У 47 прифронтових населених пунктах Харківщини оголошено примусову евакуацію родин із дітьми

Йдеться про населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах", - зазначив він.

Йдеться лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За інформацією ОВА, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини.

"Міста Харкова це рішення не стосується. Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей", - додав Синєгубов.

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