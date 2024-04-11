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Увага, шахраї: у ДМС попереджають про "посередників", що перепродають місця в електронній черзі для оформлення документів

Українці у різних країнах викладають в інтернет скриншоти листування, які свідчать про можливі шахрайські схеми з продажу нібито вільних слотів в електронних чергах для оформлення паспортів та інших документів за кордоном.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

ДМС шахрайство з чергами
ДМС шахрайство з чергами

Як зазначають громадяни, що стикнулися з подібними випадками, так звані посередники завчасно викуповують місця в електронних чергах, після чого пропонують перепродати їх за більш високу ціну тим, хто хоче оформити документи. Часом ці перекупники видають себе за співробітників Державної міграційної служби або дипломатичних установ.

Настійливо рекомендуємо: якщо ви стали свідком того, що інспектор ДМС або співробітник посольства пропонує так звані "посередницькі" послуги, щоб прискорити оформлення документів або перепродати слот у електронній черзі, телефонуйте на гарячу лінію ДМС і повідомте про це.

Це протизаконно, і Державна міграційна служба серйозно ставиться до таких випадків, звільняючи непорядних співробітників і ініціюючи початок відповідних карних проваджень.

"Ми знаємо, що проблеми з "безкінечними" е-чергами – нагальні, і ми працюємо над їх вирішенням", – наголошують у ДМС України.

Державна міграційна служба пильно стежить за тим, як оператори за кордоном надають послуги з оформлення документів, і покращує безпеку системи. Минулого місяця служба відповіла на скарги людей про проблеми з системою і зараз тестує нового потенційного оператора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році українці оформили за кордоном 530 тис. паспортних документів, - МВС. ІНФОГРАФІКА

"Ми ще раз попереджаємо: не користуйтеся пропозиціями посередників. Їхні обіцянки про нібито більш швидке оформлення українських паспортів та інших документів є протизаконними.Користуйтеся виключно достовірною та актуальною інформацією, яка 24/7 доступна на офіційному сайті ДМС України та на чинних сторінках служби у соціальних мережах Facebook та Instagram", – підкреслюють у службі.

Якщо ви стикнулись з такими ситуаціями, дзвоніть на гарячу лінію за номером (044) 363 22 50. Графік роботи: з понеділка по четвер з 9 до 18, у п’ятницю до 16:45. У вихідні, а також під час повітряних тривоггаряча лінія не працює.

"Ми працюємо для громадян та обов’язково враховуємо всі звернення й зауваження для подальшого вдосконалення наших послуг", – резюмують представники ДМС України.

Наразі за кордоном діють 13 центрів "Паспортний сервіс", де за два роки надали понад 870 тисяч послуг. Ці сервіси доступні українським громадянаму Німеччині, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччині, Італії та Туреччині.

Також читайте: Громадяни за кордоном можуть отримати паспорт, зроблений в Україні, - Держміграція оприлюднила алгоритм дій

Автор: 

закордонний паспорт (185) шахрайство (1079) паспорт (1153) ДМС (63) Науменко Наталія (12)


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В електронну чергу в посольство записатися неможливо. Місць просто нема. Все занято на два роки вперед.
Зато в ДП "Документ" записатися можна і зробити все втричі дорожче, зате швидко.
І як так виходить?
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11.04.2024 17:00 Відповісти
так завжди було, з моменту створенні цієї годівнички...стосовно втричі думаю ти перебільшуєш, пам'ятаю я в 2016 році "закордонний" робив то заплативши +200 грн був шокований високим рівнем сервісу в порівнння з міграційним відділом...
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11.04.2024 17:09 Відповісти
До сервісу ніяких претензій. Більше того, велика дяка персоналу ДП "Документ" в Кельні, що пахають як трактори.
А щодо ціни.. точні цифри не памʼятаю, але в посольстві оформити паспорт набагато дешевше виходить. Ліньки зараз лізти шукати ціни.
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11.04.2024 17:17 Відповісти
але в посольстві оформити паспорт набагато дешевше виходить.
-------------------
отожбо
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11.04.2024 19:55 Відповісти
що пахають як трактори.
-------------
бгг
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11.04.2024 19:57 Відповісти
я стикався лише раз і думаю що вибір сервісанта залежить від платоспроможності клієнта... бо "набагато дешевше" це все ж суб'єктивна характеристика...
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11.04.2024 22:38 Відповісти
Співробітники амбасад самі і заздалегідь формують електронні черги до своїх послуг. Роками можете намагатися записатися - не вдасться. Це і є держава Україна - якщо не виходить щось вкрасти напряму, поставлять тисячі співгромадян раком перед собою і будуть нещадно драти. Гроші з повітря, кожен крок. Це Україна так "заохочує" своїх громадян до повернення...
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11.04.2024 18:05 Відповісти
ДМС відписується від скарг. До цього мають бути причетні співробітники, які мають доступ до системи, бо можуть видавати записи на ім'я, яке просиш. Для цього теоретично треба скасувати запис і в той же час оформити новий. Але враховуючи той факт, що дуже багато людей постійно моніторять сайт на наявність вільних записів, зробити це можливо тільки при втручанні в систему.
Особисто подавав скаргу в ДМС за продаж вільних місць, з вказанням данних правопорушників - отримав відписку, що ще не наші співробітники!
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11.04.2024 18:07 Відповісти
 
 