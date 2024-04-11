Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій сфері "на комерційній базі" - Фіцо
Словачина готова до співробітництва з Україною у військовій сфері "на комерційній базі".
Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми говорили ми і про співробітництво у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. І тут мова не про експертизу, а про конкретні машини розмінування. Відбувається велика дискусія про спеціальні машини, які можуть використовуватися саме з такою метою. Ми хочемо допомагати. Допомагати також і в навчанні, у підготовці персоналу, який буде обслуговувати такі машини", - пояснив прем'єр.
Також, за його словами, "на комерційній базі" Словаччина готова співпрацювати з Україною й у військовій сфері.
Топ коментарі
+3 Bad Robot
показати весь коментар11.04.2024 18:41
+3 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар11.04.2024 18:50
+3 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар11.04.2024 18:55
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Та ще й за ті самі 💸💰
Замовлення для ЗСУ мають одержувати тільки країни-друзі України!
Зараз у світі бум ВПК і буде жорстка конкуренція, яку словацькі сюзани не витримають