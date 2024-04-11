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У ЗСУ брак особового складу на фронті, ворог перевищує нас у 7-10 разів, - командувач Об’єднаних сил Содоль

зсу

Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких - по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - сказав генерал.

За словами командувача ОС, ця ситуація призводить до того, що бригада, яка мала б обороняти до 15 кілометрів фронту, з такою укомплектованістю може тримати лише п'ять, а іноді й менше кілометрів.

"Тому замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон - він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил", - зазначив Содоль.

Читайте також: Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву, - Зеленський

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

Автор: 

мобілізація (3053) ЗСУ (7540) Содоль (28)


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Топ коментарі
+39
Хотелось бы уточнить, как на эти расклады повлияла отставка Залужного и его Команды.
Зедегенераты объясняли отставку Главкома тем, что "хуже не будет". Как у них всегда.
Хотелось бы услышать от говноквартала, где стало лучше и почему убрали Главкома.
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11.04.2024 22:03
+33
Скільки людей не нажени в окопи, а під артою і кабами 24\7 без контрбатарейки і ППО вони просто фізично не висидять.
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11.04.2024 22:11
+26
Вчора читав інтерв'ю, яке брали в когось з бравих міністерських вояків. Каже шо кацапів, задіяних у війні на території України приблизно 475 тис. Ті самі цифри наводить Костянтин Машовець з ІС. В нас на ЛБЗ знаходиться 50-60 тис солдат? Шось військове керівництво теж забрехалося, не гірше аніж зелені слуги.
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11.04.2024 22:09
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Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.
‐---------------------------
Це означає, що в нас безпосередньо на фронті воює тільки 100 тисяч?
Проти 500 тисяч москалів .
Ще донедавна, з ОП говорили, що в нас воює на фронті 300 тисяч а в тилу сидить 700 тисяч.
Саме тому, зняли Залужного і поставили Сирського, щоб розібрався з цим. Так було сказано з ОП Зеленського.
Виходить, Сирський розібрався в цій ситуації.
І тепер у нас на фронті воює 100 тисяч а в тилу сидить вже 1 мільйон військовослужбовців, судячи з цієї новини.
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11.04.2024 23:53 Відповісти
Коли хабарі за не відправку на "нуль" з тилових частин носять масовий характер на фронті звісно буде брак особового складу.
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12.04.2024 00:01 Відповісти
Можна ще призвати всіх наявних чоловіків призовного віку, створити армію в 5 млн. військовослужбовців.
І далі буде ще гірше.
На фронті буде воювати 50 тисяч а в тилу буде сидіти 5 млн.
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12.04.2024 00:19 Відповісти
Їх давно вже 5млн. мобілізованих, сидять в тилу щоб свої зарплатні картки передати кремлівському зеленому охвісу в Україні, щоб той через них розграбовував весь держбюджет воюючої країни.
Зелена кремлівська влада визнала наявність більше 5млн. ветеранів, отже обілечування і збір їхніх зарплат у свою брудну кишеню.
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17.04.2024 13:30 Відповісти
Як що, з кожної праски отари адвокатів, бризкаючи слиною, розповідають як не брати повістку, та як не ходити до ТЦК... То де ж візьмуться бійці? Сумлінно почитайте дописи тут. На мій розсуд - ФСБ нам не потрібне для розхитування ситуації в країні. Їм тут підучитися... От так і живимо. У двополярному світі. Одні на фронті, другі тут.
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12.04.2024 00:21 Відповісти
Люди просто не хочуть зрозуміти. В нас повинно бути не менше ніж росіян на лінії фронту. НЕ МЕНШЕ. Це чисто для захисту вистачить. А вже технології та виучка та бойовий дух допоможуть нам мати втрати 1 до Х. Але це працює виключно, коли кількість близька до однакової.

Якщо кількість не близька хоча б до кількості супротивника, ми не можемо втримати лінію фронту щоб ми не використовували. Так, може збережеться співвідношення втрат в нашу користь, але вони будуть продавлювати.

А при критичній кількості військ на певних ділянках вони прорвуть і далі пройдуть окопи без солдат на наступних лініях оборони, бо резервів не буде.

