Україна має право завдавати ударів у відповідь по об’єктах на території Росії, - президент Латвії Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по об’єктах на території Росії.
Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи чергову російську атаку на українську критичну інфраструктуру, передає Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує руйнувати українську цивільну енергетичну інфраструктуру. Україні потрібно більше засобів ППО. Водночас Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах на російській території, оскільки російські атаки тривають", – наголосив лідер Латвії.
Топ коментарі
+4 Власов Сергей #321358
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+3 Kan Kan #518965
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+2 Ан Мур
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Раптом що: нагадаю, що позавчора https://www.ponomaroleg.com/chto-govoril-i-chego-ne-govoril-ministr-oborony-ostin/ Остін говорив, що ЗСУ краще зосередитись на ударах по військовій інфраструктурі на території ворога; а удари по НПЗ можуть некритично підвищити ціни на енергоносії .
Але що ж ти доведеш упоротим зебілам? Чи трампістам? Хоча: і ті, і ті - споживачі популізму.
Дронами багато не відповіси
@PulseOfUkraine
Россия разрушила полностью Трипольскую ТЭС. Все работники живы, это главное. Многие задаются вопросами почему не зимой разрушали, а когда на улице стала плюсовая температура, для себя я нашел несколько версий: 1. Самое банальное показать превосходство и бессилия от дальнейшего сопротивления. 2. Спровоцировать мирное населения Украины бежать в Европу, с целью создать там дополнительные проблемы и нагрузки на страны от потока беженцев. 3. Когда они это делали зимой со всех утюгов были крики про Акт геноцида и нарушения конвенций, сейчас же на западе все язык засунули в одно место. Молчу уже про импотентные организации типо ООН... P.s Отдельный привет администрации США, ну что там по гражданским объектам?