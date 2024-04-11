Кулеба: Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були Patriot

Україна наголошує своїм іноземним партнерам на критичній важливості поставок сучасних систем ППО Patriot, нестача яких уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Про це в коментарі Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях, передає Цензор.НЕТ.

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів міністр на питання, чи піднімав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У місті-супутнику Трипільскої ТЕС введено графіки аварійних відключень електрики та подачі води

За словами очільника МЗС, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. Загалом внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.