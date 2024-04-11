УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7781 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 872 29

Ракети РФ уночі рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини, - Повітряні сили

ілля,євлаш

Уночі проти 11 квітня російські крилаті ракети зайшли в повітряний простір України з північної частини та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.

20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 росіяни запустили по Україні із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони здійнялися з авіабази "Оленья", неподалік міста Оленєгорськ Мурманської області РФ, а запускали ракети із Саратовської області.

Читайте: 25 систем Patriot потрібно Україні, щоб убезпечити міста від російських обстрілів, - Повітряні сили

"Переважно ці ракети зайшли в наш повітряний простір з північної частини України та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в сторону Львівської області", - розповів Євлаш.

Із 20 таких крилатих ракет Сили оборони збили 16. Також росіяни запустили 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

"На жаль, досить потужна зброя. Не вдається нам ще повною мірою відбивати такі атаки ворога, оскільки для цього нам необхідні засоби, які вже неодноразово проявили свою ефективність - ППО типу Patriot", - сказав Євлаш.

Також читайте: У росіян є ще багато фугасних бомб, переобладнаних під КАБи, - Повітряні сили

Він додав, що системи Patriot зараз вкрай необхідні для того, щоб боротися з такими комбінованими атаками.

Окрім того, вночі окупанти застосували 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (дві з них збили). А також - 40 безпілотників, які відвертали увагу, коли зенітні ракетні комплекси С-300/400 завдавали ударів.

39 із 40 запущених безпілотників були збиті. Євлаш наголосив, що Росія не полишає планів зі знищення критичної та енергетичної інфраструктури.

Дивіться: Окупанти із вертольота показали руїни "освобожденной" Авдіївки. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уночі проти 11 квітня російські війська завдали черговий масований авіаційний удар по Україні. Повітряна тривога тривала з 21:40 10 квітня і майже до 6:00 11 квітня.

Загалом окупанти протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу. Українські військові знищили 57 повітряних цілей - 18 ракет та 39 ударних дронів.

Автор: 

обстріл (28428) ракети (4022) Повітряні сили (2630)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Прутін уже вимазав самозваного, у крові Українській…
Злочинці, обоє!
показати весь коментар
11.04.2024 15:19
+3
Ну казали що з бульбостану почнеться у західну частину України. Ну о це тренування.
показати весь коментар
11.04.2024 15:13
+2
Щось тут не клеїться з арифметикою.
Так, ща словами цього речника, всього ворог випустив по Україні 82 засоби повітряного нападу, з яких:
20 - крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95мс прямували у Львівську область;
40 - дронів "шахедного" типу;
4 - авіаційні ракети Х-59;
6 - "кинжалів";
12 - С-300/С-400 по Харкову.
За інформацією https://t.me/the_first_online джерела , всі ракети Х-47М2"Кинжал" рашисти випустили по об'єктах біля Стрия Львівської області.
Питання: чим тоді так гучно влучили по енергоблоках і турбінному залу Трипільської ТЕС, що перебувала під захистом Patriot Київської системи ППО?
показати весь коментар
11.04.2024 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну казали що з бульбостану почнеться у західну частину України. Ну о це тренування.
показати весь коментар
11.04.2024 15:13 Відповісти
Британці вже порекомендували своїм громадянам не відвідувати бульбостан саме через можливі воєнні дії.
показати весь коментар
11.04.2024 15:29 Відповісти
Тому що ракети заходили з білорусі!!! І адекватна повинна була бути відповідь( думають так британці) але наші провластні підари будуть нести любу несінитницю ,аби тільки відбілити білорашу!!!
показати весь коментар
11.04.2024 16:07 Відповісти
Ракеты выпускались из Саратовской области и пошли по территории Украины вдоль границы с Беларусью. Или по русски и не понимаете? Так новость написана и украинской.
показати весь коментар
11.04.2024 18:11 Відповісти
Осміліли тварюки, на тлі бездіяльності заходу.
показати весь коментар
11.04.2024 16:38 Відповісти
Прутін уже вимазав самозваного, у крові Українській…
Злочинці, обоє!
показати весь коментар
11.04.2024 15:19 Відповісти
капітан ачєвідность)))
показати весь коментар
11.04.2024 15:21 Відповісти
Дуже "цінна" інформація! І що, там не можна їх збивати?! А чого в нас зауваження до Польщі при подібній ситуації чи кордони Білорусі з території котрої на нас відбувся напад для нас "недоторкані"?!
показати весь коментар
11.04.2024 15:29 Відповісти
Так отож. До бульбостану нам зась, бо він, бач, "не воює з Україною". А може би замість Білгородщини оті наші "партизани" пошаруділи би в бульбостані, може то і корисніше було б.
показати весь коментар
11.04.2024 15:36 Відповісти
Ще раз!! З білораші була інтервенція на територію України!!! І повинна бути адекватна відповідь. А поц наш може тільки по роялю х. Стукати
показати весь коментар
11.04.2024 16:09 Відповісти
Нахіба ти це повідомив, прутень ти поголений? Більше нічого сказати людям? 2-3 залпи?..
показати весь коментар
11.04.2024 15:33 Відповісти
Ця тактика пересування траєкторією уздовж кордону України з іншою державою має на меті провокування відкриття вогню силами ППО України в бік території іноземної держави, можливе падіння уламків пошкоджених цілей та зенітних ракет на території суміжних держав, з можливим ураженням людей та цивільних обʼєктів суміжної держави. Схоже, що вона застосовується і з використанням кордонів Україна-Польща, Україна-Румунія, Україна-Молдова.
Якою була б реакція Лукашенко, якби уламки українських зенітних ракет впали б на території Білорусі? Адже загальновідомо,що зенітні ракети є універсальною зброєю і рашисти давно використовують ракети "земля-повітря" для атаки наземних цілей на території України.
Можна очікувати звинувачення в обстрілі території Білорусі з демонстрацією уламків, пошкоджень і "жертв", як мінімум. МЗС України, після широкого розголошення на міжнародному рівні цієї підступної, провокаційної тактики рашистів, слід попередити сусідні країни, що ППО України розглядатиме ракети рашистів на таких "спірних" траєкторіях, як законні цілі, а відповідальність за всі наслідки інцидентів з падінням уламків цілей та українськиї зенітних ракет на території суміжних держав лягає на керівництво РФ.
показати весь коментар
11.04.2024 15:57 Відповісти
Територія білораші є законною ціллю!!!! Вона є учасником війни!!! війська заходили на територію України, ракети летять теж звідти,паливо йде параші теж звідти,**********, солдати.
показати весь коментар
11.04.2024 16:14 Відповісти
Як же так ? Беларусь така братська країна !
показати весь коментар
11.04.2024 15:57 Відповісти
Щось тут не клеїться з арифметикою.
Так, ща словами цього речника, всього ворог випустив по Україні 82 засоби повітряного нападу, з яких:
20 - крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95мс прямували у Львівську область;
40 - дронів "шахедного" типу;
4 - авіаційні ракети Х-59;
6 - "кинжалів";
12 - С-300/С-400 по Харкову.
За інформацією https://t.me/the_first_online джерела , всі ракети Х-47М2"Кинжал" рашисти випустили по об'єктах біля Стрия Львівської області.
Питання: чим тоді так гучно влучили по енергоблоках і турбінному залу Трипільської ТЕС, що перебувала під захистом Patriot Київської системи ППО?
показати весь коментар
11.04.2024 15:58 Відповісти
Туман війни...
Максимальне значення функції Y = sin(х) у воєнний час може досягати значення Y=4.
показати весь коментар
11.04.2024 16:06 Відповісти
Звісно. Якщо під "туманом війни" розуміти гіперболічну функцію, для якої Y=F(y), F=1/y.
Тоді маємо F(y) = sin(x) при y=4.
Розв'язок: sin(x)=1/4, тобто x~ пі/12,6 в радіанах.
показати весь коментар
11.04.2024 23:04 Відповісти
А що стосується питання Трипільськлї ТЕС, то як повідомляють ЗМІ, у серпні 2023 році уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. У тому ж 2023-му генеральний директор ПАТ «Центренерго» Андрій Чуркін запевняв, що Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків.
А вийшло так, що під уламками збитого "шахеда" вартістю нуль грн. згоріли не лише ті виділені на захист 9.7 млрд. грн., а і енергоблоки самої ТЕС вартістю не менш як 40 млрд. грн.
Ось Вам формула "туману війни" в дії.
показати весь коментар
11.04.2024 23:29 Відповісти
"Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків."
Зовсім незначні зміни тексту, а який ефект в тумані війни
Ознайомтесь з оригінальним текстом:

