25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили

Україні необхідно 25 систем ППО Patriot, щоб захистити повітряний простір від російських атак.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога. Звичайно, що нам бракує багато й інших засобів, які могли би прикривати повітряний простір. Також необхідні переносні комплекси, які застосовуються мобільними вогневими групами", - пояснив він.

За словами Євлаша, нині є необхідність у розбудові цілої системи протиповітряної оборони, глибоко ешелонованої, яка включатиме засоби ППО малого, середнього і великого радіусу дії за підтримки винищувальної авіації.

"Якщо ми говоримо про малі комплекси, то це ППО переважно Сухопутних військ, такі як "Кроталь", "Евенджер", "Гепард", які досить ефективно себе зарекомендували. Була мова про передачу нам установок "Скайнекс" – це так звані винищувачі дронів. Середнього радіусу дії – це такі як IRIS-T, NASAMS та інші засоби, які дозволять нам прикривати міста та знищувати ракети і дрони. І великого радіусу дії – Patriot та SAMP/T", - додав речник Повітряних сил.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що 5-7 систем Patriot від США розблокують небо та послаблять Путіна.

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