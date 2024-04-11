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Новини Агресія Росії проти України
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"Центренерго" про відновлення Трипільської ТЕС: Ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни

тэс,трипольская

У "Центренерго" розповіли, що їм відомо вже про орієнтовні терміни, необхідні для відновлення Трипільської ТЕС, але назвати їх поки що не можуть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

За словами Готи, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.

"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків. - Ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна", - зазначив він.

"Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії", - розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Також читайте: Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. "Центренерго" втратило 100% генерації (оновлено)

Він зауважив, що маневрена генерація працює під час піка й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.

"Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може", - зауважив Гота.

Крім того, він розповів, що наразі терміни відновлення станції є. Так, у серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

"І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин", - пояснив він.

Також читайте: Наслідки руйнування Трипільської ТЕС: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години (оновлено)

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.

Автор: 

ТЕС (917) електроенергія (6192) Центренерго (549)


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Топ коментарі
+15
Спонсорами відновлення будуть звичайні споживачі, за кошти яких вже уряд півроку тому побудував 100% фізичний захист
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11.04.2024 15:29
+10
А як не отримати новий ракетний удар під час відновлення, знаєте?
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11.04.2024 15:36
+9
дніпрогес, трипільська, харківська.. ворог планомірно робить непридатною до життя нашу країну.. а ми тішимось що якийсь дрон цистерну у них підпалив
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11.04.2024 15:47
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Спонсорами відновлення будуть звичайні споживачі, за кошти яких вже уряд півроку тому побудував 100% фізичний захист
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11.04.2024 15:29 Відповісти
А як не отримати новий ракетний удар під час відновлення, знаєте?
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11.04.2024 15:36 Відповісти
А цю відповідь Вам ніхто не надасть, в світі: 100% захисту не існує в природі. Правда існує єдиний спосіб убезпечитися від майбутніх ударів -- це зробити так, щоб ці удари просто було вже нікому завдавати...
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11.04.2024 16:27 Відповісти
Я б на їхньому місці не говорила так голословно, бо до того говорили про трирівневий захист, а воно трохи не вʼяжеться з тим що ракета пробила той захист якось так зразу. То краще мо помовчати
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11.04.2024 15:43 Відповісти
Проблема в тому, що для того, щоб наробити великого лиха, достатньо лише ОДНІЄЇ більш-менш потужної ракети (і байдуже, що ще десяток подібних ракет ви зіб'єте). А непробивної ППО не існує в принципі, хоча б тому, що ракетні установки треба час від часу перезаряджати (тож при масованій атаці ППО буде пробита...).
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11.04.2024 16:35 Відповісти
нажаль… ви праві, ППО не може збити все і дуже жаль що нам доводиться його клянчити, а партнери викаблучуються
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11.04.2024 17:54 Відповісти
Цікавлюсь: як виглядає той "фізичний захист на 100% від обстрілів", про який відзвітувало Центренерго минулого року? На яких принципах фізики він ...працював?
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11.04.2024 15:43 Відповісти
на офшорних
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11.04.2024 15:48 Відповісти
Ні. Це не з фізики, це з шахрайства. А я цікавлюсь фізикою -- "фізичний захист" бла-бла-бла...
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11.04.2024 16:00 Відповісти
Шмигаль, 30.07.23:

"Для відновлення, ремонтів та захисту об'єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів - це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро".

