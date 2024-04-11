Якщо фінансування від США не буде, ЄС доведеться збільшити допомогу Україні, - Макрон

Європейський Союз, можливо, буде змушений надати Україні більше, ніж 50 млрд євро допомоги, затверджених за програмою Ukraine Facility.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На думку президента Франції, якщо фінансування від США не буде, Європа має "мобілізуватися і будувати нові фінансові інструменти". Макрон вважає, що в такому разі доведеться ухвалити додаткове фінансування і надати Україні більше, ніж 50 мільярдів євро, передбачених програмою Ukraine Facility.

"Ми не можемо покинути Україну. Бо Україна — це за 1500 кілометрів звідси. Тобто це наша особиста безпека, це можливість для Європи бути в мирі", — пояснив французький президент.

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