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Новини Допомога Україні
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Україна продовжує стікати кров’ю. Ми маємо посилити підтримку Києва, - глава МЗС Польщі Сікорський

сікорський,радослав

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у війні Росії проти України "обидві сторони виснажені". Саме тому необхідно посилити підтримку Києва.

Про це він сказав під час Економічного форуму в Дельфах, у Греції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Багато залежить від американського пакету військової підтримки, який застряг у Конгресі. Схоже, що Україна мобілізує нових людей, а ми як НАТО демонструємо наполегливість і здатність допомогти Україні в довгостроковій перспективі", - наголосив Сікорський.

"Так, Україна дуже стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху", - додав польський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО домовилися створити спеціальну місію для допомоги Україні, - глава МЗС Польщі Сікорський

На запитання про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому та можливі наслідки його президентства для України та НАТО, Сікорський відповів, що "не наважиться відповісти на ці запитання".

Міністр зазначив, що США змагаються з Китаєм, а Путін позиціонував себе нашим ворогом, "тому треба взяти на себе більшу частку тягаря, коли йдеться про оборону".

"Такі країни, як Польща та Греція, роками витрачають значні відсотки свого ВВП на оборону, тому ми маємо право про це говорити", - зауважив Сікорський.

Він додав, що ідея про європейську оборону давно назріла.

Читайте також: Сікорський про затримку допомоги Україні: "Може стати надто пізно"

Автор: 

Польща (8496) допомога (8341) Сікорський Радослав (249)


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Топ коментарі
+21
Фермери польські то найкраща підтримка
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11.04.2024 15:39
+14
Ох і лицемірні тварини .🤬
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11.04.2024 15:39
+10
Ай паразіт лицемірний!
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11.04.2024 15:40
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Фермери польські то найкраща підтримка
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11.04.2024 15:39 Відповісти
А блокада про кацапських «фермерів» все ще йде?

А заяви Дуди про те що « Україна тоне, та тягне нас за собою» вже спростовані?
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11.04.2024 16:04 Відповісти
Пан Сікорський « досвадченний політик» як і Туск.

Ми помятаемо, як у 2014 він приїздив до Київа
та переконував Майдановців ( Клічка та інших) підти на договорняк з Януковичем:

» В іншому випадку ви будите розстріляні…»!
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11.04.2024 16:11 Відповісти
Ох і лицемірні тварини .🤬
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11.04.2024 15:39 Відповісти
Ай паразіт лицемірний!
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11.04.2024 15:40 Відповісти
Крім пустих балачок і зітхання , нічого не відбувається зі сторони
деяких іноземних політиків , які взмозі допомогти нашій краіні ,
але страх пепед кацапнею бере верх 😠
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11.04.2024 15:41 Відповісти
Може б оті "фермери" пішли повоювали? Але вони краще на стороні кацапів повоюють, курви.
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11.04.2024 15:42 Відповісти
А кордони розблокувати слабо?
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11.04.2024 15:42 Відповісти
Коли пункти перетину кордону між Польщею та Україною будуть повністю розблоковані, отоді слова Сікорського будуть звучати якось переконливіше та правдивіше!!!
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11.04.2024 15:44 Відповісти
Україна стікає кров'ю ,а ми ,тим часом в НАТО В ЄС,РАЗОМ ІЗ США (потираємо руки від задоволення ,котре отримуємо від побаченої повільної смерті України,котру жере скажений рашистський вбивця і кровопивця)
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11.04.2024 15:45 Відповісти
В західних куколдів триває розмірене життя: зустрічі, меморандуми, спічі, декларації
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11.04.2024 15:45 Відповісти
Цікава така підтримка, коли просто спостерігають за ракетою, що летить через їхню територію у Львів... про кордон взагалі мовчу...
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11.04.2024 15:46 Відповісти
Вони мають на увазі почати підтримку? Не можна продовжувати того, чого нема.
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11.04.2024 15:53 Відповісти
Лишилось вам цинічним брехунам подивитись на коврові бомбардування дніпра запоріжжя і того ж харкова,думаю з вашим підходом до справ ви це побачите.Уроди!Я розумію що наша влада кончені дибі..и,але влада не сидить в окопах і не живе в звичайних будинках.І якщо б ви хотіли ви б притиснули пару підара...в з опу!
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11.04.2024 15:54 Відповісти
Парадокс в тому що в нас народ воює,а той же народ в європі куй буде воювати,хоча йому є що втрачати,навіть більше чим нам.І якщо там народ не розуміє що потрібно дати зброю щоб самим у 25 році не воювати,то велика біда і для нас і для них,бо так як наші військові премелюють русню,там у євросоюзі все порозбігається..
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11.04.2024 20:10 Відповісти
Рашиська наволоч відчула свою безкарність, світ мовчить завдяки і нашій бездарній дипломатії і інформаційній політиці ,американські когресмени залякані Трампом ніяк не проголосують про допомогу,а ворог тим часом безжально знищує Україну.
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11.04.2024 15:57 Відповісти
Волоння в пустелі - це крок в її бархани, тобто в нікуди.
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11.04.2024 16:01 Відповісти
"Україна продовжує стікати кров'ю. Ми маємо посилити підтримку Києва" Сікорський.А як посилити,заблокувати всі пункти пропуску?
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11.04.2024 16:33 Відповісти
должны усилить и никогда не открывать. границ для украины- вот что стоит за словами
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11.04.2024 16:33 Відповісти
У рази збільшити кількість фермерів на кордоні ?!!!
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11.04.2024 16:48 Відповісти
Еще сильнее будете блокировать границу?
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11.04.2024 16:52 Відповісти
Galina_W_

@galadriel999

Слухайте, тут якісь чутки нехороші йдуть. І я щось розпереживалася, і у мене питання. Куди дівся Залужний?! Хто знає?!
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11.04.2024 18:12 Відповісти
 
 