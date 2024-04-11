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Новини Допомога Україні
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Якщо фінансування від США не буде, ЄС доведеться збільшити допомогу Україні, - Макрон

макрон

Європейський Союз, можливо, буде змушений надати Україні більше, ніж 50 млрд євро допомоги, затверджених за програмою Ukraine Facility.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На думку президента Франції, якщо фінансування від США не буде, Європа має "мобілізуватися і будувати нові фінансові інструменти". Макрон вважає, що в такому разі доведеться ухвалити додаткове фінансування і надати Україні більше, ніж 50 мільярдів євро, передбачених програмою Ukraine Facility.

"Ми не можемо покинути Україну. Бо Україна — це за 1500 кілометрів звідси. Тобто це наша особиста безпека, це можливість для Європи бути в мирі", — пояснив французький президент.

Також читайте: Макрон закликає прискорити перехід до економіки війни та допомагати Україні: Це геополітична реальність, в якій ми ще довго житимемо

Автор: 

США (22769) Франція (3060) Євросоюз (13398) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+5
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11.04.2024 21:47
+3
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11.04.2024 21:43
+2
Макрон Де ГОЛЬ

а щось Джонсона не відно .
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11.04.2024 21:37
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Макрон Де ГОЛЬ

а щось Джонсона не відно .
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11.04.2024 21:37 Відповісти
Джонсон вкотре довів, що він - дешевий популіст, хайпожер
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11.04.2024 21:43 Відповісти
Нееть, він працює у тилу
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11.04.2024 21:45 Відповісти
Давайте вже, не стримуйте себе! Чи рано?
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11.04.2024 21:42 Відповісти
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11.04.2024 21:43 Відповісти
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11.04.2024 21:45 Відповісти
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11.04.2024 21:47 Відповісти
Ой як ти Макрон ще у 2019 р. вляпався у зелене лайно ...коли на Єлісейських плях приймав ще до виборів фсбешника вову 🤡...він не сказав вам дятлам в ЄС ,шо війна буде у вашу потилицю дмухати ...і от ОЙ... як неочикуванно ...з вашої підстави ,ми тут передок тримаємо , а ви свій зад прикривайте в ЄС...корисні ід*оти
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11.04.2024 22:51 Відповісти
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11.04.2024 23:44 Відповісти
Євросоюз зі Штатами граються у кішки-мишки. А тим часом Україна висить на краю прірви...
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12.04.2024 08:07 Відповісти
 
 