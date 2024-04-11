Кулеба: Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були Patriot
Україна наголошує своїм іноземним партнерам на критичній важливості поставок сучасних систем ППО Patriot, нестача яких уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.
Про це в коментарі Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях, передає Цензор.НЕТ.
"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів міністр на питання, чи піднімав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.
За словами очільника МЗС, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".
Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. Загалом внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.
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У мене особисте запитання, я розумію що це також партнери винуваті що два роки немає посла України в Чехії. Але просім пояснити як.
Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були ЗРК "Кільчень" та "Дніпро".
https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1778442542582784192 4 ч
Мустафа Наєм причетний до втрати 9.7млрд гр. на захист Трипільської ТЕЦ. Тепер ні грошей, ні ТЕЦ.
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з вашим ворогом, це означає, що зрадники вже домовилися ((
Всі суціль - звинувачення чинної зедебільної влади, *****, і в останню чергу на союзників. Виправдання влади - нема.
А що хочете сказати за корупцію у вищих щаблях держави? Вони це теж бачать. Тут навіть сліпий побаче. Чи ви сліпий та глухий?