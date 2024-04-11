Держдеп в активному діалозі з Конгресом щодо пакету допомоги для України, - Прайс
Державний департамент США веде з Конгресом США активну розмову щодо необхідності затвердження подальшої безпекової допомоги Україні.
Про це заступник представника США в ООН Нед Прайс заявив на Міжнародному саміті мерів у Кишиневі (Молдова), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, і ця розмова триває", - сказав Прайс.
За його словами, "ми день у день чуємо від Конгресу, від демократів і республіканців, що вони підтримують продовження політики солідарності з Україною".
"Я знаю, що продовження допомоги має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку обох партій, американського народу, Конгресу Сполучених Штатів, і, безумовно, наша адміністрація розуміє необхідність продовжувати підтримувати Україну",- заявив дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
іди дивись марафон, хлопчику.
Аргументована думка щодо цього - https://www.facebook.com/100000541433652/posts/8073736805987620/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v тут .
бачу, всі на трампа накинулись. нагадайте мені, хто президент в сша? не трамп? а хто?
Подібний СОРОМ був за дії лідера християнських демократів - меркель.