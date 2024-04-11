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Новини Мобілізація
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Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву, - Зеленський

зеленський

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни.

Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється", - сказав президент.

Але, зазначив Зеленський, "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".

"Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо", - пояснив Зеленський.

Читайте також: Без демобілізації через 36 місяців та з е-кабінетом військовозобов’язаного: Основні норми законопроєкту про мобілізацію. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) мобілізація (3053) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+33
Але, зазначив Зеленський, "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".

Автобіографія найвеличнішого.
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11.04.2024 18:53
+22
А як гарно каденція починалась. Війну та ЗСУ подвинули кролі. Тепер всіх мобілізовують.
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11.04.2024 18:53
+20
Думаю що сталевояєшний своїм прикладом має надихати ухилянтів, яких він сам породив відмовами від повісток на камеру.
Коли закінчуються повноваження цього пана і п'ятирічного демонтування держави ?
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11.04.2024 18:51
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Це каже воно, бо "невтік".
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11.04.2024 18:50 Відповісти
Відповідальність Презедента під час війни -
Створення такого стану країни, де захист Країни е високий обовьязок та честь.

Мобілізація це тільки частина заходів.

Потріьно створити атмосферу довіри до «влади».
Прозору та зрозумілу систему дій уряду. Величезну повагу до воїнів, та забезпечення їх усім у разі поранення.
Реальну підтримку кожного захістника та соціальний захіст.

У часи WWII у Великої Британії кожен член родини «єліти» країни ( як і усі інші) служили у військах Її Величності…

Украіні потрібно зробити у цему напрямку ще дуже та дуже багато.

Не можуть одні воювати, а другі бухати.
Це війна за виживання всіеі країни та кожного.

І в першу чергу це завдання для Президента.
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11.04.2024 19:16 Відповісти
ГАНДОНИ щоб ти здох разом зі своїми слугами УРОДА !!!
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11.04.2024 20:53 Відповісти
Думаю що сталевояєшний своїм прикладом має надихати ухилянтів, яких він сам породив відмовами від повісток на камеру.
Коли закінчуються повноваження цього пана і п'ятирічного демонтування держави ?
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11.04.2024 18:51 Відповісти
А як гарно каденція починалась. Війну та ЗСУ подвинули кролі. Тепер всіх мобілізовують.
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11.04.2024 18:53 Відповісти
Не всіх. У кролів бронь.
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11.04.2024 19:35 Відповісти
Думаю, чого це Єрмак постійно "боневтік"а посилено контролює, зрозумів - він же чотирьохразовий ухилянт.
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11.04.2024 20:05 Відповісти
З чотириразовим ухилянтом теж?
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11.04.2024 18:51 Відповісти
20 травня - п'ята повістка
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12.04.2024 04:42 Відповісти
посилить контоль за ухилянтами ..
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11.04.2024 18:52 Відповісти
Але, зазначив Зеленський, "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".

