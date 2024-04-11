Передача газової компанії Коломойського в управління Укрнафті: Акціонери готують позови до міжнародних інстанцій, - ексголова Бакуненко

Ексголова "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко про свою позицію щодо відчуження компанії та плани акціонерів щодо оскарження відповідного рішення.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Ради директорів компанії JKX Oil&Gas, ексголова "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко, передає Цензор.НЕТ.

У 2023 році "Укрнафтобурінню" (УНБ) було заборонено користуватися надрами її головного Сахалінського родовища та арештовано акції самої компані. На думку ексголови компанії, те, що відбувалося з середини 2023 року "виходить за межі розуміння верховенства права".

"Щодо безпідставності арешту акцій, як відомо, Печерський суд Києва всупереч кримінально-процесуальному законодавству та за абсолютно ідентичним поданням від ДБР двічі наклав арешт на корпоративні права УНБ та передав їх в управління АРМА. Перший арешт відбувся 7 квітня 2023 року, а передача в управління – 11 квітня 2023 року, повторний арешт та передача в управління – 4 травня того ж року. Акціонери та менеджмент вперше дізналися про рішення суду лише через 10 днів після першого арешту від представників ЗМІ. Передача права власності на приватний актив, всупереч умовам рішення Печерського суду про повторний арешт та передачу в управління, проходила за так званою спрощеною процедурою, яку застосовують "якщо є ризик збою або переривання постачання природного газу". Але це не відповідало дійсності, бо такого ризику насправді не було. До переходу УНБ до державної "Укрнафти" в липні 2023 року компанія працювала безперервно, накопичила 1,2 млрд грн грошових коштів (з урахуванням укладених договорів) та 74,6 млн кубометрів газу для проходження осінньо-зимового періоду. За час війни ми побудували та підготували до введення в експлуатацію дожимну компресорну станцію та пробурили нову свердловину №88. На момент зміни менеджменту УНБ навіть були передплачені податки на суму 1,5 млрд грн, у тому числі 0,7 млрд грн рентної плати та 0,2 млрд грн податку на прибуток. У 2023 році за нашим планом видобуток мав зрости на 30% у порівнянні з 2022 роком. Про який ризик переривання постачання газу йшла мова? Жодного ризику не було. Поки його фактично не зробили реальністю, але вже інші люди", - заявив Бакуненко.

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"Пункт перший та наразі найважливіший: компанія втратила ліцензію на видобуток та з 1 грудня 2023 року фактично не функціонує, видобуток вуглеводнів – нуль. А до цього лише за три місяці зовнішнього керування середньодобовий дебіт газу знизився з 1550 до 1300 тисяч куб м. Пункт другий: проєкт дожимної компресорної станції, про який також чомусь звітує нове керівництво, започаткувала, інвестувала та майже на 100% реалізувала попередня команда.

Після призначення нового керівництва реальні результати роботи підприємства є наступними: щомісячні втрати власного видобутку газу – 42 млн кубометрів, нафти – 5 тис. тонн; щомісячні втрати державного бюджету -- 0,35 млрд грн (тобто недоотримані податки на втраченому видобутку). Окрім того, на піку ринку не було реалізовано 243,7 млн кубометрів газу, що призвело до недоотримання 365 млн грн доходів від різниці цін та несплати до бюджету 267 млн грн рентної плати (без урахування авансового платежу в розмірі 555 млн грн) та 572 млн грн ПДВ (у поточних цінах).

Повна зупинка видобутку із технічного погляду негативно впливає на стан свердловин. Відновити попередній рівень видобутку буде як мінімум дуже складно, якщо взагалі можливо", - оцінив він поточну ситуацію в компанії.

"Позиції акціонерів однозначні – арешт корпоративних прав УНБ, подальша передача компанії в управління та безпосередньо поточне управління є незаконними. Такі дії навколо УНБ є тимчасовими та існують лише в умовах війни та поточної ситуації, в якій опинилася Україна.

Акціонери використовують весь доступний правовий інструментарій для захисту своїх прав на управління УНБ. Але вони не плекають надій на успіх у захисті своїх інтересів саме в Україні, проте мають пройти цей шлях до кінця, перш ніж подавати позови до міжнародних інстанцій. Наразі юристи розробляють позицію для подальших дій шляхом використання різних міжнародно-правових механізмів захисту інвестицій", - наголосив Бакуненко.

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Відповідаючи на питання, як оцінюєте Бакуненко ризики потрапляння у подібну ситуацію Полтавська газонафтова компанія, він сказав: "Тогорічна практика показала, що очікувати можна чого завгодно. Система дала збій. Як виявилося, можна ігнорувати законодавство, робити "спрощені" процедури відчуження приватних активів та зупиняти прибуткові компанії. Об’єктивних підстав для таких дій щодо ПГНК немає. ПГНК ефективно функціонує, за 2023 рік сплатила 1,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. А від початку повномасштабного вторгнення – перерахувала на потреби ЗСУ понад 200 млн грн. На постійній основі закуповує необхідний одяг та оснащення за окремими військовими запитами.

З іншого боку, останнім часом ми бачимо, що тиск на бізнес зі сторони держорганів збільшується. Про це свідчать й нещодавні гучні арешти, й те, що бізнес почав голосно обстоювати власні права. Тому ми готові до різних сценаріїв розвитку подій".

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти". ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входила до пелеріку найприбутковіших компаній України. Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.