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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Депутат райради на Одещині підозрюється у підбурюванні до надання 450 тис. дол. хабаря, - САП

хабар,набу

10 квітня прокурор САП повідомив про підозру у підбурюванні до надання хабаря у сумі 450 тис. доларів депутату однієї із районних рад Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що депутат однієї із районних рад Одеської області підбурив підприємця до надання 450 тис. доларів депутатам і службовим особам однієї з селищних рад Одеської області. За вказані грошові кошти підозрюваний пропонував вирішити питання про виділення земельних ділянок у Одеській області для подальшої їх забудови.

Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів.

На сьогодні дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

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Зауважимо, указане кримінальне провадження було передано з ГУНП в Одеській області до НАБУ у квітні поточного року.

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) депутат (1775) Одеська область (3208) САП (2217)


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дайте один день попрацювати, де дають такі хабарі...
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11.04.2024 19:48 Відповісти
Хабаря треба заплатити щоб там попрацювати...
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11.04.2024 20:30 Відповісти
якщо я все продам, мені не вистачить...казли вони
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11.04.2024 21:42 Відповісти
Можна підбурювати до повалення влади а підбурювати надати хабар .....
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11.04.2024 20:03 Відповісти
Стаття за "підбурювання" мабуть легша за статтю "вимагання"?
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11.04.2024 20:24 Відповісти
Статтею 27 Кримінально кодексу України «Види співучасників» встановлено, що Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення. Тобто ця стаття лише вказує яку роль відігравала особа в конкретному виді злочину, який визначається вже іншими статтями, які встановлюють конкретні межі відповідальності за вчинене протиправне діяння..
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11.04.2024 23:25 Відповісти
Як добре бути едукатом...
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11.04.2024 23:34 Відповісти
 
 