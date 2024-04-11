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Новини
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На Закарпатті прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагались потрапити до Румунії як волонтери благодійної організації "Червоний Хрест"

ухилянти

На Закарпатті прикордонники виявили п’ятьох громадян України, які збиралися перетинати кордон за сфальшованими документами благодійної організації "Червоний Хрест".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

У ході реалізації інформації, наданої оперативниками загону, на контрольному посту неподалік кордону з Румунією наряд зупинив для перевірки п’ятьох чоловіків.

Двоє жителів Донеччини та троє вихідців з Київщини, Херсонщини і Миколаївщини повідомили, що їдуть в пункт пропуску "Дякове" з метою перетину кордону з Румунією. Як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують за гуманітарною допомогою. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що надані посвідчення підроблені.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 358, 332 та 445 ККУ, прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та передали їм "волонтерів".

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+1
червоні худі по 4000$ за штуку.
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11.04.2024 17:31
+1
"Червоний хрест" ж не попадає під бронь).Чому "Червоний хрест",а не "Зелений цирк"?
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11.04.2024 17:37
+1
тобто, п'ять чуваків, в тих нарядах переходили пішки кордон?
взагалі, чорти не лякані!
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11.04.2024 17:44
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Интересная задумка у тех мошенников которые продали им липовые ксивы Красного креста
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11.04.2024 17:29 Відповісти
червоні худі по 4000$ за штуку.
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11.04.2024 17:31 Відповісти
Хоча б якась індульгенція перед Богом. Зробили більш помітними для "рятівників".
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11.04.2024 17:47 Відповісти
Червоний?...

GOOGLE - Який колір є Доповняльним до зеленого?

Доповняльним кольором до зеленого є червоний.
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11.04.2024 17:33 Відповісти
"Червоний хрест" ж не попадає під бронь).Чому "Червоний хрест",а не "Зелений цирк"?
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11.04.2024 17:37 Відповісти
тобто, п'ять чуваків, в тих нарядах переходили пішки кордон?
взагалі, чорти не лякані!
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11.04.2024 17:44 Відповісти
Так вони ж не через Тису, а через пункт пропуску...
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11.04.2024 18:48 Відповісти
Хоч би пару дівчат для маскування взяли. Думаю, питань виникло б менше. А так - п'ятеро осіб і всі призовного віку. Прямують до Румунії. Жінок, та і взагалі осіб за 60 серед них немає. Може взагалі документи були зроблені відмінно, але пацанів просто взяли на понт і розкололи. Прикордонники ж теж не лохи.
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11.04.2024 18:56 Відповісти
То не волонтери, то валантьори!
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11.04.2024 18:36 Відповісти


- Я дружинник. А вы?
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11.04.2024 19:16 Відповісти
Пом'янемо...
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11.04.2024 20:49 Відповісти
 
 