УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8109 відвідувачів онлайн
Новини
1 382 10

Угорщина хоче запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України, - міністр сільського господарства Надь

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь

Уряд Угорщини має намір запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, щоб захистити вітчизняних фермерів від ринкових коливань.

Про це у четвер заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Надь заявив, що рішення ЄС дозволити безмитний імпорт з України у 2022 році, щоб допомогти утримати економіку країни після вторгнення Росії, призвело до "значного надлишку пропонування і значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі вирішили зберегти ембарго на українську продукцію, але дозволили її транзит територією країни, - Мінсільгосп

Він звинуватив ЄС та його виконавчу комісію у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом, і заявив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".

За його словами, уряд ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.

Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України

Як повідомлялося, торік Угорщина ввела заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, але заявила, що дозволить їх переміщення через свою територію. Заборона стосувалася зернових, олійних культур, борошна, олії та деяких м'ясних продуктів. Минулого місяця уряд вилучив зі списку український натуральний мед.

Країни ЄС та Європарламент 8 квітня попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України, зокрема м'ясо птиці, цукор і кукурудзу.

Автор: 

Угорщина (2275) сільське господарство (726) ембарго (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
"Минулого місяця уряд вилучив зі списку український натуральний мед."

тому що йібані ******* наш мед тупо перепаковують і барижать ним далі по ЄС.

вважаю що в якості відповідних санкцій варто обмежети йовбакам постачання нашого меду.

"хай сечу п'ють"(с)
показати весь коментар
11.04.2024 17:15
+4
шакали збіглися рвати шматки з тіла пораненої України
показати весь коментар
11.04.2024 18:00
+3
Щоб ви потруїлися продуктами своїх фермерів!!
показати весь коментар
11.04.2024 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Минулого місяця уряд вилучив зі списку український натуральний мед."

тому що йібані ******* наш мед тупо перепаковують і барижать ним далі по ЄС.

вважаю що в якості відповідних санкцій варто обмежети йовбакам постачання нашого меду.

"хай сечу п'ють"(с)
показати весь коментар
11.04.2024 17:15 Відповісти
Їх законне право визначати що і скільки купувати. Торгівля - це взаємовигідне співробітництво, вигідно, то купуєш і навпаки. Не бачу проблеми.
показати весь коментар
11.04.2024 17:26 Відповісти
Якась асоціація виробників с\г\продукції гучно заявила, що Україна втратить ярд зелені від правил 8 квітня. Втратять тільки сірі експортери від обірваного експорту.
показати весь коментар
11.04.2024 17:38 Відповісти
шакали збіглися рвати шматки з тіла пораненої України
показати весь коментар
11.04.2024 18:00 Відповісти
Ник твой вроде как должен указывать на то, что ты что-то шаришь в рынке, знаешь как это работает, ну и т.д.
Если украинские фермеры используют предоставленные им льготы, может быть снижение или вообще отсутствие ввозной пошлины, лишь для того чтобы демпинговать на рынке страны пускающей на свой рынок, то при чем тут "тіло пораненої України"?
показати весь коментар
11.04.2024 18:23 Відповісти
Дякуємо партнерам з ЄС!
показати весь коментар
11.04.2024 18:07 Відповісти
Щоб ви потруїлися продуктами своїх фермерів!!
показати весь коментар
11.04.2024 18:12 Відповісти
Пора рассмотреть вопрос: Почему не перекрыт нефтепровод из России в Венгрию? Пора вводить санкци
показати весь коментар
11.04.2024 18:29 Відповісти
Надь!
Нам таких сусідів нах не надь!
показати весь коментар
11.04.2024 18:31 Відповісти
кругом засада и выхода не видно о слова вообще
показати весь коментар
11.04.2024 20:43 Відповісти
 
 