І якщо росіяни ще мобілізують з декілька сот тисяч, ми ПОВИННІ мобілізувати у відповідь стільки ж. Щоб тримати паритет і не давати числу виграти у якості.
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12.04.2024 00:22 Відповісти
Це ви ***** зрозуміти не можете, що існує купа людей яким ваша країна нахєр не всралась, і зачиняти їх в своєму дурдомі ви не мали жодного права
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12.04.2024 01:07 Відповісти
Ви не можете зрозуміти, що думках таких як ви нікому не всралась. Не подобається - піднімайте повстання. Подивимось чим закінчиться. А якщо тільки варєшку можете відкрити в інтернеті - пшов в сраку слимак.
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12.04.2024 02:37 Відповісти
Ти не маєш ніякого права ні на що, якщо не виконуєш обов'язків громадянина. А я , наприклад, не маю ніякого права тебе вдарити, але, якби зустрів, то переїбав би аж до каліцтва. І ти б ковтнув це, і суспільство б ковтнуло. Якщо що, то я - 120 ОГШБр.
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12.04.2024 13:57 Відповісти
Ми просто втрачаємо час. Наразі вихід - об'єднання притомних у коаліцію незалежно від політичних поглядів. Мовчання і бездіяльність - злочинна.
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12.04.2024 00:23 Відповісти
Я не знаю хто цей воєнний, але розумію, що він з команди Сирського. Вони не хотіли чути Залізного Генерала, який ще, набагато раніше, піднімав цю тему! Тепер вони хочуть , як в оркостані, набрати м'ясо на фронт і щоб Бубочка з Ермаком Оманським були задоволені. Українці, нас здає наша влада!!!! Прокинтесь!!! Бо завтра не буде ні України, ні вас , ваших дітей!!!
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12.04.2024 00:25 Відповісти
Твій залужний це й почав першим робити
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12.04.2024 01:05 Відповісти
Або воювати будуть усі, або ті, хто зараз тримає Країну закінчаться врешті-решт. Я у свої 62 не хочу бути забитим бурьятом у своїй домівці з-за віку... Хто витримав 42-43 роки ДСВ??? "Они сражались за Родину" як приклад...
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12.04.2024 00:34 Відповісти
"забитий у своїй домівці бурятом" Це ж треба таке надумать діду! Може астероїд на землю впасти, живи сьогоднішнім днем і не налаштовуйся на подібні гіпотетичні сценарії........
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12.04.2024 10:25 Відповісти
Во-первых, зачем при такой нехватке личного состава 180+ бригад и сотня с лишним отдельных полков, батальонов и групп?!
Во-вторых, проблема в том, что мало именно пехотинцев, и потому в самой отдельной бригаде 3000+ людей, а в отделениях пехоты 3-4 человека и некомплект.
В-третьих, можно хоть сто законов принять, но в месяц больше 20 тысяч не набрать, а их еще обучать надо месяца два хотя бы. Но мобилизация и не прекращалась никогда. Просто если 1 и 2 не изменить, но новых людей армия впитает как губка и будет там полтора миллиона людей, а пехоты снова нехватка.
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12.04.2024 00:38 Відповісти
Штучна дезорганізація, деморалізація, знищення боєздатності ЗСУ як злагодженого бойового організму руками диверсантів з кремлівської ставки та генштабу.
Як знівелювати багатомільйонну армію супротивника щоб вона не становила жодної загрози на лінії бойових дій? - Перетворити на звичайне стадо баранів (даруйте якщо реальний стан справ ображає чиїсь почуття).
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17.04.2024 13:39 Відповісти
Але ж зелений клован говорив про нові контрнаступи, так куди і чим це зелене чмо наступати щібралось?
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12.04.2024 00:46 Відповісти
****** бути вами, що ще сказати. Треба було людей берегти
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12.04.2024 01:04 Відповісти
Потрібно знайти правильну тактику, а не набирати більше солдатів.
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12.04.2024 01:24 Відповісти
Боту на на новому акаунті звісно відомо як і що потрібно.
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12.04.2024 09:32 Відповісти
Я от бачив, на відміну від тебе- ганебного організму, що орки роблять з тими кого захопили. Щиро бажаю тобі і усій твоїй поганій сімейці такої участі. Капітулюйте. Ви того варті. Бо не українці.
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12.04.2024 10:11 Відповісти
Ви та вся ваша родина зазнали жахливої ​​втрати. Не шукаючи правильного підходу, просто безглуздо. Хіба втрата вашої родини не робить вас мудрішими? Це ідеальне завершення для вашого будинку. Ви насправді хочете здатися, це те, що роблять люди без здібностей. Те, що ви знаєте, є фальшивим. Невдача дає вам нижчий IQ, а не досвід. Ваша теорія лише введе в оману українців і призведе до нових смертей українців.
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12.04.2024 22:24 Відповісти
Ти не українець, а кацапський бот на онлайнперекладачі. Хрєн хто вам буде капілювати нелюдам. Більш того, з вами як із скаженими собаками вчиняємо, бо інакше епідемії сказу не зупинити. Готуй собі пакунок, бо вже дефіцит, далі буде більшим.
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13.04.2024 15:45 Відповісти
Ваша відповідь багато говорить про ваш інтелект. Чи може це сказати робот? Ви, мабуть, шпигун, якого прислала Росія, щоб наробити неприємностей, і хочете, щоб більше українців гинули. Головна проблема української армії зараз - нестача зброї. У разі недостатньої кількості зброї мобілізація більшої кількості українців до української армії однозначно призведе до більшої кількості смертей українців. Коли зброї недостатньо, правильно змінити тактику. Така розумово відстала людина, як ти, ляже величезним тягарем на лікарню. У тварин вищий IQ, ніж у вас. Поховання вас в одному місці серйозно забруднить місцеве середовище. Ви зашкодите іншим і собі, поки будете живі. Закопування в унітаз призведе до забруднення унітазу. Ти дурна свиня з ящуром. Ви не ганьба, дурні свині дурні спочатку. Ти в череві свині, а свиня здуріла. Гниюча плоть рухається.
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13.04.2024 22:16 Відповісти
Смішно, помилка така очевидна.
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12.04.2024 22:30 Відповісти
У кацапів ніколи не буде проблем з мобілізацією не тому що там більша кількість людей
А тому що там багато (ідейних)кацапів які згодні їхати за тисячі км аби відродити СРСР, але багато і тих хто мріє про гроші
А повертаються вбитими і без грошей
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12.04.2024 01:54 Відповісти
Як що б Зе ублюдки хотіли щоб в ЗСУ був перебор з кандидатами, то вони пішли б назустріч людям - заключали контракт на рік, не менше місяця відпустка, отримання УБД по простій людській процедурі, висока зарплатня, навчання у любому ВУЗі безкоштовно, але ні, вони роблять навпаки, створюють антиконституційні умови для потенційних кандидатів на службу в ЗСУ.
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12.04.2024 02:12 Відповісти
це тому що все одно наловлять скільки буде потрібно. тупих здорових бичків в поліції достатньо
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12.04.2024 13:54 Відповісти
тобто у ворога угрупування 600 000 на фронті, у нас армія мільйон, і ворог перевищує нас у 10 разів?
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12.04.2024 02:54 Відповісти
а чому з мільйонної нашої армії на фронті тільки 150 000 чоловік?
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12.04.2024 02:55 Відповісти
ОПА! А когда рвался к назначению не знал? А теперь - "Рятуйте!"
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12.04.2024 02:59 Відповісти
"Закон про мобілізацію не дасть жодного результату, він просто не потрібний. Процес, який генерали називають "мобілізація" повинен починатися із закупівлі зброї, з мобілізації ресурсів на закупівлю зброї.

