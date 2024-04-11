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Новини
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Зеленський та Павел обговорили оборонну допомогу Україні та посилення співпраці в ОПК

павел,зеленський

У межах візиту до Вільнюса президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"У Вільнюсі зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом. Розповів про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання.

Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди. Дякую за непохитну підтримку України", - зазначив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) допомога (8341) Чехія (1612) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+4
О чем предметно может разговаривать грамотный кадровый военный и тупой четырежды уклонист? Мозги пытаться вправить?
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11.04.2024 16:35
+1
Нормальний президент,а бубочка скоро нари за шашлики ,Чонгар та Маріуполь
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11.04.2024 16:38
+1
Кріт Їрмака
@rebornbearded
Тарас Чмут
2022
- Що по русні, пан Тарас?
- русні пи*да😎

2024
- Що по русні, пан Тарас?
- Нам пи*да☹️

Коротко про "героя", який допоміг прийти проросійським пі*арам до влади і боровся з українським ВПК.
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11.04.2024 16:43
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О чем предметно может разговаривать грамотный кадровый военный и тупой четырежды уклонист? Мозги пытаться вправить?
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11.04.2024 16:35 Відповісти
ЗеРОЗВАЛ і ЗеРОЗПАДhttps://republic.com.ua/article/zerozval-i-zerozpad.html#respond https://republic.com.ua/rub/opinion

Знаєте, що найбільше добило мене у вчорашніх танцях із законом про мобілізацію? Те, наскільки брутально і неприховано оточення Зеленського і його фракція стріляли найвеличнішому в ноги дуплетом і довгими чергами. Подивіться самі6 як все було.
................

Петро Порошенко оголошує зміст домовленостей про закон на рівні комітету. Виявляється, що ОПУ кинула армію водночас на: дембель після 36 місяців, відпустку через 6 місяців і 70 тис, плюс до існуючих для тих хто в окопах.Суспільство охреніває і збирає по шматках розбиту свідомість. А влада - відморожується.Далі більше.
Верховна Рада починає розглядати поправки до закону. Зал ВР - пустий. Коаліція «Слуг народу», «полуГолосу» (половини «Голосу» ім. позеленілої Устинової) та ОПЗЖ - а саме такий склад голосував за закон про мобілізацію (сюрприз-сюрприз!) - з сесійної зали просто розбігся.
......

У середині команди ЗЕ розвал, деморалізація, хитання та ігнор вказівок згори. У ЗЕкоманді - агонія. ЗЕ команда просто не може керувати ані своїми депутатами, ані своїми медійниками та політтехнологами. Так, ЗЕкоманда пижиться і тужиться, силячись підтримувати вигляд все ще «найбільших потвор у світі тварин». Але правда така, що і посилення мономарафону і тиск влади на місцеві адміністрації та опозицію - це від страху. І від безсилля. Вони летять у прірву і кожним новим своїм кроком лише погіршують ситуацію.

Слідкуємо. Скоро побачимо підтвердження моїм словам.
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11.04.2024 16:38 Відповісти
Нормальний президент,а бубочка скоро нари за шашлики ,Чонгар та Маріуполь
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11.04.2024 16:38 Відповісти
Кріт Їрмака
@rebornbearded
Тарас Чмут
2022
- Що по русні, пан Тарас?
- русні пи*да😎

2024
- Що по русні, пан Тарас?
- Нам пи*да☹️

Коротко про "героя", який допоміг прийти проросійським пі*арам до влади і боровся з українським ВПК.
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11.04.2024 16:43 Відповісти
Яким чином Чмут "боровся з українським ВПК"?
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11.04.2024 17:04 Відповісти
А ви не в курсі ? Він же натхненно обсирав все від стугни до нептуна.
Головний військовий експерт, якому не подобалась вся українська зброя. Тому її припинили виготовляти в 2019.
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11.04.2024 17:18 Відповісти
Павел, де снаряди ?
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11.04.2024 16:45 Відповісти
ПРІЦКЕР- спочатку план контролю за грошима потім бабло

https://t.me/Mccartneyser68 БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА

ВІЙНА ТА МИР. ВІЗИТ НАГЛЯДАЧІВ.


