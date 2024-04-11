Україна має право завдавати ударів у відповідь по об’єктах на території Росії, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по об’єктах на території Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи чергову російську атаку на українську критичну інфраструктуру, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує руйнувати українську цивільну енергетичну інфраструктуру. Україні потрібно більше засобів ППО. Водночас Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах на російській території, оскільки російські атаки тривають", – наголосив лідер Латвії.

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