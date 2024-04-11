"Зеленський: Червень - це час, коли буде правильним почати перемовини про вступ України в ЄС ."

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зеленський розповів, що на саміті Тримор’я говорив про необхідність підтвердження європейської єдності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Ми не створюватимемо перешкод, - Фіцо

"Кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та євроатлантичного простору, заслуговує бути членом Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу. І це факт. Цей факт треба підтвердити реальними діями", – пояснив він.

"Червень – це час, коли буде правильним фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість", – додав голова держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Португалія мала певні вагання щодо членства України в ЄС, тепер їх немає, - глава МЗС Ранжел