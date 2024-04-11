Словаччина бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Ми не створюватимемо перешкод, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не буде створювати перешкод на шляху України до Європейського Союзу.
Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС.
"Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка", - наголосив він.
"Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху (до ЄС - ред.). Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу", - зауважив Фіцо.
Він зазначив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що "це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни й для мирного розвитку".
"Ми тримаємо кулаки за вас", - додав словацький прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль