Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву, - Зеленський
Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни.
Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється", - сказав президент.
Але, зазначив Зеленський, "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".
"Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо", - пояснив Зеленський.
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Створення такого стану країни, де захист Країни е високий обовьязок та честь.
Мобілізація це тільки частина заходів.
Потріьно створити атмосферу довіри до «влади».
Прозору та зрозумілу систему дій уряду. Величезну повагу до воїнів, та забезпечення їх усім у разі поранення.
Реальну підтримку кожного захістника та соціальний захіст.
У часи WWII у Великої Британії кожен член родини «єліти» країни ( як і усі інші) служили у військах Її Величності…
Украіні потрібно зробити у цему напрямку ще дуже та дуже багато.
Не можуть одні воювати, а другі бухати.
Це війна за виживання всіеі країни та кожного.
І в першу чергу це завдання для Президента.
Коли закінчуються повноваження цього пана і п'ятирічного демонтування держави ?
Автобіографія найвеличнішого.
А возможно и другой вариант - закон незаконен и будет по тихому отменен, но об этом никому не скажут, что бы послушное стало само на себя заявляло...
Явка з повинною ?
Отправят его наконец-то на фронт?
"Ап, і ухилянти у ніг моїх сіли."
А тигри нехай відпочинуть!