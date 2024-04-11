Україна продовжує стікати кров’ю. Ми маємо посилити підтримку Києва, - глава МЗС Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у війні Росії проти України "обидві сторони виснажені". Саме тому необхідно посилити підтримку Києва.

Про це він сказав під час Економічного форуму в Дельфах, у Греції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Багато залежить від американського пакету військової підтримки, який застряг у Конгресі. Схоже, що Україна мобілізує нових людей, а ми як НАТО демонструємо наполегливість і здатність допомогти Україні в довгостроковій перспективі", - наголосив Сікорський.

"Так, Україна дуже стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху", - додав польський міністр.

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На запитання про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому та можливі наслідки його президентства для України та НАТО, Сікорський відповів, що "не наважиться відповісти на ці запитання".

Міністр зазначив, що США змагаються з Китаєм, а Путін позиціонував себе нашим ворогом, "тому треба взяти на себе більшу частку тягаря, коли йдеться про оборону".

"Такі країни, як Польща та Греція, роками витрачають значні відсотки свого ВВП на оборону, тому ми маємо право про це говорити", - зауважив Сікорський.

Він додав, що ідея про європейську оборону давно назріла.

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