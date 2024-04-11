Макрон закликає прискорити перехід до економіки війни та допомагати Україні: Це геополітична реальність, в якій ми ще довго житимемо

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

Про це він заявив, закладаючи перший камінь заводу з виробництва порохів у Бержераку, що неподалік Бордо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це необхідно, щоб вистояти, щоб постачати зброю Україні, щоб вона могла чинити опір. Я переконаний, що це геополітична реальність, в якій ми житимемо в довгостроковій перспективі. І важливо пам'ятати, що світ не зупиниться, якщо війна закінчиться завтра", - сказав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція нарощує постачання газу з РФ, поки Макрон позиціонує себе як одного з найзатятіших захисників України в Європі, - Politico

За його словами, масове переозброєння в Росії триватиме, військові витрати зростатимуть і в усій Європі.

"Отже, ми на шляху до довгострокових геополітичних і геостратегічних змін, де оборонна промисловість відіграватиме дедалі важливішу роль. Ось чому зусилля, яких ми докладаємо тут, є нагальними. Ми повинні діяти швидко, рішуче і масово", - заявив французький президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сунак та Макрон обговорили пріоритети в допомозі Україні: боєприпаси, безпілотники та ППО

За планами уряду, завод з виробництва порохів та вибухових речовин в Бержераку має розпочати роботу у 2025 році та зможе виробляти 1200 тонн пороху на рік. Підприємство вже має план замовлень до 2030 року.