"Фізичний захист критично важливих елементів обʼєктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування, та 70% на Зміївській ТЕС".

100% виконаних робіт мабуть не тотожні 100% фізичному захисту.
показати весь коментар
12.04.2024 00:51 Відповісти
Ось тут - https://kyivschina24.com/news/na-zasoby-fizychnogo-zahystu-vid-obstriliv-znyshhenoyi-trypilskoyi-tes-uryad-vydilyav-9-7-mlrd-grn/ повідомлення про те, що саме сказав той Чуркін.
Тому цитата наведена вірно. А те, що слова поставленого на господарку в ТЕС йолопа не відповідають суті справи, то "ето другоє".
показати весь коментар
12.04.2024 07:47 Відповісти
У матеріалі за наведеним вами посиланням є цитата:

«Зараз тривають планові ремонтні роботи на Зміївській та Трипільській ТЕС та продовжуються відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку РФ, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС», - заявив тоді Андрій Чуркін."

І є судження невідомого автора, який ототожнює обсяги виконання робіт з облаштування у відсотках з фізичною захищеністю у відсотках Трипільскої ТЕС:

"Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Андрій Чуркін, також запевняв, що Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків..."
показати весь коментар
12.04.2024 15:33 Відповісти
"11 квітня 2024 року, під час масованого ракетного обстрілу України, було використано Х-69 для обстрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Трипільської ТЕС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-:3-7 [7]"
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69
показати весь коментар
12.04.2024 00:55 Відповісти
Зрозуміло. Ракетнмй дебет з кредитом не зійшлись (див. вище), тому і придумали ці утаємничені Х-69. Та ще у Вікіпедію запхали.
Але попри те чомусь більше віриться ось цьому
показати весь коментар
12.04.2024 07:36 Відповісти
Коментар виглядає, IMHO, переконливим, особливо в частині опису гасіння пожежі, щоправда застосування Х-69 він не спростовує. Атака мабуть була комбінованою.
показати весь коментар
12.04.2024 15:40 Відповісти
якщо малий біляш вважає, що Франківщина на кордоні з білоруссю...

ну дуже цінного кадра надбали зенітники)

із державних засобів ппо на Львівщині лише пекельні сурми, решта вся надія на Отченаш
показати весь коментар
11.04.2024 16:27 Відповісти
почему молчим что с территории бульбафюрера происходит обстрел Украини и днем и ночью. почему до сих пор не разорвали дипотношения с подху#ловскими ублюками?
показати весь коментар
11.04.2024 19:09 Відповісти
Яке розумне і сімпатічне пацаня, а головне все знає. От маладєц!
показати весь коментар
11.04.2024 19:52 Відповісти
 
 