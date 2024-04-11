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Кулеба: Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна наголошує своїм іноземним партнерам на критичній важливості поставок сучасних систем ППО Patriot, нестача яких уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Про це в коментарі Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях, передає Цензор.НЕТ.

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів міністр на питання, чи піднімав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.

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За словами очільника МЗС, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. Загалом внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Автор: 

обстріл (28428) ТЕС (917) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+64
Війни б не сталося, якби не було вас - зелених покидьків
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11.04.2024 21:02
+45
Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби при владі були адекватні політики, а не зелені дегенерати на чолі з гундосим самодуром, який дозаглядався у сраку ***** до знищення України. І ви ще свої роти розкриваєте, звинувачуючи Захід, що він вам не приніс Патріоти на тарілочці? Недіїздатні, брехливі, сцикливі мародери! Гній нації, як і бидло, яке за вас голосувало!
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11.04.2024 21:03
+34
гандончику,а,це,що???????

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11.04.2024 21:04
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Сторінка 2 з 2
Партнери винуваті. А партнери мабуть не бачать що робиться в Україні? Цє теж вони винуваті? Якби не давали гроші, так і мови про крадівництво не було б. А в розмінування перед 202, також?

У мене особисте запитання, я розумію що це також партнери винуваті що два роки немає посла України в Чехії. Але просім пояснити як.
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11.04.2024 21:55 Відповісти
Не виконані задачі, які ставилися перед всіма міністерствами привели до втрати одразу 2 електростанцій за день. І це ще тільки початок. Грошовий ресурс витрачено на утримання бєсполєзностєй. Гроші витрачено навіть на запис цього галімого виступу. Кулєба в цей витрачений час на трєндьож, міг би гільзи до снарядів шліфувати на заводі, а оператор, той що його записував тренувався в учєбкє. Оце б більше користі було б. А так за цей просраний всіма день треба ще заплатити з кишені тих, хто буде сидіти зараз без світла. Ха ха ха.
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11.04.2024 22:00 Відповісти
ще один довбойоб, який вигулькнув на гребені зеленої хвилі.
Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були ЗРК "Кільчень" та "Дніпро".
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11.04.2024 22:09 Відповісти
"Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев."
https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець
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11.04.2024 22:13 Відповісти
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11.04.2024 22:15 Відповісти
А якби не було шашличків і великого крадівництва? А якби не розмінували Чонгар? Падлюки при владі.
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11.04.2024 22:20 Відповісти
А чого собачка офісна мовчить про браві похвальби про забезпечений трьохрівневий захист енергетичних об'єктів?
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11.04.2024 22:22 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1778442542582784192 4 ч

Мустафа Наєм причетний до втрати 9.7млрд гр. на захист Трипільської ТЕЦ. Тепер ні грошей, ні ТЕЦ.
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11.04.2024 22:23 Відповісти
******* по кацапським НПЗ, поки амери не роздупляться!!!! ХУ*Я*РИТИ нещадно!! Це їх болюча точка. І це вже факт!. Не даремно ж прибігли усілякі "отвєтствєнниє" лица до України з заборонами сраними!!..
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з вашим ворогом, це означає, що зрадники вже домовилися ((
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11.04.2024 22:30 Відповісти
Приймаємо від партнерів усе!!! ОКРІМ ПОРАД!
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11.04.2024 22:31 Відповісти
почитав коменти.
Всі суціль - звинувачення чинної зедебільної влади, *****, і в останню чергу на союзників. Виправдання влади - нема.
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11.04.2024 22:39 Відповісти
Які союзники? Ви про що? Бізнес онлі.
А що хочете сказати за корупцію у вищих щаблях держави? Вони це теж бачать. Тут навіть сліпий побаче. Чи ви сліпий та глухий?
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11.04.2024 23:01 Відповісти
А ті Петріоти шо є в центрі Києва стоять та збивають ракети тільки між Борисполем і Києвом? Навіть якщо в центрі, то дальність Петріота дозволяє прикрити і Трипільську ГЕС заразом з Києвом. Якась дуже підозріла точність наведення у кацапів останнім часом, ніби на сигнали маяків б'ють, два роки такої точності не було і раптом з'явилась. Також помітно, що навіть наймассовіші обстріли (наприклад жовтень-листопад 22-го ), коли кацапи запускали по сотні ракет не вражали точністю, крім хіба по нафтобазах, де GPS-трекери Гетьманцева стояли, і процент збиття був кращий ніж сьогодні, коли ми маємо Петріоти і значно покращили всю систему ППО.
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11.04.2024 22:47 Відповісти
Ну скоріше за все Україні жопа буде. Без допомоги, та за нинішніх недієздатних можновладців. На жаль. Перспективи печальні.
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11.04.2024 22:58 Відповісти
Де гроші які були виділені на захист Трипільскої ТЕС? Чому на них не придбали Петріота?
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11.04.2024 22:59 Відповісти
На базарі...
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12.04.2024 00:26 Відповісти
Бери лопату і пи*дуй на фронт!

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11.04.2024 23:03 Відповісти
Бездарный Соплежуй. Скоро наверное все министерства заменят эрмаком единым.
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12.04.2024 00:18 Відповісти
То, видно не Київ потрібно Петріотами захищати? Є більш важливі локації.
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12.04.2024 00:25 Відповісти
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