Зеленський та президент Румунії Йоганніс обговорили ППО, оборонну співпрацю та транзит агропродукції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - йдеться в повідомленні.

Також сторони окремо говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - додав Зеленський.

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