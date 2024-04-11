Глава МЗС Естонії Цахкна закликав "не драматизувати" удари по російських НПЗ: "Єдине, що мають зробити прихильники України, - це забезпечити її засобами ППО"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав західних партнерів надати Україні системи ППО.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, естонський міністр закликав "не драматизувати надмірно атаки на російські нафтопереробні заводи, поки Росія щодня проводить масовані авіаудари, систематично руйнує українську енергетичну інфраструктуру і продовжує окупацію Запорізької АЕС". За його словами, російські атаки, які лишили тисячі людей без електрики, газу і опалення, доводять, що Росія воює не з українською армією, а з українським суспільством.

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"Те, що робить Україна, – це самооборона. Україна завдає ударів по військових цілях, які безпосередньо забезпечують пальним військову техніку, яка знищує людей і будинки", – підкреслив Цахкна.

Він зазначив, що прибутки від нафти і газу дозволяють Росії продовжувати агресію проти України, і "якщо удари по військових цілях на території Росії допомагають зменшити російські прибутки та ускладнюють для РФ ведення війни, то вони слугують правильній меті".

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"Єдине, що мають зробити прихильники України, - це забезпечити її засобами протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, міст та об’єктів інфраструктури", – наголосив Цахкна.