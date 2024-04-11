Гроссі: Прямі атаки на Запорізьку АЕС значно підвищили ризик ядерної аварії

Прямі атаки на Запорізьку АЕС ознаменували серйозну ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці України, значно підвищивши ризик ядерної аварії.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, повідомляється на сайті МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Атака на Запорізьку АЕС означає загрозу ядерній безпеці. Серед тих, хто безпосередньо може постраждати, люди, які працюють на станції, і експерти МАГАТЕ", – сказав Гроссі під час зустрічі Ради директорів.

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Очільник агентства закликав осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують п’ять конкретних принципів МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії та забезпечення цілісності Запорізької АЕС.

Гроссі також закликав міжнародне співтовариство "активно працювати над деескалацією цієї дуже серйозної ситуації".