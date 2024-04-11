У місті-супутнику Трипільскої ТЕС введено графіки аварійних відключень електрики та подачі води

В Українці, місті-супутнику Трипільської ТЕС, введено графіки аварійного відключення електрики і графіки подачі води. Водночас міськрада Українки та всі місцеві служби працюють над усуненням наслідків ракетної атаки на станцію.

Про це повідомила секретар Української міської ради Катерина Проценко, передає Цензор.НЕТ.

"Катерина Проценко, секретар Української міської ради від "Слуги Народу": "Українська міська рада та всі служби злагоджено працюють, щоб усунути наслідки атаки. Введено графіки аварійного відключення електроенергії. Також планово відключають ліфти та вводять графіки подачі води. Гаряча вода буде відсутня до стабілізації ситуації".

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Секретар міськради додала, що у місті цілодобово працюватимуть "Пункти Незламності".

"Сьогодні там консультують психологи, є вода, можливість зарядити пристрої, перекусити. Тож усі, хто потребує допомоги – звертайтеся!", - закликала Проценко.

Наразі ситуація у місті контрольована, містян закликають стежити за повідомленнями місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. Загалом внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.