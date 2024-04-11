Ракети РФ уночі рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини, - Повітряні сили

Уночі проти 11 квітня російські крилаті ракети зайшли в повітряний простір України з північної частини та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.

20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 росіяни запустили по Україні із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони здійнялися з авіабази "Оленья", неподалік міста Оленєгорськ Мурманської області РФ, а запускали ракети із Саратовської області.

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"Переважно ці ракети зайшли в наш повітряний простір з північної частини України та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в сторону Львівської області", - розповів Євлаш.

Із 20 таких крилатих ракет Сили оборони збили 16. Також росіяни запустили 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

"На жаль, досить потужна зброя. Не вдається нам ще повною мірою відбивати такі атаки ворога, оскільки для цього нам необхідні засоби, які вже неодноразово проявили свою ефективність - ППО типу Patriot", - сказав Євлаш.

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Він додав, що системи Patriot зараз вкрай необхідні для того, щоб боротися з такими комбінованими атаками.

Окрім того, вночі окупанти застосували 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (дві з них збили). А також - 40 безпілотників, які відвертали увагу, коли зенітні ракетні комплекси С-300/400 завдавали ударів.

39 із 40 запущених безпілотників були збиті. Євлаш наголосив, що Росія не полишає планів зі знищення критичної та енергетичної інфраструктури.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, уночі проти 11 квітня російські війська завдали черговий масований авіаційний удар по Україні. Повітряна тривога тривала з 21:40 10 квітня і майже до 6:00 11 квітня.

Загалом окупанти протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу. Українські військові знищили 57 повітряних цілей - 18 ракет та 39 ударних дронів.