Зеленський: ППО зараз - перший пріоритет. Вони є у світі та мають захищати життя
Президент Володимир Зеленський укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони, необхідної для захисту міст від постійних російських ударів.
Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Голова держави закликав уже цього року сконцентрувати весь потенціал "на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з Росією", оскільки погрози Москви "охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану".
"Сьогодні я говорив саме про це на нашому саміті. І перше – це ППО. Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів", – підкреслив Зеленський.
Він подякував лідерам, які висловили готовність допомогти з отриманням систем ППО.
"Вони є у світі та мають захищати життя. ППО – це перший пріоритет зараз. Путін уже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, він намагається зламати життя людей. Ми хочемо зламати його наміри", – підсумував президент.
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клістрони хто знімав, бо бариги?
Однак Україною керує самовпевнений дегенерат для якого власне збагачення значно важливіше, а ніж якісна перемога у війні. тому Україну і її громадян чекає тільки найгірший сценарій, бо вибори 2019-го мають свою ціну.
Невже Вовік думав і говорив абсурд?
(звісно запитання риторичне).