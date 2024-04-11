Словаччина бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Ми не створюватимемо перешкод, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не буде створювати перешкод на шляху України до Європейського Союзу.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС.

"Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка", - наголосив він.

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"Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху (до ЄС - ред.). Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу", - зауважив Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що "це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни й для мирного розвитку".

"Ми тримаємо кулаки за вас", - додав словацький прем'єр.

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