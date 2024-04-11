Зеленський: ППО зараз - перший пріоритет. Вони є у світі та мають захищати життя

Президент Володимир Зеленський укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони, необхідної для захисту міст від постійних російських ударів.

Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова держави закликав уже цього року сконцентрувати весь потенціал "на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з Росією", оскільки погрози Москви "охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

"Сьогодні я говорив саме про це на нашому саміті. І перше – це ППО. Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів", – підкреслив Зеленський.

Він подякував лідерам, які висловили готовність допомогти з отриманням систем ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Румунії Йоганніс обговорили ППО, оборонну співпрацю та транзит агропродукції

"Вони є у світі та мають захищати життя. ППО – це перший пріоритет зараз. Путін уже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, він намагається зламати життя людей. Ми хочемо зламати його наміри", – підсумував президент.