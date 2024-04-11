Зеленський: Червень - це час, коли буде правильним почати перемовини про вступ України в ЄС
Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.
Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зеленський розповів, що на саміті Тримор’я говорив про необхідність підтвердження європейської єдності.
"Кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та євроатлантичного простору, заслуговує бути членом Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу. І це факт. Цей факт треба підтвердити реальними діями", – пояснив він.
"Червень – це час, коли буде правильним фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість", – додав голова держави.
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потрібно повноцінно робити своє..
Толік, ти дурак. У 2004-му році у румунії була корупція ще страшніша за нинішню українську.
Ці падлюки довели Україну до "прірви". Ви ще не зрозуміли, що скоро держава може перестати існувати?
А не сидіти та мекати про те, що має робити ЄС.
Україну можуть спасти тільки самі українці, на чолі з сильним, розумним та відданим президентом. А для цього пора вже зрозуміти, що далі може бути дуже погано!!!
В червні будуть вибори до Європарламенту.
Формула Моисея.
Никто не повесит себе на холку корумпированное стадо, с убитой экономикой и батальоном Монако