Автобіографія найвеличнішого.
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11.04.2024 18:53 Відповісти
І де, ****** ти кінчена, там щось про ротації, ****???
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11.04.2024 18:53 Відповісти
Наберуть ухилянтів, будуть і ротаціЇ,
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11.04.2024 20:01 Відповісти
Все ясно, отже він його таки підпише. А були ще надії що накладе вето щоб здаватися хорошим.
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11.04.2024 18:54 Відповісти
Ахах... Нормуль, шоу маст гоон!))) Оправдания и ложь - это его всё!)))
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11.04.2024 18:55 Відповісти
Война не объявлена, военное положение незаконно (потому, что его нельзя продлевать, но гаранту - по^уй), так что у нас, по идее, продолжается АТО. А АТО - это тема СБУ. Так что, не парьтесь, граждане: мобилизация - это для СБУшников. А вы, глупые, что подумали?
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11.04.2024 18:57 Відповісти
Готуйся Зе поряд з путлером на нари
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11.04.2024 19:00 Відповісти
Зеля ти ж перший був ухилянтом 4 рази повістку проігнорував !
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11.04.2024 19:02 Відповісти
Огидна хрипла пика
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11.04.2024 19:04 Відповісти
А как быть с тем что тцк отправляет инвалида, который еле ходит, в пехоту? Ну у них план, им пофиг кого отправлять, с этим я так понимаю ничего делать не будут
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11.04.2024 19:18 Відповісти
Андрій ГАВ описав - Тотальна безвідповідальність.
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12.04.2024 00:29 Відповісти
Це для Зельоної шобли головне. А про мотивацію добровільно йти захищати країну вони не говорять. Бо не можуть второпати, що таке патріотизм. Чуже для кварталістів це поняття. За грані їхнього глузду.
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11.04.2024 19:20 Відповісти
А ХЛИ ТЫ ПУТИНА НЕ ВАЛЬНУЛ ПРИ ВСТРЕЧЕ !?)
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11.04.2024 19:41 Відповісти
Шоб ти здох!
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11.04.2024 19:43 Відповісти
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11.04.2024 20:52 Відповісти
Сказав головний чотирирази ухилянт країни, гидота зелена паскудна
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11.04.2024 19:43 Відповісти
Как поможет! ??? С нормой про неврученную повестку, которая считается врученной! Там менты с тскашниками мозги сломят! Но есть еще прокуратура, которая и тех и других за сраку возьмёт, если бравые парни не тому в дверь повестку всунут, с заграницей вообще апофеоз! Можете считать, что те кто там, в Украину вернуться лет через 20! ( К 2040 году который Эрдоган придумал!) И много много других няшек! Не все успел прочитать!
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11.04.2024 19:46 Відповісти
Це не закон, а фікція. Тобто він не працюватиме. Мобілізації не було і не буде. Чим це може допомогти ЗСУ? Нічим. З кожним днем ситуація наближається до краху. Військове керівництво це вже майже не ЗСУ. Вони вирішують свої персональні підкилимні процеси. Аферисти в формах за допомогою пісульки будуть ефективніше вирішувати питання грошових потоків з аферистами зеленої шобли. Шоу продовжується. Ха ха ха.
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11.04.2024 19:52 Відповісти
А де синки тих хто приймав цей закон про мобілізацію? де там молодший стефачук, шуляк, веніславський, ведіктової? в зепідрському шапіто одні ухилянти!
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11.04.2024 19:59 Відповісти
До речі, в Україні не має бути проблем з мобілізацією, бо 40% громадян підтримують зєлєнскава. Тобто, якщо з 5 млн фанатів зе, десь третина чоловіки, то ось вам і виходить мільйонна армія. Не дякуйте, порохоботи
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11.04.2024 20:02 Відповісти
Не переживай, этот закон коснется только тех кто сам о себе заявит! Иначе бы под его попали вся родея зелёной пелени и его подельников, депутатом, кабмина , прокуроров и т.д. А раз в законе невозможно их вынуть "за скобки", значит закон - дохлый номер, для тех кто с испугу сам на себя заявит ...
А возможно и другой вариант - закон незаконен и будет по тихому отменен, но об этом никому не скажут, что бы послушное стало само на себя заявляло...
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11.04.2024 20:26 Відповісти
"будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство". \



Явка з повинною ?
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11.04.2024 20:02 Відповісти
Одне що не покоїть що риги проголосували за цей закон... значить він влаштовує їх кураторів...
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11.04.2024 20:34 Відповісти
бо цей закон тільки підвищить градус у суспільстві та ще більше озлобить людей проти влади і війскових... Зе зробили в черговий раз "нелохом"...
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11.04.2024 20:44 Відповісти
закон чекали про демобілізацію та реальні сроки контракту, а отримали реально кріпацьке право з пожитєвим служінням в війську ...(
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11.04.2024 20:40 Відповісти
Я пройшов ВЛК, став на облік. Готуюсь зараз до мобілізації. І все це за свої кошти. А рядом бачу мусорів, які тупо бикують, кришують наркош та всілякі попойні отстої, торгують дозволами на зброю, доять повій з сутенерами, кошмарять малий та середній бізнес. І оте все стадо в тилу буде далі під№рочувати та далі мародерити прикриваючусь цим недолугим законом про мобілізацію. Но якщо я виживу і не тільки я то прийду і спитаю у цього лайна, що воно зробило для своєї країни за цей час. І питати ми точно не будемо словами... Ганьбіща цим позорним, хто прийняв це недолуге законішко і тим, клоунам, хто далі радіє і вдягає чистий памперс, що у нього броня.
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11.04.2024 20:41 Відповісти
скільки вам років друже ?
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11.04.2024 20:45 Відповісти
45
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11.04.2024 20:48 Відповісти
Офигеть! А я вот только раз в жизни видел как мусора вымогали деньги. И было это до реформы. Может заснять и в интернет? Не?
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11.04.2024 21:23 Відповісти
Порада - контракт.
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12.04.2024 00:32 Відповісти
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11.04.2024 20:44 Відповісти
Так кого это в Украине зовут четырехкратным ухилянтом?
Отправят его наконец-то на фронт?
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11.04.2024 20:50 Відповісти
З розповіді дресирувальника після прийняття броні від мобілізації в цирку:
"Ап, і ухилянти у ніг моїх сіли."
А тигри нехай відпочинуть!
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11.04.2024 20:50 Відповісти
Після 20.05 ухилянт №1 під назвою верховний ішак має показати приклад іншим. Це чмо не виконує жодних передбачених Конституцією функцій. Без цього обкуреного мудака держава нічого не втратить, скоріше навпаки.
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11.04.2024 21:14 Відповісти
Не нужно трындеть. Все как раз на оборот.
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11.04.2024 21:24 Відповісти
карма у зьо разом з лєной-скумбрія па 8 просто лайно... цей тупий недоносок вже знає куди воно буде тікати?
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11.04.2024 22:16 Відповісти
плять випий яду
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11.04.2024 22:22 Відповісти
 
 