Зеленський та президент Румунії Йоганніс обговорили ППО, оборонну співпрацю та транзит агропродукції
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Румунії Клаусом Йоганнісом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорили взаємодію в оборонній сфері. Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - йдеться в повідомленні.
Також сторони окремо говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою.
"Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - додав Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар11.04.2024 17:35 Відповісти Мені подобається 0
Roman #528510
показати весь коментар11.04.2024 20:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль