Увага, шахраї: у ДМС попереджають про "посередників", що перепродають місця в електронній черзі для оформлення документів

Українці у різних країнах викладають в інтернет скриншоти листування, які свідчать про можливі шахрайські схеми з продажу нібито вільних слотів в електронних чергах для оформлення паспортів та інших документів за кордоном.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.





Як зазначають громадяни, що стикнулися з подібними випадками, так звані посередники завчасно викуповують місця в електронних чергах, після чого пропонують перепродати їх за більш високу ціну тим, хто хоче оформити документи. Часом ці перекупники видають себе за співробітників Державної міграційної служби або дипломатичних установ.

Настійливо рекомендуємо: якщо ви стали свідком того, що інспектор ДМС або співробітник посольства пропонує так звані "посередницькі" послуги, щоб прискорити оформлення документів або перепродати слот у електронній черзі, телефонуйте на гарячу лінію ДМС і повідомте про це.

Це протизаконно, і Державна міграційна служба серйозно ставиться до таких випадків, звільняючи непорядних співробітників і ініціюючи початок відповідних карних проваджень.

"Ми знаємо, що проблеми з "безкінечними" е-чергами – нагальні, і ми працюємо над їх вирішенням", – наголошують у ДМС України.

Державна міграційна служба пильно стежить за тим, як оператори за кордоном надають послуги з оформлення документів, і покращує безпеку системи. Минулого місяця служба відповіла на скарги людей про проблеми з системою і зараз тестує нового потенційного оператора.

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"Ми ще раз попереджаємо: не користуйтеся пропозиціями посередників. Їхні обіцянки про нібито більш швидке оформлення українських паспортів та інших документів є протизаконними.Користуйтеся виключно достовірною та актуальною інформацією, яка 24/7 доступна на офіційному сайті ДМС України та на чинних сторінках служби у соціальних мережах Facebook та Instagram", – підкреслюють у службі.

Якщо ви стикнулись з такими ситуаціями, дзвоніть на гарячу лінію за номером (044) 363 22 50. Графік роботи: з понеділка по четвер з 9 до 18, у п’ятницю до 16:45. У вихідні, а також під час повітряних тривоггаряча лінія не працює.

"Ми працюємо для громадян та обов’язково враховуємо всі звернення й зауваження для подальшого вдосконалення наших послуг", – резюмують представники ДМС України.

Наразі за кордоном діють 13 центрів "Паспортний сервіс", де за два роки надали понад 870 тисяч послуг. Ці сервіси доступні українським громадянаму Німеччині, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччині, Італії та Туреччині.

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