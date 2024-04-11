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У місті-супутнику Трипільскої ТЕС введено графіки аварійних відключень електрики та подачі води

Трипільська ТЕС

В Українці, місті-супутнику Трипільської ТЕС, введено графіки аварійного відключення електрики і графіки подачі води. Водночас міськрада Українки та всі місцеві служби працюють над усуненням наслідків ракетної атаки на станцію.

Про це повідомила секретар Української міської ради Катерина Проценко, передає Цензор.НЕТ.

"Катерина Проценко, секретар Української міської ради від "Слуги Народу": "Українська міська рада та всі служби злагоджено працюють, щоб усунути наслідки атаки. Введено графіки аварійного відключення електроенергії. Також планово відключають ліфти та вводять графіки подачі води. Гаряча вода буде відсутня до стабілізації ситуації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. "Центренерго" втратило 100% генерації (оновлено)

Секретар міськради додала, що у місті цілодобово працюватимуть "Пункти Незламності".

"Сьогодні там консультують психологи, є вода, можливість зарядити пристрої, перекусити. Тож усі, хто потребує допомоги – звертайтеся!", - закликала Проценко.

Наразі ситуація у місті контрольована, містян закликають стежити за повідомленнями місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

Секретар Української міської ради Катерина Проценко про ситуацію у місті

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.  НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.  Загалом внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Автор: 

Київська область (4017) обстріл (28428) ТЕС (917)


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Топ коментарі
+12
Мабуть це перемога по зебільному ?
Шапки від недорогеньких
@nFvaB
·
8 год
Літаки не падають, штормшедоу не літають, з бєлгорода артилерія безнаказано працює, фортеці одна за другою мовчки здаються, теци, теси, геси потрохи добивають, у Харкові вже як на нулі, в криму нічого не палає...

Причинно-наслідкові в вкраїнчиків увімкнуться?
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11.04.2024 17:23
+11
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11.04.2024 17:15
+6
Українка (правильно наголос на першу А) це місто , поряд з Трипіллям.
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11.04.2024 17:47
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11.04.2024 17:15 Відповісти
Мабуть це перемога по зебільному ?
Шапки від недорогеньких
@nFvaB
·
8 год
Літаки не падають, штормшедоу не літають, з бєлгорода артилерія безнаказано працює, фортеці одна за другою мовчки здаються, теци, теси, геси потрохи добивають, у Харкові вже як на нулі, в криму нічого не палає...

Причинно-наслідкові в вкраїнчиків увімкнуться?
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11.04.2024 17:23 Відповісти
"Причинно-наслідкові в вкраїнчиків увімкнуться?" - Ні ! Їх вже навіть могила не виправить , тілімарахвон їм тільки додав впевненості у власній правоті , послухайте як вони слиною бризкають щодо " у 2014 по Криму не били " , їм , виходить, це важливіше аніж життя сотень тисяч українців і зруйновані міста і села .
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11.04.2024 20:07 Відповісти
А чому так грубо, може щось не смішно?
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11.04.2024 17:23 Відповісти
Йому ж каву в Криму обіцяли. Напевно винні дописувачі "Цензора"
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11.04.2024 17:25 Відповісти
Цікаво, а що то за "українська міська рада", ще й на чолі з куркою з слуги наріда? Який інтересний орган, а в якому розділі Конституції України прописано його створення, цікаво було б почитати? Де статут, обов'язки його членів?
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11.04.2024 17:23 Відповісти
Населенный пункт Украинка. Не знаю город или поселок, не не село.
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11.04.2024 17:32 Відповісти
Українка (правильно наголос на першу А) це місто , поряд з Трипіллям.
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11.04.2024 17:47 Відповісти
міська рада міста Українка , щось складного коли написано українська міська рада ? Київська міська рада , вінницька чи черкаська - вас таке словосполучення в ступор не вводить
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11.04.2024 20:10 Відповісти
Так, я вже зрозумів. Очевидно, що про такий населений пункт і його міську раду не знав.
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12.04.2024 09:19 Відповісти
Минулого року москалі бомбили розподілення, цього - генерацію. Кацап ненав'язливо підказує, що всі енергооб'єкти на території кацапії вже є легітимними цілями. У межах досяжності, звісно. Виносити все, під нуль, до дідькової матері.
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11.04.2024 18:19 Відповісти
Чим? Дронами ТЕС не зруйнувати.
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11.04.2024 18:26 Відповісти
тес не зруйнують, але підстанції і трансформатори блочні можуть руйнують, а без передачи електрики з генератора на трансформатор і потім на підстанцію, то тес вже не тес. кожні 2 тижні по цим об'єктам. можна ще у димохід під ноль, то тес ще довше стоятиме без діла, бо цей димохід чи димохіди важлива конструкція в тес.
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11.04.2024 20:09 Відповісти
Той димар "під нуль" при його діаметрові та міцності стінок - легше генераторний корпус розбити.
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11.04.2024 20:12 Відповісти
це я так вважаю. не знаю. як димарь зруйнувати, але це важлива деталь у тес і тому треба бити рашистів усюди.
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11.04.2024 20:19 Відповісти
Судячи з проблем які виникають потрібно в першу чергу лупити по розподільчих трансформаторах , їх ніде немає запасних , а виготовляють роками ((
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11.04.2024 20:56 Відповісти
де поділись наші ракети- Вільха, грім-2, нептун? доповідаю- в АСФАЛЬТІ по якому їздять танки і бмп орків.
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11.04.2024 20:14 Відповісти
Гімном ЗЕЛЕНИМ !
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11.04.2024 21:03 Відповісти
Ви так захистили об'єкти енргоструктури???БРЕХУНИ,ВАС НА ВИЛА БРАТИ.
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11.04.2024 21:22 Відповісти
Так найвеличнішого лідора знову обманули, надулі (когось це мені нагадує): https://republic.com.ua/article/zelenskomu-postijno-brehali-shhodo-budivnicztva-zahistu-energoob%D1%94ktiv-ta-fortifikaczij.html. А корупції в Україні ж нема. Гарант гарантував.
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12.04.2024 10:40 Відповісти
 
 