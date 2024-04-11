Ракети РФ уночі рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини, - Повітряні сили
Уночі проти 11 квітня російські крилаті ракети зайшли в повітряний простір України з північної частини та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.
20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 росіяни запустили по Україні із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони здійнялися з авіабази "Оленья", неподалік міста Оленєгорськ Мурманської області РФ, а запускали ракети із Саратовської області.
"Переважно ці ракети зайшли в наш повітряний простір з північної частини України та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в сторону Львівської області", - розповів Євлаш.
Із 20 таких крилатих ракет Сили оборони збили 16. Також росіяни запустили 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
"На жаль, досить потужна зброя. Не вдається нам ще повною мірою відбивати такі атаки ворога, оскільки для цього нам необхідні засоби, які вже неодноразово проявили свою ефективність - ППО типу Patriot", - сказав Євлаш.
Він додав, що системи Patriot зараз вкрай необхідні для того, щоб боротися з такими комбінованими атаками.
Окрім того, вночі окупанти застосували 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (дві з них збили). А також - 40 безпілотників, які відвертали увагу, коли зенітні ракетні комплекси С-300/400 завдавали ударів.
39 із 40 запущених безпілотників були збиті. Євлаш наголосив, що Росія не полишає планів зі знищення критичної та енергетичної інфраструктури.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, уночі проти 11 квітня російські війська завдали черговий масований авіаційний удар по Україні. Повітряна тривога тривала з 21:40 10 квітня і майже до 6:00 11 квітня.
Загалом окупанти протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу. Українські військові знищили 57 повітряних цілей - 18 ракет та 39 ударних дронів.
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Злочинці, обоє!
Якою була б реакція Лукашенко, якби уламки українських зенітних ракет впали б на території Білорусі? Адже загальновідомо,що зенітні ракети є універсальною зброєю і рашисти давно використовують ракети "земля-повітря" для атаки наземних цілей на території України.
Можна очікувати звинувачення в обстрілі території Білорусі з демонстрацією уламків, пошкоджень і "жертв", як мінімум. МЗС України, після широкого розголошення на міжнародному рівні цієї підступної, провокаційної тактики рашистів, слід попередити сусідні країни, що ППО України розглядатиме ракети рашистів на таких "спірних" траєкторіях, як законні цілі, а відповідальність за всі наслідки інцидентів з падінням уламків цілей та українськиї зенітних ракет на території суміжних держав лягає на керівництво РФ.
Так, ща словами цього речника, всього ворог випустив по Україні 82 засоби повітряного нападу, з яких:
20 - крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95мс прямували у Львівську область;
40 - дронів "шахедного" типу;
4 - авіаційні ракети Х-59;
6 - "кинжалів";
12 - С-300/С-400 по Харкову.
За інформацією https://t.me/the_first_online джерела , всі ракети Х-47М2"Кинжал" рашисти випустили по об'єктах біля Стрия Львівської області.
Питання: чим тоді так гучно влучили по енергоблоках і турбінному залу Трипільської ТЕС, що перебувала під захистом Patriot Київської системи ППО?
Максимальне значення функції Y = sin(х) у воєнний час може досягати значення Y=4.
Тоді маємо F(y) = sin(x) при y=4.
Розв'язок: sin(x)=1/4, тобто x~ пі/12,6 в радіанах.
А вийшло так, що під уламками збитого "шахеда" вартістю нуль грн. згоріли не лише ті виділені на захист 9.7 млрд. грн., а і енергоблоки самої ТЕС вартістю не менш як 40 млрд. грн.
Ось Вам формула "туману війни" в дії.
Зовсім незначні зміни тексту, а який ефект в тумані війни
Ознайомтесь з оригінальним текстом:
"Фізичний захист критично важливих елементів обʼєктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування, та 70% на Зміївській ТЕС".
100% виконаних робіт мабуть не тотожні 100% фізичному захисту.
Тому цитата наведена вірно. А те, що слова поставленого на господарку в ТЕС йолопа не відповідають суті справи, то "ето другоє".
«Зараз тривають планові ремонтні роботи на Зміївській та Трипільській ТЕС та продовжуються відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку РФ, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС», - заявив тоді Андрій Чуркін."
І є судження невідомого автора, який ототожнює обсяги виконання робіт з облаштування у відсотках з фізичною захищеністю у відсотках Трипільскої ТЕС:
"Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Андрій Чуркін, також запевняв, що Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків..."
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69
Але попри те чомусь більше віриться ось цьому
ну дуже цінного кадра надбали зенітники)
із державних засобів ппо на Львівщині лише пекельні сурми, решта вся надія на Отченаш