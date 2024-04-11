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Україна і Словаччина домовились скасувати обмеження на українську агропродукцію, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Україна домовилася зі Словаччиною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами українсько-словацьких переговорів у Михайлівцях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Домовилися також зі словацькою стороною опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію. Робота в цьому напрямку триває інтенсивно і сподіваємося скоро отримати результати. Також сьогодні приділили цьому значну увагу і час", - заявив глава уряду.

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За його словами, загалом міжурядові консультації були результативними та конструктивними.

Автор: 

сільське господарство (726) Словаччина (1102) експорт (4474) Шмигаль Денис (4572)


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А, десь тут завили від зради уйопіщні поляки, які так старалися сколотити антиукраїнську аграрну коаліцію у ЄС, і щось пішло не так: то країни Балтії послали їх нахєр, то Чехи, то Румуни з Болгарами, а тепер і Словаки.
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11.04.2024 18:46 Відповісти
Та бреше він: брехня у шмигалів-зеленських уведена в ранг державної політики. Завтра буде заперечення словацької сторони, що нічого подібного погоджено не було.
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11.04.2024 20:43 Відповісти
ось вам і ФІцо....
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11.04.2024 22:45 Відповісти
 
 