Працівник ритуальної служби в Києві викинув 20 урн з прахом на пустир. Його можуть посадити на 7 років
26-річний працівник приватної ритуальної служби викинув на пустир 20 урн з прахом. Його підозрюють у нарузі над прахом померлого.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Урни з прахом знайшли на вулиці Сирецькій у березні. Слідчі встановили, що рідні померлих звернулися до однієї з приватних ритуальних служб Києва. Після кремації прах ця фірма пересипала в урну замовника.
"Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався.
Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Співробітнику ритуальної служби повідомили про підозру в нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України). Покарання за такий злочин - обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.
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у всі часи, у всіх місцях належить криміналітету.
так, шо, за такий пройоб з дебілом розберуться без сторонніх.
Странные у них услуги - забирайте прах целого сожженного трупа .
Странные заказчики - не, заберу только половину праха и только в свою тару .
Капец какой-то !!!