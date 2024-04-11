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Новини
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Європарламент не схвалить фінансування Ради ЄС, поки Україна не отримає додаткові Patriot

patriot

Європейський парламент відмовився схвалити рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу передати Україні додаткові батареї системи ППО Patriot.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні армії мають близько 100 батарей Patriot, і вони досі не можуть надати 7 з них, про які просить Україна, - Боррель

Пропозицію євродепутата зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" - зазначив Верхофстадт.

"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", - повідомив євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Читайте також: Наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot для України, - Кулеба

Автор: 

Європарламент (1045) Євросоюз (13398) Patriot (309)


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Топ коментарі
+25
Молодці депутати. Нам би таких.
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11.04.2024 14:57
+22
Подивимося, що з того буде. В усякому разі прецедент не буде зайвим.
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11.04.2024 14:55
+22
оце так Парламентаризм !

круто! дякуємо !
і варто самим задуматись: яка у нас зРада !
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11.04.2024 15:00
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Правила форума Рада форумчан
Рада ЄС тепер буде без грошей сидіти?
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11.04.2024 14:55 Відповісти
Чи без грошей, чи таки бюрократи зашевелять задами.
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11.04.2024 14:56 Відповісти
було б добре, але нажаль новину зробили з нічого. По факту це фейк.
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11.04.2024 18:35 Відповісти
Молодці депутати. Нам би таких.
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11.04.2024 14:57 Відповісти
Нашим сидіти без грошей - це смерті подібно. Але які виборці - такі і депутати
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11.04.2024 14:59 Відповісти
оце так Парламентаризм !

круто! дякуємо !
і варто самим задуматись: яка у нас зРада !
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11.04.2024 15:00 Відповісти
Я б не сильно радів. Русня зараз докладе зусиль, аби перетворити Раду ЄС на Конгрес США. Де всі важливі рішення блокуються одним засранцем за вказівкою іншого.
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11.04.2024 15:03 Відповісти
Не забувайте і про нашого засранця. Зараз послухав новини по німецькому радіо. Цілий блок присвятили Україні, і зокрема Харкову. "Харків - друге за величиною місто в Україні. Розташований на сході поруч з кордоном з рф. Постійно під обстрілами москви. Кажуть, що рф вирішила його зробити непридатним для життя..." Далі інтерв,ю німецької кореспондентки з власницею місцевого кафе "Спочатку було важко без світла, а потім встановили генератор. До нас часто приходять люди просто підзарядити телефони..." Далі думка якогось енергетика про те, що Харкову конче потрібна нова електростанція, а може й не одна... Потім цитата якогось військового фахівця про те, що Україні катастрофічно не вистачає систем ППО, бо вона змушена залишати без захисту або міста, або військо. Далі висловлювання Аналени Бербок про те, що Харків терміново потребує системи Патріот...
Ну думаю: "Правильно все розуміють німці... Молодці..."
Але тут вмикається голос зельонського, який розказує (у перекладі): "Все нормально. Харків захищений. І Харківська область захищена. Ми контролюємо ситуацію..."
ЩО??? Що ти верзеш, довбодятл?
Який висновок після таких слів зробить будь-який європеєць? "Ну оскільки цілий український президент каже "все нормально", значить все дійсно нормально. Президент же не може брехати. Він же не буде в черговій гонитві за рейтингами так відверто всіх обманювати?!"
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11.04.2024 16:27 Відповісти
Одне питання: він це свідомо робить, або жага справити враження за будь-яку ціну зруйнувала залишки здорового глузду?
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11.04.2024 16:29 Відповісти
Ну так после дорожки кокса все у нього звичайно нормально.
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11.04.2024 17:50 Відповісти
А шо, у нас є Рада? Є якесь збіговасько ЗЕбанутих ідіотів і риго.аналів, яких турбує не Україна, а власний карман.
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11.04.2024 16:00 Відповісти
А кто эту Раду выбирал? Инопланетяне?
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11.04.2024 16:46 Відповісти
ну майже так, інопланєтянє) чи лунатіки) безуглу хтось же вибрав просто через розвішені білборди по Києву) так шо...смішно, смішно але ж....
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11.04.2024 17:44 Відповісти
За безуглу отдельное спасибо населению Оболони
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12.04.2024 11:40 Відповісти
Подивимося, що з того буде. В усякому разі прецедент не буде зайвим.
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11.04.2024 14:55 Відповісти
Тьху,тьху,тьху, аби не наврочити!
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11.04.2024 14:58 Відповісти
А що ж тепер заспіває прихвостень путлєра в Європейському Союзі?
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11.04.2024 14:59 Відповісти
Життя Українців, має свою ціну…
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні у протистоянні московській навалі убивць!
Асфальт, від зеленського+разумкова, виявився КРИВАВИМ!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!

