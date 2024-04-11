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Держдеп в активному діалозі з Конгресом щодо пакету допомоги для України, - Прайс

прайс,нед

Державний департамент США веде з Конгресом США активну розмову щодо необхідності затвердження подальшої безпекової допомоги Україні.

Про це заступник представника США в ООН Нед Прайс заявив на Міжнародному саміті мерів у Кишиневі (Молдова), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, і ця розмова триває", - сказав Прайс.

Читайте: Стрейзанд, Пенн, Imagine Dragons та інші американські зірки, науковці й активісти закликали Конгрес США надати допомогу Україні. ЗВЕРНЕННЯ

За його словами, "ми день у день чуємо від Конгресу, від демократів і республіканців, що вони підтримують продовження політики солідарності з Україною".

"Я знаю, що продовження допомоги має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку обох партій, американського народу, Конгресу Сполучених Штатів, і, безумовно, наша адміністрація розуміє необхідність продовжувати підтримувати Україну",- заявив дипломат.

Також читайте: Конгресмени продовжують активно обговорювати варіанти подальших дій щодо допомоги Україні, - Джонсон

Автор: 

Держдепартамент США (1625) Конгрес США (1227) допомога (8341) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+8
Держдеп і Конгрес злилися в активному діалозі,- як не дати зброю Україні
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11.04.2024 14:29
+4
ой да скільки можна... хай вже всі ідут ***** там.... як же все це *******, кінчені імпотенти
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11.04.2024 14:30
+3
****** в нас "союзнички"
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11.04.2024 14:34
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Держдеп і Конгрес злилися в активному діалозі,- як не дати зброю Україні
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11.04.2024 14:29 Відповісти
ой да скільки можна... хай вже всі ідут ***** там.... як же все це *******, кінчені імпотенти
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11.04.2024 14:30 Відповісти
Дивись там в Німеччині не спереживайся дуже=)
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11.04.2024 14:31 Відповісти
я вже переїхав в Нідерланди поки ти писав.
іди дивись марафон, хлопчику.
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11.04.2024 14:34 Відповісти
Скидається на те, що американці зараз перебувають у стадії інтенсифікації переговоріа з ******.
Аргументована думка щодо цього - https://www.facebook.com/100000541433652/posts/8073736805987620/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v тут .
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11.04.2024 14:32 Відповісти
****** в нас "союзнички"
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11.04.2024 14:34 Відповісти
Завтра підер джонсон їде на прийом до лідора РИжого. Будуть вирішувати яку відмазку ще придумати.
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11.04.2024 14:46 Відповісти
а тим часом, росіяни завдають ударів по харкову: у місті лунають вибухи.

бачу, всі на трампа накинулись. нагадайте мені, хто президент в сша? не трамп? а хто?
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11.04.2024 14:50 Відповісти
В США працює закон, і президент там не всесильний, як у нас Ермак.
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11.04.2024 15:35 Відповісти
Якось одночасно й Закон про Мобілізацію не приймається, й американська допомога Україні не приймається...
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11.04.2024 14:51 Відповісти
"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом,(ЗАЙМАЄМОСЯ БАГАТО МІСЯЦІВ АКТИВНИМ 3,14СТАБОЛЬСТВОМ .А НЕ РЕАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ і ця розмова триває", - сказав Прайс. Любій країні ЄС ,чи то НАТО ,або якісь іншій країні не варто вірити США ні на йоту. Їхня лицемірна ,фальшива активна,брехня - не вартує шкарлупи ,яйця,котре з'їли .
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11.04.2024 14:53 Відповісти
Необходимо не вести диалог, а подать в международный суд на США за невыполнение своих гарантий о безопасности Украины взамен на отдачу ядерного вооружения. Фактически США отдали Украину Путину для бомбежек, убийства мирных жителей, женщин, детей. Цинизм в высказываниях высших должностных лиц США зашкаливает, здесь не пахнет демократией, свободой, независимостью.
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11.04.2024 14:53 Відповісти
Держдеп сходив відсосати у путіна,а потім рішуче засудив удари України по болотним НПЗ,на наступний день орда знищила повністю Трипільську ТЕС-держдеп знову відсосав у путіна,але вже стоячи на колінах,і звернувся до конгресу,щоб конгресмени активно допомогли прибрали,з губ урядовців, залишки оральних відносин держдепу і терористів з рф.
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11.04.2024 15:00 Відповісти
Таке як проститутка вдає з себе цнотливу
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11.04.2024 15:07 Відповісти
це схоже на якийсь 3.14здьож - дивлячись на це не скажеш що америка світовий лідер....
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11.04.2024 15:12 Відповісти
В що перетворюєтся Америка коли авантюрист і шахрай Трамп перетворив конгрес і його спікера на зборище нікчемних слуг, що дуже допомагає ворогу нищити Україну.
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11.04.2024 15:15 Відповісти
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11.04.2024 15:25 Відповісти
Я вже втомився оце постійно слухати бла бла бла-одна балаканина без справ-відчуття що тебе дурять
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11.04.2024 15:31 Відповісти
Биба в активном диалоге с Бобой!
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11.04.2024 16:22 Відповісти
Велика ГАНЬБА таким діям держдепу та СОРОМ за президента демократа .
Подібний СОРОМ був за дії лідера християнських демократів - меркель.
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11.04.2024 17:25 Відповісти
 
 