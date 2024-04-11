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Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій сфері "на комерційній базі" - Фіцо

роберт,фіцо

Словачина готова до співробітництва з Україною у військовій сфері "на комерційній базі".

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили ми і про співробітництво у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. І тут мова не про експертизу, а про конкретні машини розмінування. Відбувається велика дискусія про спеціальні машини, які можуть використовуватися саме з такою метою. Ми хочемо допомагати. Допомагати також і в навчанні, у підготовці персоналу, який буде обслуговувати такі машини", - пояснив прем'єр.

Також, за його словами, "на комерційній базі" Словаччина готова співпрацювати з Україною й у військовій сфері.

Читайте: Словаччина бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Ми не створюватимемо перешкод, - Фіцо

Автор: 

міжнародна співпраця (62) Словаччина (1102) Україна (5887)


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Топ коментарі
+3
Словаччина бажає тільки наживатись на війні..
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11.04.2024 18:41
+3
Лучшие друзья девушек - бриллианты, курва !
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11.04.2024 18:50
+3
Фіца, люди кажуть, у чехів зброярка на порядок краща.
Та ще й за ті самі 💸💰

Замовлення для ЗСУ мають одержувати тільки країни-друзі України!
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11.04.2024 18:55
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Словаччина бажає тільки наживатись на війні..
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11.04.2024 18:41 Відповісти
Лучшие друзья девушек - бриллианты, курва !
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11.04.2024 18:50 Відповісти
Фіца, люди кажуть, у чехів зброярка на порядок краща.
Та ще й за ті самі 💸💰

Замовлення для ЗСУ мають одержувати тільки країни-друзі України!
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11.04.2024 18:55 Відповісти
У кредит можна
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11.04.2024 18:41 Відповісти
на сто років, без процентів, наприкінці списати... 🤣
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11.04.2024 18:51 Відповісти
Вас расстрелять тоже на коммерческой основе?
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11.04.2024 18:43 Відповісти
Фіццо не дурний, він бачив як на комерційній базі працював Шредер з РФ і подумав що він з Україною можуть мати подібні стосунки. Інколи мул з золотом робить більше справи ніж ціле професійне військо.
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11.04.2024 18:51 Відповісти
Фіца - дурний!
Зараз у світі бум ВПК і буде жорстка конкуренція, яку словацькі сюзани не витримають
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11.04.2024 18:57 Відповісти
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11.04.2024 18:55 Відповісти
А може перенесемо бойові дії на їх теріторію і ліпше ми будемо допомогати їм на комерційній основі?
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11.04.2024 19:10 Відповісти
Давно вже потрібно було так ставити питання. Ми створюємо проблеми на 10 млрд. Але можна відкупитись зброєю на 5. Плюс ви запускаєте свій ВПК, що в принципі відіб'ється. Будуть нас матюкати, будемо нерукопожатими. Але живими. І зі зброєю.
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11.04.2024 20:00 Відповісти
Похоже совковое оружие на остатке что, уже в Африку не толкнёшь---ну вот решил чуть продать. Смотря конечно что. Нужное вынуждено купим, а хлам пусть на запчасти как бонус взять.
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11.04.2024 20:51 Відповісти
 
 