Так званні «слуги» з ВРУ, десь повтікали із зали…

На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.

ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування….!
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11.04.2024 15:01 Відповісти
фото залу зРади під час голосування не горять
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11.04.2024 15:02 Відповісти
Цікаво, що краще: хоч якісь, нехай і фальсіфіковані рішення, чи взагалі ніяких рішень?
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11.04.2024 15:04 Відповісти
Якщо немає корисних рішень, то тоді краще вже взагалі ніяких.
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11.04.2024 15:07 Відповісти
Можете подивитись хід пленарних засідань і оцінити, скільки серед рішень корисних, а скільки - ні.
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11.04.2024 15:14 Відповісти
щось мені здається, що ЄС пошле трампа куди подалі...
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11.04.2024 15:01 Відповісти
В Єс є один недолік. В них мало ядерної зброї.. Тому ці лякання ядерною дубиною не припиняться. Чомусь алкоМедвєдев рідко каже, що треба бомбити Нью-Йорк і Вашингтон. але часто що треба знести Париж, Берлін і Варшаву
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11.04.2024 15:06 Відповісти
нема поняття, мало чи багато ядерної зброї.
достатньо однієї бомби.
кине один, кинуть всі!
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11.04.2024 15:27 Відповісти
Є таке поняття , як ядерний парітет. не даремно його придумали. При всій повазі до Британії або Франції- так, в них є декілька сотен ядерних ракет. Але в рашці їх кілька тисяч.
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11.04.2024 15:35 Відповісти
як же я втомився спілкуватися с імбецилами.

Взаємне гарантоване знищення - ядерне стримування!
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11.04.2024 15:40 Відповісти
"достаточно одной таблеткі" - ядєрной

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11.04.2024 15:42 Відповісти
не вірете ?
тоді спитайте у Кіма ! нєт, ви все ж таки спитайте у Кіма куди він послав рудого клоуна!

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11.04.2024 15:47 Відповісти
Імбецил в тебе в дзеркалі, я першу газету про політику вже в 4 роки розумів. І закінчив спецклас з математики, а ти мамкин пірожечок або двійошник. Якби було так все просто, то достатньо було б однієї ракети з десятьма боєголовками, щоб забеспечити стримування. Чомуж ніхто не робить по одній ракеті, а нарощують їх випуск?) Вивчи про ядерний парітет, потім прийдешь на перездачу до мене.)
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11.04.2024 15:44 Відповісти
я першу газету про політику вже в 4 роки розумів

це була "Правда" чи "Ізвєстія" ?
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11.04.2024 15:49 Відповісти
Правда ,Ізвестія і журнал Огоньок) Такі як ти ржали, коли я казав влітку 2021, що путін нападе. Такі як ви ржали, у 2019, коли я писав під старим ніком. Що не можна брати у президенти людину, яка нічого не вміє, немає досвіду в держуправлінні, навіть помічником депутата сільскої ради не була. Що Зе буде вчитися керувати країною на нашому горбу, на наших сльозах, поті і крові, я казав. Поржали?) Пуйло неврівноважена людина, і від нього можна чого завгодно чекати, як він казав- мене не буде, не буде росії. А не буде росіїї ,казав- навіщо тоді взагалі світу існувати? Пока уровень ядерної загрози Defcon -3(три), але ще рік не закінчився. Я теж сподіваюся на краще, не хочеться ядерної зими, але іноді хочеться, щоб скинули бомбу на урядовий квартал. Достали зелені клоуни...Це лірика)
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11.04.2024 15:58 Відповісти
слухай, Шешеня, подивись на ютюбі ролік гордона з Суворовим про карібську кризу

зараз, звичайно, ситуація гірше в сенсі кількості та якості ядерного спорядження, але психологія людей залишилась та сама

там, до речі, цікаві прізвища зрадників лунали : сєров, наприклад . . .
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11.04.2024 16:15 Відповісти
Ні, не та сама психологія. Хрущов, Брежнєв і т.д. воювали на війні, вони на власній шкурі знали, що таке війна ,смерті , трагедія, що таке посилати людей на смерть і дивитись їм у очі. Путін сидить у бункері під землею, власноруч не воював, це криса, як дивиться на світ скрізь монітор , для нього це все лише стратегічна гра. З ньго станеться шо завгодно.
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12.04.2024 09:38 Відповісти
значить не дивився ролік, або не зрозумів, що справа була не в хрущові, а в генералах : саме вони злили через пєньковського компромат
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12.04.2024 10:22 Відповісти
Там п'ять часових інтерв'ю з Суворовим, без назви. Що дивиться? Але я і так вивчав про карибську кризу. Тоді просто повезло, що Хрущев погодився прибрати ракети з Куби на те, що США погодяться забрати свої ракети Юпітер з Турції. Але пуйло не факт, що піде на компроміс, він завди казав, що всі слабаки і Хрущев слабак, він би на їх місці діяв жорсткіше.
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12.04.2024 14:01 Відповісти
та не в хрущові справа, він блефував, а совіцькі генерали знали що не витягнуть ядерну війну, тому злили американцям ці факти неготовності

