Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

У межах робочого візиту до Литовської Республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Литви Гітанасом Науседою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Вільнюс, зустріч із Президентом Литви Гітанасом Науседою перед нашою участю в саміті Триморʼя. Головна тематика – наша спільна сила", - зазначив він.

Зеленський проінформував Науседу про наслідки російських ударів цієї ночі та нагальні потреби України у протиповітряній обороні. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї.

"Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки. Говорили й про політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – про конкретні кроки, які варто зробити цього року", - додав президент.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Литви для участі в саміті Тримор’я та для перемовин із главами держав-партнерів.

Також Україна та Латвія підписали безпекову угоду.