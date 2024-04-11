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Словаччина бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Ми не створюватимемо перешкод, - Фіцо

роберт,фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не буде створювати перешкод на шляху України до Європейського Союзу.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС.

"Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка", - наголосив він.

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"Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху (до ЄС - ред.). Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу", - зауважив Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що "це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни й для мирного розвитку".

"Ми тримаємо кулаки за вас", - додав словацький прем'єр.

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Автор: 

Словаччина (1102) членство в ЄС (1248) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+7
чого це так фіцо зайорзав?
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11.04.2024 16:24
+4
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11.04.2024 16:24
+3
я это с украиной покинчено уже 3 год слышу,а кацапы так и продолжают утилизироваться)плачьте ******* дальше
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11.04.2024 16:43
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11.04.2024 16:15 Відповісти
Ну видно же, что врёт, а глаза такие честные! И понимаешь - от души врёт!!!
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11.04.2024 20:03 Відповісти
Фіца не впізнати, був дуже приязний, незвична, як на нього, риторика
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11.04.2024 16:23 Відповісти
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11.04.2024 16:24 Відповісти
чого це так фіцо зайорзав?
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11.04.2024 16:24 Відповісти
знає чим війна закінчиться
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11.04.2024 16:25 Відповісти
Шмигаль напхав мабуть, а може таким чином у ***** чемодан просить. А може знає що з Україною вже на його думку покінчено тому і ляпає
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11.04.2024 16:30 Відповісти
я это с украиной покинчено уже 3 год слышу,а кацапы так и продолжают утилизироваться)плачьте ******* дальше
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11.04.2024 16:43 Відповісти
Перевзувся, чи лицемірить?
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11.04.2024 16:34 Відповісти
Як то каждуть - зміна політ-декорацій. Цього разу, мабуть, на користь України. Чи надовго?
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11.04.2024 16:40 Відповісти
словацький п..дор на двох стільцях
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11.04.2024 16:53 Відповісти
Сходіть хтось перевірте чи не зірвався з ланцюга Мєльнік. Може зірвався та покусав цю Фіцю, шо воно тепер несвоїм голосом розмовляє?
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11.04.2024 17:23 Відповісти
Та ти шо? Ще й поділиться досвідом? Ну ми знаємо, про який досвід він говорить - це як вивести інвестиції ЄС в своїї кишені. Вони були нищебродами як ми, от тільки в них не було Кравчука і Кучми, то й встигли вскочити в ЄСовського човна.
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11.04.2024 18:23 Відповісти
Може у правільний бік контузило??!!
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11.04.2024 18:37 Відповісти
Я ще у восени 2022-го року казав тут на сайті, що найбільше проблем зі вступом до Євросоюзу буде від тих, від кого ви не чекаєте - від польщі. Саме вона найбільш потужно блокуватиме нашу євроінтеграцію усіма способами. За ці коменти, мене тут матюхали, банили адміни. А пройшло з тих пір лише 1.5 роки, а доказів моїх слів вже цілий вагон. Навіть Портніков десь рік тому неодноразово підтверджував мою думку. Так що думайТЕ
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11.04.2024 18:42 Відповісти
хоче грошей з ЄС..
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11.04.2024 18:50 Відповісти
як ми не встоімо тоді ці суки разом з Орбаном всеруться як кацапи станут на іх кордонах
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11.04.2024 19:41 Відповісти
Активні 47% людей кусають його
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11.04.2024 23:01 Відповісти
 
 