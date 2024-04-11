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Новини Війна
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Макрон закликає прискорити перехід до економіки війни та допомагати Україні: Це геополітична реальність, в якій ми ще довго житимемо

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

Про це він заявив, закладаючи перший камінь заводу з виробництва порохів у Бержераку, що неподалік Бордо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це необхідно, щоб вистояти, щоб постачати зброю Україні, щоб вона могла чинити опір. Я переконаний, що це геополітична реальність, в якій ми житимемо в довгостроковій перспективі. І важливо пам'ятати, що світ не зупиниться, якщо війна закінчиться завтра", - сказав Макрон.

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За його словами, масове переозброєння в Росії триватиме, військові витрати зростатимуть і в усій Європі.

"Отже, ми на шляху до довгострокових геополітичних і геостратегічних змін, де оборонна промисловість відіграватиме дедалі важливішу роль. Ось чому зусилля, яких ми докладаємо тут, є нагальними. Ми повинні діяти швидко, рішуче і масово", - заявив французький президент.

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За планами уряду, завод з виробництва порохів та вибухових речовин в Бержераку має розпочати роботу у 2025 році та зможе виробляти 1200 тонн пороху на рік. Підприємство вже має план замовлень до 2030 року.

Автор: 

Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+5
Тому Франція рекордно закуповує газ у кацапів.
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11.04.2024 17:43
+3
Макрон уведи. війська допоможи Україні. не слухай того боневтік
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11.04.2024 17:46
+2
Чим допомагати, розмовами?
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11.04.2024 17:42
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ємануєль! ти, мій герой!
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11.04.2024 17:27 Відповісти
Ви то будете жити. А ми - питання.
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11.04.2024 17:34 Відповісти
Чим допомагати, розмовами?
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11.04.2024 17:42 Відповісти
Тому Франція рекордно закуповує газ у кацапів.
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11.04.2024 17:43 Відповісти
А як виробляти зброю щоб потім Україні передавати?

без газу ніяк така реалії буття
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11.04.2024 17:58 Відповісти
Макрон уведи. війська допоможи Україні. не слухай того боневтік
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11.04.2024 17:46 Відповісти
Не увєді, а ввєді Їх тут ще не бло
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11.04.2024 20:40 Відповісти
Підприємство вже має план замовлень до 2030 року.

От кацапорылых.
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11.04.2024 18:08 Відповісти
Макроша, тут уже ж*па, а вы все *издите, обсуждаете -

Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T
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11.04.2024 18:12 Відповісти
Журналіст Bild Юліан Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/11/7450815/
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11.04.2024 18:14 Відповісти
 
 