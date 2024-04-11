Зеленський та Павел обговорили оборонну допомогу Україні та посилення співпраці в ОПК

У межах візиту до Вільнюса президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"У Вільнюсі зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом. Розповів про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання.

Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди. Дякую за непохитну підтримку України", - зазначив глава держави.

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