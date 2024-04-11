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Новини
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У США можливий теракт, подібний до теракту в Підмосков’ї, - директор ФБР Рей

рей,крістофер

Федеральне бюро розслідувань стурбоване можливістю в США організованої атаки, подібної до теракту, який ІДІЛ вчинив у російському "Крокус Сіті Холі".

Про це директор ФБР Крістофер Рей попереджає в заяві, яку він підготував для Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Зростання стурбованості викликає "можливість скоординованої атаки тут, у нас, подібній атаці ІДІЛ-К, яку ми бачили в концертному залі "Росія" пару тижнів тому", - зазначив Рей.

Читайте: Слідком РФ порушив справу щодо фінансування тероризму "найвищими посадовими особами США та країн НАТО"

Він хоче, щоб законодавці продовжили американську програму спостереження, термін дії якої спливає цього місяця. Директор ФБР називає її незамінним інструментом проти противників США. Перегляд цієї програми було заблоковано Палатою представників на тлі побоювань членів обох партій, що він не зайшов досить далеко в обмеження повноважень уряду з нагляду.

"Це має вирішальне значення для безпеки нашої країни, і ми переживаємо кризу", - планує повідомити Конгресу США Рей.

Також читайте: Заяви РФ про нібито фінансування компанією Burisma тероризму - нонсенс, - Білий дім

Теракт у Crocus City Hall

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Автор: 

США (22769) тероризм (2866) ІДІЛ (307) Рей (10)


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Топ коментарі
+9
Бойовики Буданова ніяк не можуть дочекатися. Не знаю, правда, як вони потім на рено через океан в сторону українського кордону зможуть втікати
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11.04.2024 15:32
+9
А ЛІДОР дЖОНСОН ТАМ БУДЕ?
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11.04.2024 15:33
+5
То це буде ескалація? А після такого бити по кацапських НПЗ не заборонятимете?
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11.04.2024 15:48
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українці
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11.04.2024 15:29 Відповісти
А ЛІДОР дЖОНСОН ТАМ БУДЕ?
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11.04.2024 15:33 Відповісти
"сценарист" теракту Трамп?
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11.04.2024 16:21 Відповісти
Вони не розуміють що США вже мае велечезну шпигунську сітку російських агентів. Не агентів ІГІЛ, а деверсантів із РФ.

99% імігрантів із РФ підтримують Путлера та РФ. Плюс багаторічна робота розвідки рф…

Вони не розуміють що коли рф це требо бути зробити то у різних кінціях США будуть « спонтанні» взриби « домашнього газу» у будівлях, то що. Як це вже було…

Бо ніякоі профілактичної роботи не проводиться.
Останній хто боровся з «красними агентами» був Гувер, десятки років тому. Але потім ліві демократи назвали це «охота на відьм».

Даремно. Бо работи тут дуже багато ( починаючи з адміністрації, парламенту, та нижче).
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11.04.2024 16:27 Відповісти
таджики, без вух с повними кішенями срублів
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11.04.2024 19:14 Відповісти
Бойовики Буданова ніяк не можуть дочекатися. Не знаю, правда, як вони потім на рено через океан в сторону українського кордону зможуть втікати
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11.04.2024 15:32 Відповісти
Підводне Рено
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11.04.2024 15:37 Відповісти
С таким бездейственным конгрессом США и бездейственным президентом Байденом даже не удивительно, что ожидаются теракты. Интересно, сейчас депутаты конгресса США снова пойдут на каникулы, кинув США, как они кинули Украину, на произвол судьбы.
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11.04.2024 15:33 Відповісти
в америці може і не прокатить там в людей є зброя
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11.04.2024 15:33 Відповісти
Ви що, не знаєте як відреагує на подібне Москва?! Скажуть що то навмисно в себе зробили теракт аби "відвести очі"! З цих рашистських покидьків станеться. Тож успіхів ФБР у протидії терактам ІГІЛУ та інших терористичних організацій. У разі чого нехай сповістять в Вашингтоні що то московські нацисти організували теракт та зробили для терористів два коридори через Берингову протоку очікуючи у Москві з млн баксів кожному а все сплачувалось через рахунки Газпрому!
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11.04.2024 15:35 Відповісти
До відома ФБР та ЦРУ: якщо знищити фізично лубянку на мацкві, то буде відвернено 99% терактів у всьому світі
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11.04.2024 15:42 Відповісти
в сша школярі можуть розстріляти пів школи, не плануючи ніякого теракту!
просто прийти і розстріляти, як помсту за погану оцінку.
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11.04.2024 15:44 Відповісти
То справа не небезпеці терактів, а в тому, щоб продовжити програму спостереження.
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11.04.2024 15:47 Відповісти
То це буде ескалація? А після такого бити по кацапських НПЗ не заборонятимете?
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11.04.2024 15:48 Відповісти
Открыли ворота , миллионы мигрантов всех мастей прошли в США, террористы в том числе.
О возможных терактах в США, писали 3 года тому назад ....
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11.04.2024 23:19 Відповісти
 
 