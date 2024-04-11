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Новини
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Працівник ритуальної служби в Києві викинув 20 урн з прахом на пустир. Його можуть посадити на 7 років

прокуратура,київська,міська

26-річний працівник приватної ритуальної служби викинув на пустир 20 урн з прахом. Його підозрюють у нарузі над прахом померлого.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Урни з прахом знайшли на вулиці Сирецькій у березні. Слідчі встановили, що рідні померлих звернулися до однієї з приватних ритуальних служб Києва. Після кремації прах ця фірма пересипала в урну замовника.

"Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався.

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Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Співробітнику ритуальної служби повідомили про підозру в нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України). Покарання за такий злочин - обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

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Автор: 

Київ (19457) похорон (1283) прокуратура (3675) крематорій (25)


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Топ коментарі
+9
7 років? як би він тих 20 людей вбив і спалив то десь би так само дали що з нашим законодавством?
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11.04.2024 14:49
+4
похоронний бізнес, самий стабільний легальний прибутковий бізнес у світі.
у всі часи, у всіх місцях належить криміналітету.
так, шо, за такий пройоб з дебілом розберуться без сторонніх.
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11.04.2024 14:59
+2
не вбачаю тут ніякої наруги. Родичі створили клопіт - не підійшли їм фірмові глечики, закортіло дизайнерських, то потрібно було відразу про це подбати - надати свою тару.
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11.04.2024 15:07
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7 років? як би він тих 20 людей вбив і спалив то десь би так само дали що з нашим законодавством?
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11.04.2024 14:49 Відповісти
Це повторний злочин і сім років це максимум, а мінімум обмеження волі, тобто взагалі не посадять.
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11.04.2024 14:54 Відповісти
зате, може не боятися тцк.
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11.04.2024 14:54 Відповісти
Тих, за кого я голосую, ніколи не обирають. Так що на себе нарікайте
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11.04.2024 15:08 Відповісти
не грайте в азартні ігри. завжди програєте. не фартить вам.
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11.04.2024 15:13 Відповісти
Просто нинішній Карний кодекс писав риг Портнов
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11.04.2024 21:06 Відповісти
А оту ''кантору'' закрити назавжди, а власника ''взяти на олівець'' щоб не відкрив іншу таку ж ''кантору''!
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11.04.2024 14:51 Відповісти
похоронний бізнес, самий стабільний легальний прибутковий бізнес у світі.
у всі часи, у всіх місцях належить криміналітету.
так, шо, за такий пройоб з дебілом розберуться без сторонніх.
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11.04.2024 14:59 Відповісти
От такі ми люди. Начальник, що б не витрачатися наказав на смітник, а робітнику - що, і він і рідну матір живцем викине, аби не тратитись.
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11.04.2024 14:55 Відповісти
пусте..
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11.04.2024 15:01 Відповісти
іще один прояв "какаяразніца"..
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11.04.2024 15:05 Відповісти
не вбачаю тут ніякої наруги. Родичі створили клопіт - не підійшли їм фірмові глечики, закортіло дизайнерських, то потрібно було відразу про це подбати - надати свою тару.
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11.04.2024 15:07 Відповісти
до речі. а яка криса стуканула? хто лазить по мусаркам на сирці?
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11.04.2024 15:11 Відповісти
прокурви й лазять. То ще ті щурі
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11.04.2024 15:14 Відповісти
«Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався» …
Странные у них услуги - забирайте прах целого сожженного трупа .
Странные заказчики - не, заберу только половину праха и только в свою тару .
Капец какой-то !!!
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11.04.2024 17:45 Відповісти
Подумалось, яке ризиковане завдання - 200-х після вибуху б/к збирати
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11.04.2024 15:10 Відповісти
Маєчня якась!! В перший раз чую, щоб свої урни приносили! Але рітуалка мала б повідомити, що урни замалі !
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11.04.2024 15:14 Відповісти
Не так давно, років з 10 тому, був випадок в США, коли хазяїн приватного крематорію взагалі не спалював трупи, а викидав їх у близький яр та прикопував екскаватором. А труни, "звільнені" від покійників, продавав якомусь ділку похоронного бізнесу в сусідньому штаті. Безутішним же близьким мертвих віддавав урни, наповнені різним мотлохом.
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11.04.2024 16:04 Відповісти
Наруга над урнами з попілом? Понаписують фігні. Нема складу злочину.
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11.04.2024 21:09 Відповісти
 
 