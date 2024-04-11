Держдеп в активному діалозі з Конгресом щодо пакету допомоги для України, - Прайс

Державний департамент США веде з Конгресом США активну розмову щодо необхідності затвердження подальшої безпекової допомоги Україні.

Про це заступник представника США в ООН Нед Прайс заявив на Міжнародному саміті мерів у Кишиневі (Молдова), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, і ця розмова триває", - сказав Прайс.

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За його словами, "ми день у день чуємо від Конгресу, від демократів і республіканців, що вони підтримують продовження політики солідарності з Україною".

"Я знаю, що продовження допомоги має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку обох партій, американського народу, Конгресу Сполучених Штатів, і, безумовно, наша адміністрація розуміє необхідність продовжувати підтримувати Україну",- заявив дипломат.

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