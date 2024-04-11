УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8109 відвідувачів онлайн
Новини
409 2

Зеленський та президент Румунії Йоганніс обговорили ППО, оборонну співпрацю та транзит агропродукції

зеленський,йоганніс

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - йдеться в повідомленні.

Також сторони окремо говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.

"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - додав Зеленський.

Читайте: Шість винищувачів Typhoon направили для захисту Чорного моря в Румунії, - британські ВПС

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Румунія (1159) Йоганніс Клаус (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорили ...Обговорили.. ...
показати весь коментар
11.04.2024 17:35 Відповісти
Бла бла бла!! На марафон гроші треба!! Ба бла бла...
показати весь коментар
11.04.2024 20:30 Відповісти
 
 