкт на голосування. І ніякий тиск на них не діє.

Останніми, хто спробував переконати американців, були їхні головні союзники - британці. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон цього тижня приїхав до Вашингтона з посланням про важливість допомоги Україні.

Спікер Джонсон відмовився зустрічатися з ним, пославшись на зайнятість.

Кемерон насамперед здійснив візит Трампу - ще до того, як вирушив на Капітолій. Але його шарму не вистачило, щоб зрушити з мертвої точки позицію прихильників Трампа у запитанні про допомогу Україні, яку ще до візиту відставного британського прем'єра висловила Марджорі Тейлор Грін, що представляє Джорджію в нижній палаті Конгресу.

Вона запропонувала британському міністру "поцілувати її в дупу" і не втручатися у внутрішню американську політику.

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11.04.2024 20:59 Відповісти
вона запропонувала свою culito 2 місяці тому

мова в пакетах, які відмовилися голосувати республіканці йшла не тільки про Україну, тому все й застрягло
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12.04.2024 04:44 Відповісти
МИНИРУЕМ ВСЕ АЭС А ЗАПОРОЖСКУЮ ПОД ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ДЕРЖИМ !!!
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11.04.2024 21:06 Відповісти
ПУСТЬ ЕС МОЗГИ ЕМУ ВПРАВИТ !!!
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11.04.2024 21:07 Відповісти
Я давно це вже кажу
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12.04.2024 00:27 Відповісти
Під поступками Україні цей ******** вважає повернення захоплених свинособачою федерацією територій
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11.04.2024 22:33 Відповісти
Не буде рижий президентом, але й безхребетний Байден не лафа
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12.04.2024 01:03 Відповісти
Що зупиняє в Трампі так це те що він не самостійна фігура і діє під тиском компромату КДБ.
Грощі від КДБ нераз виручали Трампа ще коли він був простим бізнесменом.
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12.04.2024 01:43 Відповісти
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-04-12/even-republicans-are-now-calling-out-putin-s-lies?srnd=opinion-politics-and-policy Жовтувате видання Bloomberg повідомляє , що армії тролів і ботів під командуванням російського диктатора Володимира Путіна вже багато років ведуть активну інформаційну війну проти США та інших західних демократій. І тактика Путіна, схоже, працює. Свідчення тому - пакет допомоги Києву, який застряг у Конгресі на півроку. Одна з причин затримки, яка щодня коштує українцям життя, полягає в тому, що брехня Путіна вплинула на погляди деяких республіканців у Конгресі - їх небагато, але достатньо, щоб спричинити проблеми. Найвпливовішим «корисним ідіотом», який висловлює путінські наративи, є, звісно ж, колишній президент Дональд Трамп, який дедалі частіше телефонує і дає прямі вказівки своїм наближеним республіканцям у Конгресі; зокрема, і Майку Джонсону.
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12.04.2024 21:06 Відповісти
Нажаль він не корисний ідіот, а співпрацює з кремлем у деяких питаннях глобального світу.
Кремляді прополоскали Трампу мізкі різними мєтодами ще у 80 х, багато "пряників", лубянка вербувати вміє. З однополярного світу де США були єдиним Альфа гравцем світ став двуполярним де з'явився Китай як другий гравець і противага США, не по маштабам і силі, а по напрямку і це сталося не при Трампі, а раніше. Не тільки республіканці протидіяли Україні на користь Параши, це робив і демократ Обама, підігруючи Китаю. Республіканці вважають Парашу союзником Китаю і частиною ворожого табору, туди вони записують і Україну, тому вважають що ця війна марна трата часу і Україну треба повернути під контроль кремля, бо по їх планах ще не настав час війни з Китаєм, схоже вони до неї будуть готуватись.
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12.04.2024 23:30 Відповісти
А зараз з клоуном Байденом нам допомогли?) Де Лендліз?) Трамп хто зараз?) Демократи при владі а з нас знущаються. Але винуватий Трамп!
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12.04.2024 06:33 Відповісти
А какие шансы в 2028 у Байдена против Трампа?
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12.04.2024 08:37 Відповісти
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