До 15 років засуджено зрадника, який стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який воював проти Сил оборони на півдні України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що зловмисник входив до 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту країни-агресора. У лавах загарбників він будував укріпрайони рашистів та обстрілював позиції ЗСУ на передовій у Запорізькій області.



Українські захисники захопили його в полон під час запеклих боїв під Роботиним у серпні 2023 року. За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

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Як встановило слідство, засудженим є мешканець тимчасово захопленого Сімферополя. У листопаді 2022 року він добровільно "мобілізувався" до окупаційних угруповань Росії. Там йому видали автоматичну зброю з боєприпасами і призначили на посаду стрільця. Згодом його підрозділ передислокували до лівобережної Херсонщини, де він облаштовував фортифікаційні споруди. Потім зрадника направили до Пологівського району у Запорізькій області для стримування контрнаступу ЗСУ.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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