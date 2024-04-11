Протягом доби на фронті зафіксовано 53 бойові зіткнення. На Бахмутському напрямку відбито 15 ворожих атак, - Генштаб

Триває сімсот сімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 53 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11 квітня.

Обстріли України

Загалом, ворог завдав 53 ракетні та 84 авіаційні удари, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; Марчихина Буда, Вільна Слобода, Кучерівка, Студенок та Миропілля Сумської області.

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Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Макіївка, Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Андріївка та Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Нетайлове, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

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Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка та Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Понятівка Херсонської області.

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Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.