Київ відвідала трійка американських наглядачів - Пріцкер, Сінгх та Л'юіс. У кожного була своя місія.

Пріцкер привезла план залучення американських інвесторів у відбудову України. США готові надати своїм бізнесменам кредитні гарантії у випадку якщо вони увійдуть в Україну. По факту - американці вважають що до 75ти відсотків наданих на відновлення України американських грошей повинні залишитися у США - Україна отримає лише 25 відсотків від загального обсягу та й ті будуть під над прискіпливим наглядом американських перевіряльників. Президент не проти такого розподілення, але вимагає "самостійності" у визначенні пріоритетів та у "тендерній політиці уряду". На такі умови не погодилася Пріцкер - без американського контролю грошей не буде. Пані наглядач ще нагадала Президенту про його обіцянки щодо Судової реформи і вчергове повторила - без прогресу у цій сфері гроші не прийдуть. Президент пообіцяв надати відповіді на американські пропозиції після консультацій з НБУ та Кабінетом міністрів.

Голова Ексімбанку США приїхав домовлятися про умови надання кредиту від США для забезпечення бюджетної підтримки України та гуманітарних питань. Ще раз нагадую - Україна може отримати безвід'ємну військову допомогу, а "цивільну" ми майже напевно отримаємо як кредит. Тут доволі ясно - Президент погоджується на умови безвідсоткового та позачасового кредитування під заставу російських арештованих активів у США. Банкір же вимагає "розпису" повернення. Тобто - зростає ВВП України вище 7 відсотків у рік - повертайте частину грошей. Домовилися домовлятися - на зустрічі був наш голова НБУ.

Заступник Саллівана Сінгх приїхала з самою неприємною місією - вона вимагала від Президента "чіткої та ясної відповіді - на яких умовах Україна погодиться на перемир'я з росією"? Тут на щастя є консенсус - після звільнення Херсонської та Запорізької областей Президент готовий обговорювати перемир'я "з представником путіна" при посередництві США. Сінгх привітала "здоровий прагматизм Президента",

Тепер про те, про що я писав чотири рази - Україна не отримає грошей доти, доки Білий дім не визначиться зі стратегією США у нашій Визвольній війні та чітко не відповість - що він вважає Перемогою України. Позавчора у Конгресі тортури від зокрема сенаторів прийняв голова Пентагону Остін. Одразу кажу - вийшло паскудно. Він не зміг відповісти на питання - "Коли закінчиться війна"?, та - "Що Білий дім буде вважати Перемогою України"? Натомість конгресмени бажають бачити чітку стратегію - яких результатів можна та реально отримати Україні на полі бою. Нічого конкретного окрім "Зеленський вирішувати буде" та "Я вірю у Перемогу України" законодавці не отримали. Йому прямо заявили, що "Війни заради війни" не буде і гроші на такий розвиток не дадуть. Паскудно. Має надію що після вчорашніх переговорів Сінгх та Президента АП Байдена зможе більш чітко визначитися з цілями та переконати конгресменів виділити нам допомогу.

А загалом... Все більш-менш зрозуміло. Як сказав вчора Байден - "Війна наближається до завершення". Після звільнення Півдня, а це реальне завдання, війна буде заморожена. І постане питання відбудови та розбудови України після загальних виборів. І нам вирішувати - чи буде у Раді моногівно, чи перемішане зелено-маруново-червоне гівно, чи будемо обирати Президента з двох чи більше сортів різнокольорового гівна? Маю надію що до тієї пори справа створення реальної партії західного типу зрушить з місця і ми нарешті будемо мати альтернативу отій суцільній вигрібній ямі яку дехто з дурних очей обзиває українським політикумом.
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11.04.2024 16:47 Відповісти
> після звільнення Херсонської та Запорізької областей Президент готовий обговорювати перемир'я "з представником путіна" при посередництві США.

Цьому твердженню є хоч одне підтвердження з джерела, що заслуговує на довіру?

Чи так, аби перепостити?
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11.04.2024 17:07 Відповісти
Та то знаменита 3,14ка.
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11.04.2024 17:42 Відповісти
"зельц" де **********,котрі я вже відправив в Україну???
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11.04.2024 16:54 Відповісти
скоро і Чехія перестане допомагати....
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11.04.2024 16:49 Відповісти
 
 