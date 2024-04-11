На Закарпатті прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагались потрапити до Румунії як волонтери благодійної організації "Червоний Хрест"

На Закарпатті прикордонники виявили п’ятьох громадян України, які збиралися перетинати кордон за сфальшованими документами благодійної організації "Червоний Хрест".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

У ході реалізації інформації, наданої оперативниками загону, на контрольному посту неподалік кордону з Румунією наряд зупинив для перевірки п’ятьох чоловіків.

Двоє жителів Донеччини та троє вихідців з Київщини, Херсонщини і Миколаївщини повідомили, що їдуть в пункт пропуску "Дякове" з метою перетину кордону з Румунією. Як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують за гуманітарною допомогою. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що надані посвідчення підроблені.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 358, 332 та 445 ККУ, прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та передали їм "волонтерів".

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