психологія тих генералів, хто воював другу світову війну, була така, що не хотіли ядерної війни

***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає бо й ці генерали вже повоювали

і зараз зливають американцям, як злили дату початку війни в 2022-му

просто Україна не була "в класі імперій", тому з нами не рахувався ніхто, ні москалі ні американці, а зараз ми "своїм горбом" доказуєм що "през шаблю маєм права"

з тієї історії можна й про Кеннеді зробити висновки, але це вже не для вас занадто складні розклади
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12.04.2024 16:26 Відповісти
"психологія тих генералів, хто воював другу світову війну, була така, що не хотіли ядерної війни" - вірно, ви мене нарешті зрозуміли.

"***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає, бо й ці генерали вже повоювали" -де вони воювали, у Чечні? То не те пальто. Тому і мене терзає сумнів
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12.04.2024 22:09 Відповісти
Я навіть пам'ятаю радянські карікатури про дядю Сема і Першинг2 А після просмотра у дитинстві американського фільму "На наступний день"
Фільм розповідає про конфронтацію між НАТО та радянським блоком, що перейшла у повномасштабну ядерну війну. - то мене нічні жахіття мучили кілька днів. -Там дуже натурально показана була ядерна війна.
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11.04.2024 16:04 Відповісти
Труд за три капєйкі
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11.04.2024 17:52 Відповісти
а навіщо, ти, в чотири роки розумів політичні газети?
спецклас для розумово відсталих? вам математику на паличках викладали?
нє, я не двійошник. я трієчник.
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11.04.2024 15:49 Відповісти
Бо дитячі книжки було нецікаво.
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11.04.2024 15:57 Відповісти
ядерний парітет ?

обмеження стратегічних озброєнь - основні ядерні паритетчики США та СССР зрозуміли що десять разів знищувати планету Земля безглуздо
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11.04.2024 15:40 Відповісти
Так про США забудь. Якщо прийде Трамп. Європа з голою сракою залишиться.
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11.04.2024 15:53 Відповісти
Этим "тысячам" еще вылететь из шахт нужно. А это проблема.
Регламенты просрочены, сроки гарантии истекли или подходят к этому.
Да и еще не известно, запустятся ли двигатели ракет? Недавнее показательное испытание показало, что ракеты не спешат покидать шахты.
А сигнал о пусках пройдет в США и Великобританию. И они это воспримут как атаку (никого не будет интересовать, что она неудачная).
Когда в тебя стреляют и у врага произошла осечка, это не означает, что опасность исчерпана...
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11.04.2024 17:00 Відповісти
Як сказав один з кометаторів каналу Стерненка"здається що Європа у США яйця ********".
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11.04.2024 15:04 Відповісти
Хлопці ну ви так радієте цій новині, головне не розчаруйтесь потім

Це все буде не з сьогодні на завтра і навіть не на після завтра
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11.04.2024 15:05 Відповісти
Це краще ніж ніколи, я розумію що вам з Польщі зрадонька зрадна всюди бачиться, але нам тут жити, не вам же.
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11.04.2024 15:11 Відповісти
Вкраїнчик, я розумію , що ви чомусь вважаєте , що у повіривших у шашликі більше прав на цю країну ані ж у тих хто не робив помилку 2019

Та дарма

І мова не про зраду , а про реалії. Трохи відволякейтесь від марафону, добре
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11.04.2024 18:33 Відповісти
Я не голосував за Зеленського і так,прав в мене більше ніж у бігунця за кордон. Якщо ти був за пороха, так Порох тут, робить щось для України. І нікуди не тікав як ти. А марафон свій засунь собі в дупу, утікант їбаний.
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13.04.2024 17:52 Відповісти
Ні , такі ж і навіть меньше

З огляду на те ,як чоловіків на вулицях викрадає ТЦК

Бо ви зараз не на 0 , і я не бачу , що туди збераєтесь

Отже різниці між тобою і мільйонами українців , що не повірили у шашлики лише 2 :

