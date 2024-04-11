"Центренерго" про відновлення Трипільської ТЕС: Ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни

У "Центренерго" розповіли, що їм відомо вже про орієнтовні терміни, необхідні для відновлення Трипільської ТЕС, але назвати їх поки що не можуть.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

За словами Готи, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.

"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків. - Ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна", - зазначив він.

"Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії", - розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго".

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Він зауважив, що маневрена генерація працює під час піка й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.

"Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може", - зауважив Гота.

Крім того, він розповів, що наразі терміни відновлення станції є. Так, у серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

"І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин", - пояснив він.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.