Європарламент не схвалить фінансування Ради ЄС, поки Україна не отримає додаткові Patriot
Європейський парламент відмовився схвалити рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу передати Україні додаткові батареї системи ППО Patriot.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.
Пропозицію євродепутата зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.
"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" - зазначив Верхофстадт.
"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", - повідомив євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.
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круто! дякуємо !
і варто самим задуматись: яка у нас зРада !
Ну думаю: "Правильно все розуміють німці... Молодці..."
Але тут вмикається голос зельонського, який розказує (у перекладі): "Все нормально. Харків захищений. І Харківська область захищена. Ми контролюємо ситуацію..."
ЩО??? Що ти верзеш, довбодятл?
Який висновок після таких слів зробить будь-який європеєць? "Ну оскільки цілий український президент каже "все нормально", значить все дійсно нормально. Президент же не може брехати. Він же не буде в черговій гонитві за рейтингами так відверто всіх обманювати?!"
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні у протистоянні московській навалі убивць!
Асфальт, від зеленського+разумкова, виявився КРИВАВИМ!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Так званні «слуги» з ВРУ, десь повтікали із зали…
На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування….!
достатньо однієї бомби.
кине один, кинуть всі!
Взаємне гарантоване знищення - ядерне стримування!
тоді спитайте у Кіма ! нєт, ви все ж таки спитайте у Кіма куди він послав рудого клоуна!
це була "Правда" чи "Ізвєстія" ?
зараз, звичайно, ситуація гірше в сенсі кількості та якості ядерного спорядження, але психологія людей залишилась та сама
там, до речі, цікаві прізвища зрадників лунали : сєров, наприклад . . .
психологія тих генералів, хто воював другу світову війну, була така, що не хотіли ядерної війни
***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає бо й ці генерали вже повоювали
і зараз зливають американцям, як злили дату початку війни в 2022-му
просто Україна не була "в класі імперій", тому з нами не рахувався ніхто, ні москалі ні американці, а зараз ми "своїм горбом" доказуєм що "през шаблю маєм права"
з тієї історії можна й про Кеннеді зробити висновки, але це вже не для вас занадто складні розклади
"***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає, бо й ці генерали вже повоювали" -де вони воювали, у Чечні? То не те пальто. Тому і мене терзає сумнів
Фільм розповідає про конфронтацію між НАТО та радянським блоком, що перейшла у повномасштабну ядерну війну. - то мене нічні жахіття мучили кілька днів. -Там дуже натурально показана була ядерна війна.
спецклас для розумово відсталих? вам математику на паличках викладали?
нє, я не двійошник. я трієчник.
обмеження стратегічних озброєнь - основні ядерні паритетчики США та СССР зрозуміли що десять разів знищувати планету Земля безглуздо
Регламенты просрочены, сроки гарантии истекли или подходят к этому.
Да и еще не известно, запустятся ли двигатели ракет? Недавнее показательное испытание показало, что ракеты не спешат покидать шахты.
А сигнал о пусках пройдет в США и Великобританию. И они это воспримут как атаку (никого не будет интересовать, что она неудачная).
Когда в тебя стреляют и у врага произошла осечка, это не означает, что опасность исчерпана...
Це все буде не з сьогодні на завтра і навіть не на після завтра
Та дарма
І мова не про зраду , а про реалії. Трохи відволякейтесь від марафону, добре
З огляду на те ,як чоловіків на вулицях викрадає ТЦК
Бо ви зараз не на 0 , і я не бачу , що туди збераєтесь
Отже різниці між тобою і мільйонами українців , що не повірили у шашлики лише 2 :
1) Ми здатні прораховувати дії на кілька кроків уперед
2) Ми - фінансово підтрумуєм ЗСУ
оце, я розумію, замєс пішов!
Потім Ющ знищив більшу частину ***********, знову ж таки під гарантії та гроші із штатів... які привіз тоді ще сенатор Обама...
і це знищення совкового запасу *********** та озброєння не робилося за один день... всі приклались до цього... при мовчазній згоді людей які жили телевізором і моя хата скраю... поки мене це не стосується...