Працівник ритуальної служби в Києві викинув 20 урн з прахом на пустир. Його можуть посадити на 7 років

26-річний працівник приватної ритуальної служби викинув на пустир 20 урн з прахом. Його підозрюють у нарузі над прахом померлого.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Урни з прахом знайшли на вулиці Сирецькій у березні. Слідчі встановили, що рідні померлих звернулися до однієї з приватних ритуальних служб Києва. Після кремації прах ця фірма пересипала в урну замовника.

"Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався.

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Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Співробітнику ритуальної служби повідомили про підозру в нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України). Покарання за такий злочин - обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

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