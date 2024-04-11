У США можливий теракт, подібний до теракту в Підмосков’ї, - директор ФБР Рей

Федеральне бюро розслідувань стурбоване можливістю в США організованої атаки, подібної до теракту, який ІДІЛ вчинив у російському "Крокус Сіті Холі".

Про це директор ФБР Крістофер Рей попереджає в заяві, яку він підготував для Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Зростання стурбованості викликає "можливість скоординованої атаки тут, у нас, подібній атаці ІДІЛ-К, яку ми бачили в концертному залі "Росія" пару тижнів тому", - зазначив Рей.

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Він хоче, щоб законодавці продовжили американську програму спостереження, термін дії якої спливає цього місяця. Директор ФБР називає її незамінним інструментом проти противників США. Перегляд цієї програми було заблоковано Палатою представників на тлі побоювань членів обох партій, що він не зайшов досить далеко в обмеження повноважень уряду з нагляду.

"Це має вирішальне значення для безпеки нашої країни, і ми переживаємо кризу", - планує повідомити Конгресу США Рей.

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Теракт у Crocus City Hall

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.