https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-uriad-vydilyv-koshty-na-vidnovlennia-enerhetyky-do-opaliuvalnoho-sezonu-postavleni-zavdannia-vchasno-provesty-zaplanovani-zakhody
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11.04.2024 15:49 Відповісти
То вони збирались грошима від ракет відбиватись? Чи шо?
Я тупий, я цю "зелену мову" не розумію.
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11.04.2024 16:01 Відповісти
щодо "захисту" накизділи (найєм головний казкар за захист), гроші тупо вкрали.
Спишуть на ракетно-дронові обстріли
Тобто, усе як зазвичай у зелених
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11.04.2024 16:04 Відповісти
О! Таку мову я розумію.
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11.04.2024 16:10 Відповісти
Щоб був 100% фізичний захист треба ТЕС заглибити під землю десь так метрів на 10. А будь-які інші конструкції можуть в кращому випадку захистити лише від ударів збоку. Це може бути актуально у випадку крилатих ракет, що йдуть на невеликій висоті для зменшення вірогідності їх знищення. А "балістика" б'є зверху (якщо кажуть про ПОВНЕ знищення ТЕС, то це має бути саме "балістика", бо БПЛА та крилаті ракети не мають настільки потужної бойової частини).
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11.04.2024 16:42 Відповісти
П по відновленню вже точно не прилетить?
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11.04.2024 15:46 Відповісти
дніпрогес, трипільська, харківська.. ворог планомірно робить непридатною до життя нашу країну.. а ми тішимось що якийсь дрон цистерну у них підпалив
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11.04.2024 15:47 Відповісти
Я вам таємницю відкрию, ми багатократно поступаємось військові могутності московії! І те що десь підпалили це вже дуже добре ,не потрібно цієї іронії накшталт "що це ми до тепер ще не зтерли з обличчя землі москву"
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11.04.2024 16:33 Відповісти
зачем ее восстанавливать , сделайте 10 маленьких
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11.04.2024 16:01 Відповісти
на те же деньги
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11.04.2024 16:02 Відповісти
+100500! Но правительство такого решения не примет. Уверен.
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11.04.2024 16:03 Відповісти
Давно вже пора! Та, нажаль, "дорослих" вдома немає...
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11.04.2024 16:11 Відповісти
+++
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11.04.2024 17:48 Відповісти
ТЭЦ это прошлое , Прибалты от них отказались
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11.04.2024 16:03 Відповісти
Литовская ГРЭС в ЭЛЕКТРЕНАЙ Каунасская тец
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11.04.2024 18:56 Відповісти
Пробачте, а як же Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%, - "Центренерго" Джерело: https://biz.censor.net/n3438347 ? Знов набрехали?
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11.04.2024 16:38 Відповісти
від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень
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11.04.2024 17:01 Відповісти
ты че не зрячий ?
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11.04.2024 17:02 Відповісти
В офіційному повідомленні сказано, що роботи із облаштування захисту виконано на 100%. А про якість цих захисних споруд не сказано
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11.04.2024 17:49 Відповісти
Все елементарно просто: щоб Україна не програла у війні Захід має надати нам озброєння в тій же кількості та якості (зокрема в далекобійності та потужності), які має мокша; для того, щоб Україна перемогла, наданого озброєння має бути більше та вищої якості (зокрема дальності, точності, потужності). Але поки що Захід і близько цього не робить. Хоча може й бути альтернатива -- перехід до дуже асиметричної відповіді (коли від гри у "військові шахи", де наразі перевага у росіянців, перейти до гри у "військового чапаєва", тобто відкинути жодні правила). Досвід "крокуса" та "хусидів" на Близькому Сході показав, що ******* супер-держави безсилі проти ДРГ, які складаються з 2-4 осіб (адже проти них не застосуєш ані "кинджали", ані КАБи). А якщо таких груп з психологією камікадзе буде не одна, а, скажімо, 20 тис., і почнуть вони діяти одночасно? Через скільки держава, що піддалася їхній атаці припинить своє існування, фізично припинить?
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11.04.2024 17:11 Відповісти
ті довбні відбудують а москалі знову влуплять і все згорить знову о то кончені
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11.04.2024 17:35 Відповісти
Є коштовність відбудови, та є коштовність ракетної атаки.
Та ще є коштовність ПВО - типу "patriot" або дешевше - типу "гепард".

Ця "арифметика" й повинна була б діяти - але це для професіоналів, а не для кварталу95.
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11.04.2024 21:16 Відповісти
Ото хто знає ,як відновити перший навідник ракет неї
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12.04.2024 07:26 Відповісти
 
 