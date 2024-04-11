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Новини Війна
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25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили

patriot

Україні необхідно 25 систем ППО Patriot, щоб захистити повітряний простір від російських атак.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога. Звичайно, що нам бракує багато й інших засобів, які могли би прикривати повітряний простір. Також необхідні переносні комплекси, які застосовуються мобільними вогневими групами", - пояснив він.

За словами Євлаша, нині є необхідність у розбудові цілої системи протиповітряної оборони, глибоко ешелонованої, яка включатиме засоби ППО малого, середнього і великого радіусу дії за підтримки винищувальної авіації.

"Якщо ми говоримо про малі комплекси, то це ППО переважно Сухопутних військ, такі як "Кроталь", "Евенджер", "Гепард", які досить ефективно себе зарекомендували. Була мова про передачу нам установок "Скайнекс" – це так звані винищувачі дронів. Середнього радіусу дії – це такі як IRIS-T, NASAMS та інші засоби, які дозволять нам прикривати міста та знищувати ракети і дрони. І великого радіусу дії – Patriot та SAMP/T", - додав речник Повітряних сил.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що 5-7 систем Patriot від США розблокують небо та послаблять Путіна.

Читайте: Європарламент не схвалить фінансування Ради ЄС, поки Україна не отримає додаткові Patriot

Автор: 

ППО (3183) Patriot (309) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Кільчень (зенітно-ракетна система) - Вікіпедія (wikipedia.org)

ось вам - зеленим пісюнчиком по губах
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11.04.2024 15:16
+5
ТЕЦ була знищена дроном і чого біля критичних об'єктів не було мобільних груп які полюють на шахеди .І 100 Патріотів не допоможе якщо при владі злодії і зрадники .
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11.04.2024 15:14
+4
Іншими словами кажучи, Євлаш повідомив, що зеленський некомпетента нікчема!
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11.04.2024 15:19
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50 мільярдів долларів не рахуючи ракети
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11.04.2024 15:12 Відповісти
ТЕЦ була знищена дроном і чого біля критичних об'єктів не було мобільних груп які полюють на шахеди .І 100 Патріотів не допоможе якщо при владі злодії і зрадники .
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11.04.2024 15:14 Відповісти
Радченко.
Від дронів захищають аеростатні системи загороджень, взагалі-то...
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11.04.2024 15:50 Відповісти
Є інформація, що рашисти зробили це ракетою Х-69.
"11 квітня 2024 року, під час масованого ракетного обстрілу України, було використано Х-69 для обстрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Трипільської ТЕС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-:3-7 [7]"
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69

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12.04.2024 01:19 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Кільчень (зенітно-ракетна система) - Вікіпедія (wikipedia.org)

ось вам - зеленим пісюнчиком по губах
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11.04.2024 15:16 Відповісти
В цифрах - це лише 5% від того , що мають США зараз !
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11.04.2024 15:17 Відповісти
Іншими словами кажучи, Євлаш повідомив, що зеленський некомпетента нікчема!
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11.04.2024 15:19 Відповісти
Нє, Євлаш в черговий раз доказав urbi et orbi, що зеленський найвелічній лідор соврЕмЕнності!
Поняв, порохобот нещасний?
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11.04.2024 15:29 Відповісти
Ну я розумію, що багато слів мають складний правопис. Але як можна помилитися в написанні слова підар?
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11.04.2024 15:41 Відповісти
Не 24, не 26? Точно 25?
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11.04.2024 15:27 Відповісти
Потрібно близько 25...
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11.04.2024 15:31 Відповісти
24.99999999999999999999999
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11.04.2024 15:34 Відповісти
Ты ублюдок кацапский
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12.04.2024 06:06 Відповісти
Ви щойно сказали це, дивлячись у дзеркало? 😂 Повністю згоден.
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12.04.2024 06:50 Відповісти
А что тебе так смешно?Что дети гибнут в Украине из-за нехватки этих ПВО?Так ты ещё и в Америке сидишь и глумишься.
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12.04.2024 12:58 Відповісти
Забули ще THAAD та Arrow, щоб збивати балістику ще на підльоті до міст. Також дайте відповідне завдання вітчизняним підприємствам/інженерам (Південне, Луч). Вони можуть не гірше і в 5 разів дешевше.
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11.04.2024 15:50 Відповісти
А як же ці Patriot пропустили удари по Трипільській ТЕС?
Чи може це свідчити про те, що Київ зараз не захищений від повітряних ударів?
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11.04.2024 16:04 Відповісти
" один не сбитый мопед *****, а не ракета, и два подбитых но не сдетонироваашие в воздухе. прилеты ракет только на западе страны в ТЭС ДТЭК.. А через отсутствие стационарной пожарной команды на станции, привет ***** "оптимизаторам" Кубракову с Наеймом, пожар не тушили более 30 минут, пока приехали команды с Украинки развернулись. Обнаружили, что нет генератора на пожарном пруду и стационарные насосы не могут подать давление к объектам (станция горит, нет электричества), нужно дождаться две машины-насоса с Украинки."(с)
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11.04.2024 16:38 Відповісти
Цікаво. Секретар Української міської ради Катерина Проценко продовжує розповідати про
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11.04.2024 16:52 Відповісти
Тоді виникає питання: чому при повідомленнях про очікуваний нічний ракетний і безпілотний удар не було зупинено ТЕС і не припинено подачу газу?
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11.04.2024 17:01 Відповісти
Від ТЕС до центра Києва - 40 км.
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11.04.2024 16:40 Відповісти
и что? хоть 2 км от центра ,бывают новые маршруты,и на подоле сбивали шахеды,бывает просачиваються,все сбить все равно нереально.
не ракеты же петриота тратить ну если только не в киевс тес летит, в случае сегодняшнем никто петрика по мопедам не запускал,надеялись на моб.группы.
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11.04.2024 16:57 Відповісти
По ТЕЦ каZапи лупили із самого початку широкомасштабного нападу. Але ті атаки відбивались.
Схоже, що інформація про те, що нещодавно каZапи знищили за тиждень більше наших засобів ППО, ніж на попередні два роки, близька до правди.
При Залужному такої фігні не було.
Але головне, що Зе та ОПа задоволені.
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11.04.2024 16:19 Відповісти
Один говорит 7, другой 25. Па приколу или как?
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11.04.2024 17:52 Відповісти
Немає у нас "повітряних сил". Є повітряні мильні бульбашки.
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11.04.2024 19:11 Відповісти
 
 