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Гроссі: Прямі атаки на Запорізьку АЕС значно підвищили ризик ядерної аварії

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі

Прямі атаки на Запорізьку АЕС ознаменували серйозну ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці України, значно підвищивши ризик ядерної аварії.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, повідомляється на сайті МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Атака на Запорізьку АЕС означає загрозу ядерній безпеці. Серед тих, хто безпосередньо може постраждати, люди, які працюють на станції, і експерти МАГАТЕ", – сказав Гроссі під час зустрічі Ради директорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисту реактора ЗАЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Очільник агентства закликав осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують п’ять конкретних принципів МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії та забезпечення цілісності Запорізької АЕС.

Гроссі також закликав міжнародне співтовариство "активно працювати над деескалацією цієї дуже серйозної ситуації".

Автор: 

Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+8
доки кацапи на станції, ми всі заручники!
як приклад, підірвана каховська гес.
або ми виб'ємо їх звідти, швидко і жорстко, як з чаес, або вони влаштують брудну атомну бомбу!
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11.04.2024 21:28
+5
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11.04.2024 21:29
+5
Это чмо Гросси есть спикер российских террористов.
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11.04.2024 21:39
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доки кацапи на станції, ми всі заручники!
як приклад, підірвана каховська гес.
або ми виб'ємо їх звідти, швидко і жорстко, як з чаес, або вони влаштують брудну атомну бомбу!
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11.04.2024 21:28 Відповісти
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11.04.2024 21:29 Відповісти
Это чмо Гросси есть спикер российских террористов.
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11.04.2024 21:39 Відповісти
І що ти зробиш?
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11.04.2024 21:39 Відповісти
Та і куй з нею! Хай вже бахне на радість цивілізованому світові
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11.04.2024 21:40 Відповісти
Эта гнида даже не назвала кто автор этих атак.Денежки ж не дадут.
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11.04.2024 21:41 Відповісти
"Очільник агентства закликав осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують п'ять конкретних принципів МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії та забезпечення цілісності Запорізької АЕС." Джерело:

Тобто, захоплення атомного об'єкту військами агресора не порушує жодного з п'яти конкретних принципів МАГАТЕ і не викликає жодного занепокоєння?
Цікаво, хтось вже готує обгрунтування для шостого конкретного принципу МАГАТЕ - робоча назва "Відповідальне захоплення"?
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11.04.2024 21:46 Відповісти
І буде бада-бум, аби вітер на мордор все відніс. А *уйло заявить що це Україна винна,
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11.04.2024 22:03 Відповісти
ото америку відкрив, а то ж ми тупі хахли ******* з арти по своєму енергоблоку і нічьо
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11.04.2024 22:13 Відповісти
Та ***..е то ***..е,може нарешті почнете щось робити з тими маньяками!
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11.04.2024 22:24 Відповісти
 
 