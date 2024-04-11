25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили
Україні необхідно 25 систем ППО Patriot, щоб захистити повітряний простір від російських атак.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога. Звичайно, що нам бракує багато й інших засобів, які могли би прикривати повітряний простір. Також необхідні переносні комплекси, які застосовуються мобільними вогневими групами", - пояснив він.
За словами Євлаша, нині є необхідність у розбудові цілої системи протиповітряної оборони, глибоко ешелонованої, яка включатиме засоби ППО малого, середнього і великого радіусу дії за підтримки винищувальної авіації.
"Якщо ми говоримо про малі комплекси, то це ППО переважно Сухопутних військ, такі як "Кроталь", "Евенджер", "Гепард", які досить ефективно себе зарекомендували. Була мова про передачу нам установок "Скайнекс" – це так звані винищувачі дронів. Середнього радіусу дії – це такі як IRIS-T, NASAMS та інші засоби, які дозволять нам прикривати міста та знищувати ракети і дрони. І великого радіусу дії – Patriot та SAMP/T", - додав речник Повітряних сил.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що 5-7 систем Patriot від США розблокують небо та послаблять Путіна.
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"11 квітня 2024 року, під час масованого ракетного обстрілу України, було використано Х-69 для обстрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Трипільської ТЕС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-:3-7 [7]"
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69
ось вам - зеленим пісюнчиком по губах
Поняв, порохобот нещасний?
Чи може це свідчити про те, що Київ зараз не захищений від повітряних ударів?
не ракеты же петриота тратить ну если только не в киевс тес летит, в случае сегодняшнем никто петрика по мопедам не запускал,надеялись на моб.группы.
Схоже, що інформація про те, що нещодавно каZапи знищили за тиждень більше наших засобів ППО, ніж на попередні два роки, близька до правди.
При Залужному такої фігні не було.
Але головне, що Зе та ОПа задоволені.