Депутат райради на Одещині підозрюється у підбурюванні до надання 450 тис. дол. хабаря, - САП

10 квітня прокурор САП повідомив про підозру у підбурюванні до надання хабаря у сумі 450 тис. доларів депутату однієї із районних рад Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що депутат однієї із районних рад Одеської області підбурив підприємця до надання 450 тис. доларів депутатам і службовим особам однієї з селищних рад Одеської області. За вказані грошові кошти підозрюваний пропонував вирішити питання про виділення земельних ділянок у Одеській області для подальшої їх забудови.

Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів.

На сьогодні дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

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Зауважимо, указане кримінальне провадження було передано з ГУНП в Одеській області до НАБУ у квітні поточного року.