Україна і Словаччина домовились скасувати обмеження на українську агропродукцію, - Шмигаль
Україна домовилася зі Словаччиною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами українсько-словацьких переговорів у Михайлівцях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Домовилися також зі словацькою стороною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію. Робота в цьому напрямку триває інтенсивно і сподіваємося скоро отримати результати. Також сьогодні приділили цьому значну увагу і час", - заявив глава уряду.
За його словами, загалом міжурядові консультації були результативними та конструктивними.
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Super Gut
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Ярема Стогін #518708
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MrStepanovM
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