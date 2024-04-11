УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7781 відвідувач онлайн
Новини
1 079 7

Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

науседа,зеленський

У межах робочого візиту до Литовської Республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Литви Гітанасом Науседою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Вільнюс, зустріч із Президентом Литви Гітанасом Науседою перед нашою участю в саміті Триморʼя. Головна тематика – наша спільна сила", - зазначив він.

Зеленський проінформував Науседу про наслідки російських ударів цієї ночі та нагальні потреби України у протиповітряній обороні. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї.

"Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки. Говорили й про політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – про конкретні кроки, які варто зробити цього року", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва передала Україні нову партію військової допомоги: генератори та системи протидії БПЛА

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Литви для участі в саміті Тримор’я та для перемовин із главами держав-партнерів.

Також Україна та Латвія підписали безпекову угоду.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Литва (2397) Науседа Гітанас (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
іспанський сором...
показати весь коментар
11.04.2024 15:17 Відповісти
"". Ти зе-бот чи х**ло-бот ?
показати весь коментар
11.04.2024 15:27 Відповісти
тобто, увечері буде надзвичайно потужний і безперечно переможний гундосик?
показати весь коментар
11.04.2024 15:20 Відповісти
Цікаво, скільки грошей держава витрачає грошей на його покатушки світом?
показати весь коментар
11.04.2024 15:23 Відповісти
А де там єрмак заховався ?
показати весь коментар
11.04.2024 15:24 Відповісти
«Якщо Конгрес США не допоможе, Україна програє війну», - поважно каже Ясновельможний. Дуже цікаво. Якщо доля України залежить від Конгресу США - то чому би Україні не попроситися 51-м штатом? А чого церемонитися… Якщо не 51-м штатом - то принаймні записатися 6-ою територією США (після Самоа, Віргінських островів, Маріянських Островів, Гуаму й Пуерто-Ріко). Було би таки не хіло... АЛЕ реальність інша
показати весь коментар
11.04.2024 15:25 Відповісти
 
 