Глава МЗС Естонії Цахкна закликав "не драматизувати" удари по російських НПЗ: "Єдине, що мають зробити прихильники України, - це забезпечити її засобами ППО"
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав західних партнерів надати Україні системи ППО.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, естонський міністр закликав "не драматизувати надмірно атаки на російські нафтопереробні заводи, поки Росія щодня проводить масовані авіаудари, систематично руйнує українську енергетичну інфраструктуру і продовжує окупацію Запорізької АЕС". За його словами, російські атаки, які лишили тисячі людей без електрики, газу і опалення, доводять, що Росія воює не з українською армією, а з українським суспільством.
"Те, що робить Україна, – це самооборона. Україна завдає ударів по військових цілях, які безпосередньо забезпечують пальним військову техніку, яка знищує людей і будинки", – підкреслив Цахкна.
Він зазначив, що прибутки від нафти і газу дозволяють Росії продовжувати агресію проти України, і "якщо удари по військових цілях на території Росії допомагають зменшити російські прибутки та ускладнюють для РФ ведення війни, то вони слугують правильній меті".
"Єдине, що мають зробити прихильники України, - це забезпечити її засобами протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, міст та об’єктів інфраструктури", – наголосив Цахкна.
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Бо ж для рейтингу погано, тим паче, мустафа хвастався що вони захистили всі об'єкти під надійної трьохшаровою бронею чи чимось таким дорогим. Споглядаючи розбиті споруди після рясного бомбардування стає ясно що кошти списали собі в кишені.. Прикрити факт розкрадання намагались роботою ППО, яке на жаль почало лажати, бо західні партнери відмовляють у допомозі.
Они будут работать в 3 смены.
2 смены - на ВС Украины, а 3-ю смену на склады стран НАТО
Все будут довольны