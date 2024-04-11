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Новини Війна
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Україна має право завдавати ударів у відповідь по об’єктах на території Росії, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по об’єктах на території Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи чергову російську атаку на українську критичну інфраструктуру, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує руйнувати українську цивільну енергетичну інфраструктуру. Україні потрібно більше засобів ППО. Водночас Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах на російській території, оскільки російські атаки тривають", – наголосив лідер Латвії.

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс про обстріл України

Автор: 

Латвія (1347) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+4
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

Россия разрушила полностью Трипольскую ТЭС. Все работники живы, это главное. Многие задаются вопросами почему не зимой разрушали, а когда на улице стала плюсовая температура, для себя я нашел несколько версий: 1. Самое банальное показать превосходство и бессилия от дальнейшего сопротивления. 2. Спровоцировать мирное населения Украины бежать в Европу, с целью создать там дополнительные проблемы и нагрузки на страны от потока беженцев. 3. Когда они это делали зимой со всех утюгов были крики про Акт геноцида и нарушения конвенций, сейчас же на западе все язык засунули в одно место. Молчу уже про импотентные организации типо ООН... P.s Отдельный привет администрации США, ну что там по гражданским объектам?
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11.04.2024 18:31
+3
Сьогодні черговий раз було видно бездіяльність зевлади по захисту стратегічно надважливих інфраструктурних об 'єктів
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11.04.2024 18:17
+2
і що, Байден не спростовувтиме? А його підлеглих спитають щось на предмет права України бити по касапських НПЗ?

Раптом що: нагадаю, що позавчора https://www.ponomaroleg.com/chto-govoril-i-chego-ne-govoril-ministr-oborony-ostin/ Остін говорив, що ЗСУ краще зосередитись на ударах по військовій інфраструктурі на території ворога; а удари по НПЗ можуть некритично підвищити ціни на енергоносії .
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11.04.2024 18:20
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Зараз зебіли та фсбешні тролі почнуть виправдовувати гнілу зелену владу фейками про те, що їй хтось забороняє бити по росії, а то б вони потужно та незламно давноби асфальтом закидали
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11.04.2024 18:13 Відповісти
73% підтерлися тим, що з великими жертвами невелика частина суспільства у 2013-2014р вибила владу з рук бандитів. Тепер брати знову для тих 73%?
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11.04.2024 18:42 Відповісти
Сьогодні черговий раз було видно бездіяльність зевлади по захисту стратегічно надважливих інфраструктурних об 'єктів
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11.04.2024 18:17 Відповісти
і що, Байден не спростовувтиме? А його підлеглих спитають щось на предмет права України бити по касапських НПЗ?

Раптом що: нагадаю, що позавчора https://www.ponomaroleg.com/chto-govoril-i-chego-ne-govoril-ministr-oborony-ostin/ Остін говорив, що ЗСУ краще зосередитись на ударах по військовій інфраструктурі на території ворога; а удари по НПЗ можуть некритично підвищити ціни на енергоносії .
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11.04.2024 18:20 Відповісти
Що має Байден спростовувати? Просто шиза якась! Може це таким як ви треба надати докази про те що існує заборона?
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11.04.2024 18:25 Відповісти
Може Байден ще і Ермака з Таторовим призначив та забороняє їх звільнити?
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11.04.2024 18:32 Відповісти
та отож
Але що ж ти доведеш упоротим зебілам? Чи трампістам? Хоча: і ті, і ті - споживачі популізму.
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11.04.2024 19:09 Відповісти
Було б тіко чим. Нам би ATACAMSів, TAURUSів, TOMAHAWKів.
Дронами багато не відповіси
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11.04.2024 18:21 Відповісти
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

Россия разрушила полностью Трипольскую ТЭС. Все работники живы, это главное. Многие задаются вопросами почему не зимой разрушали, а когда на улице стала плюсовая температура, для себя я нашел несколько версий: 1. Самое банальное показать превосходство и бессилия от дальнейшего сопротивления. 2. Спровоцировать мирное населения Украины бежать в Европу, с целью создать там дополнительные проблемы и нагрузки на страны от потока беженцев. 3. Когда они это делали зимой со всех утюгов были крики про Акт геноцида и нарушения конвенций, сейчас же на западе все язык засунули в одно место. Молчу уже про импотентные организации типо ООН... P.s Отдельный привет администрации США, ну что там по гражданским объектам?
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11.04.2024 18:31 Відповісти
Чому не в зимку? Тому що ще в зимку в нас була керована військовими армія, а зараз вже ні.
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11.04.2024 18:34 Відповісти
не має а зобов'язана наносити удари , цивілізації менше роботи залишиться
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11.04.2024 18:43 Відповісти
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11.04.2024 19:04 Відповісти
 
 