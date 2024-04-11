Заморожування війни та відмова від ядерної зброї: Туреччина пропонує Україні та РФ проєкт нового "мирного договору"

Туреччина за посередництва Реджепа Таїпа Ердогана підготувала проєкт "мирного договору" щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року. "Мирний план" Анкари вже отримали президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Нова-Європа".

Редакції вдалося дізнатись про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що ознайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Джерело стверджує, що текст документа наразі отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна.

Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту.

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Мирну ініціативу може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.

"Мирний план" Туреччини

Згідно з документом "мирний план" Туреччини передбачає:

Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.

Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.

Заморожування війни по існуючій лінії фронту.

Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією.

Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Росія не заперечує щодо вступу України до Євросоюзу.

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Видання "Нова-Європа" вважає, що ймовірність ухвалення цього проєкту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проєкт.

Видання нагадало, шо українська "Формула миру", розроблена у 2022 році, включала 10 пунктів. Багато з них не збігається з новим проєктом мирного договору. Наприклад, у "формулі" є зобов'язання вивести російські війська та зафіксувати закінчення війни.

Також президент України Володимир Зеленський у 2023 році називав два основні умови для миру: повернення Україні контролю над усім державним кордоном та винятковою економічною зоною у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці та виведення російських військ, включаючи Чорноморський флот, з усієї території України в межах кордонів 1991 року.

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На підтримку просування української "Формули миру" у 2023-2024 роках було організовано кілька самітів у країнах так званого Глобального Півдня. Черговий такий захід має відбутися у Швейцарії у середині червня.

У китайському мирному плані також були пункти, які не передбачені в новому проєкті: повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету Холодної війни, припинення односторонніх санкцій, які не розв'язують поточні проблеми, а створюють нові.

"Проте сам факт його появи свідчить про те, що міжнародне співтовариство та окремі країни продовжують робити зусилля для того, щоб знайти спосіб закінчити війну", - додає видання "Нова-Європа".

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