1) Ми здатні прораховувати дії на кілька кроків уперед

2) Ми - фінансово підтрумуєм ЗСУ
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14.04.2024 00:10 Відповісти
А чому я повинен бути на нулі, коли я там був вже?В вас одна надія, що такі як я, вже списані в тил, нехай воюють,а ти весь такий крутий у кущиках відсидишся? ***** ти тоді тут потрібен?
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15.04.2024 15:39 Відповісти
І чому викрадає? Нормальна людина, якщо до нього підійде військомат, скаже на яку дату йому зручніше виписати повістку і він піде туди по ній. Такий як ти,хитровихбаний, просто буде робити все, щоб було у підсумку не по людські.Я значить 24го лютого 22р сам приперся у військомат і чекав як дурень до 8ї, бо в них нарада була,а якійсь підор їбаний, що чекає тут на русню, робить все щоб туди не йти, хоча по конституції забов'язаний і такі як ти,типу які за Пороха, волають "праізвол,какоє ані імєют права?" . Думаєш що при Пороху не було б повномасштабної? Була б 100% і ви би так само бігали і волали "праізвол і бла бла бла".
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15.04.2024 15:49 Відповісти
ну хоч одна якась гарна новина,хоча не ясно чи призведе вона в підсумку до гарних подій
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11.04.2024 15:05 Відповісти
Вопрос не только в самом Пэтриот, вопрос ещё чтоб из него разрешили бить по самолётам которые в воздушном пространстве расеи
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11.04.2024 15:10 Відповісти
Невже ж нарешті вони за себе дійсно злякались??!! Дай то Бог!!!
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11.04.2024 15:19 Відповісти
Респект дядькові!
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11.04.2024 15:21 Відповісти
Список 62 в студію! Звісно це орбанівська та фіцівська шайка...
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11.04.2024 15:22 Відповісти
ооо...
оце, я розумію, замєс пішов!
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11.04.2024 15:23 Відповісти
Украина отдала ядерное оружие на гарантии безопасности. Вся ответственность за разрушение Украины, убийство мирных жителей, женщин, детей лежит на США и России, которые не обеспечили гарантии безопасности Украины. Путин зразу же напал, а США, которые разоружили Украину, теперь отказываются выполнять свои международные гарантии. Украине уже нечего терять, каждый день гибнут люди, Поэтому необходимо подавать в международный суд на США за невыполнение гарантий безопасности. Не знаю, поможет это или нет, но весь мир будет знать, что США это страна обманщиков с которыми нельзя вести дела и заключать всякие договора
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11.04.2024 15:26 Відповісти
не было никаких гарантий безопасности ни от раши ни от америки, Украину развели на ядерку, смирись. В какой суд будешь подавать иск?
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11.04.2024 15:40 Відповісти
Печерский
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11.04.2024 16:21 Відповісти
Договір не втсупив в силу.... його мали затвердити парламенти... але тодішнім президентам, та народу було пох... головне кредит який дали та дешевий газ

Потім Ющ знищив більшу частину ***********, знову ж таки під гарантії та гроші із штатів... які привіз тоді ще сенатор Обама...

і це знищення совкового запасу *********** та озброєння не робилося за один день... всі приклались до цього... при мовчазній згоді людей які жили телевізором і моя хата скраю... поки мене це не стосується...
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11.04.2024 16:40 Відповісти
Не віддала а продала. Нуа гроші ? Ясна річ, що розійшлися по кубишкам в Україні.
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11.04.2024 17:56 Відповісти
Все было рассчитано заранее,развал Украины тоже и европейские суды это фикция. И голосовать не было за кого, чтобы поломать их планы.Не удивился бы,если бы мы узнали,что штаты действовали вместе с рашкой. Мир сошел с ума.
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13.04.2024 08:24 Відповісти
Юліан Рйопке вже написав що судячи з наслідкив останніх обстрілів у України взагалі закінчилися ракети для систем ППО.
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11.04.2024 16:06 Відповісти
Через день они проголодаются, через неделю тосковать будут, а через месяц умными станут !
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11.04.2024 16:15 Відповісти
Трохи дивна історія. Рада ЄС не має ніякого відношення до передачі ПВО. Ну і Боррель явно схибив - в ЕС мабуть сотня пускових установок, тобто десь 20-25 систем. Нам же треба 25 систем як щойно заявили повітряні сили (так само заявляли і експерти) - плюс тисячі ракет. При цьому греки нам ПВО точно не дадуть, румуни теж бо воно захищає ключову базу НАТО, залишаються німці, іспанці, голандці і шведи - може по 1 системі вони таки скинуться...
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11.04.2024 16:52 Відповісти
А тим часом в Україні закінчилися ракети для Patriot та IRIS-T

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11.04.2024 17:06 Відповісти
Мощно.
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11.04.2024 17:59 Відповісти
Мова йде про бюджет на 2022рік )) Не про виділення коштів, а про затвердження вже потрачених. Тому ніякого сенсу тут немає, це черговий глум над нами від "партнерів"
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11.04.2024 18:12 Відповісти
Дурний думкою багатіє, почитайте спочатку про який бюджет йдеться, за 22 рік,гроші давно використані. Вони сміються з нас
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11.04.2024 18:54 Відповісти
Європарламент респект! Мають яйця.
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11.04.2024 19:05 Відповісти
Розпочнуться гойдалки як в штатах, знайдуться не мало противників.
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13.04.2024 08:17 Відповісти
 
 