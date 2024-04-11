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Зеленський: ППО зараз - перший пріоритет. Вони є у світі та мають захищати життя

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони, необхідної для захисту міст від постійних російських ударів.

Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова держави закликав уже цього року сконцентрувати весь потенціал "на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з Росією", оскільки погрози Москви "охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану".

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"Сьогодні я говорив саме про це на нашому саміті. І перше – це ППО. Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів", – підкреслив Зеленський.

Він подякував лідерам, які висловили готовність допомогти з отриманням систем ППО.

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"Вони є у світі та мають захищати життя. ППО – це перший пріоритет зараз. Путін уже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, він намагається зламати життя людей. Ми хочемо зламати його наміри", – підсумував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ППО (3183)


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Топ коментарі
+4
звичайно..
клістрони хто знімав, бо бариги?
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11.04.2024 18:48
+4
Ккількі Зе не дай, толку немає. Результ черговий раз ми сьогодні побачили на прикладі Тріпільської ТЕС.
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11.04.2024 18:52
+3
Продажне злодюжне ******** сикливе падло, зеленський - будь ти проклят зі своїм кодлом!
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11.04.2024 18:55
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Немає в світі стільки ппо щоб стримувати ***** якому щодня дають 1 млрд $
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11.04.2024 18:48 Відповісти
А знищувати заводи у росі - не пробували?
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11.04.2024 19:14 Відповісти
так це інша справа, але шашличник проти бо буде хайп
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11.04.2024 19:41 Відповісти
звичайно..
клістрони хто знімав, бо бариги?
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11.04.2024 18:48 Відповісти
Вини і захищають життя. Така техніка на складах "штабелями" не лежить, як костюми у костюмерці
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11.04.2024 18:51 Відповісти
Ккількі Зе не дай, толку немає. Результ черговий раз ми сьогодні побачили на прикладі Тріпільської ТЕС.
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11.04.2024 18:52 Відповісти
Продажне злодюжне ******** сикливе падло, зеленський - будь ти проклят зі своїм кодлом!
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11.04.2024 18:55 Відповісти
Я вам розкажу про game changer цієї війни: восени 2022- го будується багато підземних заводів на яких виробляється сумарно мінімум 50 тисяч ударних бпла на рік з дальністю 1000 км. На протязі 2023-2024 виноситься нахєр вся цивільна інстраструктура у європейській частині росії (військові частини, заводи, фабрики, тец, аеропорти, вокзали, порти, елеватори, гес, нпз і тд). Просто уявіть собі це божевілля коли 120-150 дронів щоночі(!) знищують щось на росії! І зараз росія не думала як наступати на Харків чи Дніпро, а думала, як з'******* з України...
Однак Україною керує самовпевнений дегенерат для якого власне збагачення значно важливіше, а ніж якісна перемога у війні. тому Україну і її громадян чекає тільки найгірший сценарій, бо вибори 2019-го мають свою ціну.
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11.04.2024 19:12 Відповісти
ППОзахищають ті країни які їх виробили самі чи придбали своїм коштом, от ми клали асфальт маємо те що маємо
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11.04.2024 19:17 Відповісти
Перший пріоритет для України - асфальт. Це 5 років свого правління показував Президент Зеенський. Це нагадує басню Крилова "Бабка та мурашка".
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11.04.2024 19:33 Відповісти
Воно то правильно, але ж, чому раніше про це не говорити і не займатися; минулі твердження Зелі про відкриття аеропорту Бориспіль, при недостатності ППО для захисту міст і енергетики, виглядають як абсурд.
Невже Вовік думав і говорив абсурд?
(звісно запитання риторичне).
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11.04.2024 19:46 Відповісти
Зеленський приймає з усіх напрямків і в будь якій кількості, як особа з низькою соціальною відповідальністю. Мені соромно дивитись на цього блазня. Коли він почне щось робити?
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11.04.2024 20:24 Відповісти
 
 