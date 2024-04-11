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Новини Війна
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У 47 прифронтових населених пунктах Харківщини оголошено примусову евакуацію родин із дітьми

евакуація

Йдеться про населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах", - зазначив він.

Йдеться лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За інформацією ОВА, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини.

"Міста Харкова це рішення не стосується. Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей", - додав Синєгубов.

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Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2311)


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А чого примусової евакуації людей з прикордонних регіонів не було перед 24.02.2022? Де той ****, той дебіл-відосік був з його зверненням?!
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11.04.2024 17:34 Відповісти
Він тоді оманське кацапське бабло відпрацьовував і зараз робить те саме...
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11.04.2024 18:36 Відповісти
Ви ще спробуйте їх евакуювати !
В Авдіївці сотні людей сиділи до останнього, сім'ї з дітьми в тому числі.
Дехто таки дочекався "визволителів" і потрапив у рашаТВ ...
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11.04.2024 18:48 Відповісти
Ті ще переселенці, маю вам сказати. Окрема каста і мова у них не російська, а харківська, як вони нагло заявляють.
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12.04.2024 08:13 Відповісти
 
 