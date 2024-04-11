Україна і Словаччина домовились скасувати обмеження на українську агропродукцію, - Шмигаль

Україна домовилася зі Словаччиною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами українсько-словацьких переговорів у Михайлівцях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Домовилися також зі словацькою стороною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію. Робота в цьому напрямку триває інтенсивно і сподіваємося скоро отримати результати. Також сьогодні приділили цьому значну увагу і час", - заявив глава уряду.

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За його словами, загалом міжурядові консультації були результативними та конструктивними.