Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву, - Зеленський

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства, триває кожні три місяці. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни.

Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю тих, хто ухиляється", - сказав президент.

Але, зазначив Зеленський, "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в мобілізаційному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".

"Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Відпустки, покращення ротацій тощо", - пояснив Зеленський.

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