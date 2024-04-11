Європарламент не схвалить фінансування Ради ЄС, поки Україна не отримає додаткові Patriot

Європейський парламент відмовився схвалити рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу передати Україні додаткові батареї системи ППО Patriot.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.

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Пропозицію євродепутата зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" - зазначив Верхофстадт.

"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", - повідомив євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

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