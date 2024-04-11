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Глава МЗС Естонії Цахкна закликав "не драматизувати" удари по російських НПЗ: "Єдине, що мають зробити прихильники України, - це забезпечити її засобами ППО"

Наслідки російських ударів по Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав західних партнерів надати Україні системи ППО.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, естонський міністр закликав "не драматизувати надмірно атаки на російські нафтопереробні заводи, поки Росія щодня проводить масовані авіаудари, систематично руйнує українську енергетичну інфраструктуру і продовжує окупацію Запорізької АЕС". За його словами, російські атаки, які лишили тисячі людей без електрики, газу і опалення, доводять, що Росія воює не з українською армією, а з українським суспільством.

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"Те, що робить Україна, – це самооборона. Україна завдає ударів по військових цілях, які безпосередньо забезпечують пальним військову техніку, яка знищує людей і будинки", – підкреслив Цахкна.

Він зазначив, що прибутки від нафти і газу дозволяють Росії продовжувати агресію проти України, і "якщо удари по військових цілях на території Росії допомагають зменшити російські прибутки та ускладнюють для РФ ведення війни, то вони слугують правильній меті".

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"Єдине, що мають зробити прихильники України, - це забезпечити її засобами протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, міст та об’єктів інфраструктури", – наголосив Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна про ППО для України

Автор: 

ППО (3183) Цахкна Маргус (56) Удари по РФ (279)


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Закликають, закликають один одного, але ппо не дають,
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11.04.2024 18:42 Відповісти
Європа нам не дає ППО, особливо Германія щоб збільшити міграцію в свою країну.
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11.04.2024 18:45 Відповісти
А когда россия бьет по газовым хранилищам - это нормально?
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11.04.2024 18:46 Відповісти
Воно то так, але каци роздовбали майже всю нашу енергетику.
Зебілля всіляко замовчує вірогідну відсутність електроенергії і опалення взимку.
Бо ж для рейтингу погано, тим паче, мустафа хвастався що вони захистили всі об'єкти під надійної трьохшаровою бронею чи чимось таким дорогим. Споглядаючи розбиті споруди після рясного бомбардування стає ясно що кошти списали собі в кишені.. Прикрити факт розкрадання намагались роботою ППО, яке на жаль почало лажати, бо західні партнери відмовляють у допомозі.
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11.04.2024 18:48 Відповісти
Пусть Германия и другие страны, где изготавливают снаряды, пустят на работу наших работников.
Они будут работать в 3 смены.
2 смены - на ВС Украины, а 3-ю смену на склады стран НАТО
Все будут довольны
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11.04.2024 18:49 Відповісти
 
 