Покоління чоловіків до 30 років - найменш чисельне в Україні, це загрожує мобілізації, - NYT

Чоловіки яким зараз від 18 до 30 років - це найменш чисельне покоління за всю історію незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

У виданні зазначають, що демографічна криза в Україні розпочалася на початку 1990-го року. У рік здобуття незалежності України в 1991 році в середньому на одну матір припадало 1,9 дитини. Упродовж наступних 10 років народжуваність знизилася до 1,1 дитини.

"У 1990-х роках заощадження зникли, а зарплати знецінилися в умовах економічної кризи. У повітрі зависла невизначеність та невпевненість у майбутньому, яка "вплинула на репродуктивну поведінку населення", - розповів виданню заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун.

Коли народжені у перші роки незалежності діти досягли 20-річного віку, через брак людей держава відчула нестачу робочої сили. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році низька численність людей стала наріжним каменем у питанні мобілізації, додають журналісти.

В матеріалі йдеться про те, що зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років може ще сильніше скоротити покоління.

Станом на третій рік повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні скоротилася майже вдвічі, зазначають NYT.

Серед основних причин - те, що близько 800 тисяч українок віком від 18 до 34 років виїхали до країн Європейського Союзу. Відсутність жінок відіграє більшу роль в українській демографії, ніж призов чоловіків до армії.

Журналісти додають, що після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік у багатьох країнах, які були його частинами спостерігалася демократична криза, зокрема в Росії.

Але демографічна проблема України під час війни набагато серйозніша, ніж російська.

Оскільки Росія має майже в чотири рази більше населення, це, відповідно, забезпечує їй більшу кількість чоловіків.

При цьому, NYT зауважують, що призовний вік, починаючи з 25 років, залишається високим у порівнянні з іншими європейськими країнами та, зокрема, США, де чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

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