Спочатку обладнання, потім персонал для застосування обладнання. Спочатку зброя, потім особовий склад для застосування зброї. Спочатку засоби ураження, метал, технології, потім люди.

Воєнно-політичне керівництво, парламент та уряд демонстративно будують СПА-готелі в Сатанові, купують джипи та автозаки для тилу, асфальтують та прикрашають міста, зливають по 2 млрд грн в день на "духовний та фізичний розвиток", збільшують витрати на освіту та відновлюють на лінії фронту школи - про яку мобілізацію йдеться?

За минулий рік держапарат витратив 4,5 трлн грн. З них тільки 2 трлн на оборону. Це катастрофічно мало. Терміново необхідно виділити ще один трильйон на зброю - на дрони та антидронові системи.

Чому ГШ та МО не купують зброю? Незрозуміло! Чому уряд та парламент не виділяють кошти на зброю? Незрозуміло. Чому не скорочують держапарат? Незрозуміло. Чому не закривають схеми в НБУ та ДПС? Незрозуміло.

Що повинно статися, щоб держапарат прокинувся і спрямував ресурси з мирних цілій на війну?"
ФБ
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12.04.2024 06:28 Відповісти
Нема людей але дебіли генерали гроблять солдат на "плацдармах" в Кринках?
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12.04.2024 06:42 Відповісти
тю а зелений гундос розказував як чудово Сирський провів аудит та знайшов додаткових вояк у тилу...Невже збрехав як завжди....
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12.04.2024 07:13 Відповісти
Дурня! Чисельність ЗСУ майже 1.5 млн. Де решта зараз? По тилах шариться?
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12.04.2024 07:14 Відповісти
половина из них - это менты, которых и метлой не загонишь на фронт.
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12.04.2024 07:25 Відповісти
Когда ВС Украины готовило контрнаступление, был паритет в численности.
Сейчас по этому заявлению, "ворог перевищує нас у 7-10 разів".
Вопрос, разве в результате контрнаступления численность армии Украины сократилась в 10 раз?
Даже мобилизация в россии не могла сделать такой разрыв в 10 раз.
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12.04.2024 07:24 Відповісти
Та зрозуміло що це відверта брехня,він казав те,що й повинен був казати,аби прийняли цей непотріб,от і все,в жодному випадку така інформація не підлягає розголошенню,ви-ж й сам все це розумієте.
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12.04.2024 07:42 Відповісти
Що цікаво, що саме більше не хочуть воювати твої соплемінники, які мають українське громадянство. У владі їх, як шпротів у банці, а на фронті днем з вогнем не знайдеш. Питання, як бути і кого українці в перше чергу мають захищати.
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12.04.2024 08:11 Відповісти
Ну конечно. А украинцы прям штурмуют военкоматы.
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12.04.2024 11:47 Відповісти
Штурмували. Тепер уникають. Але, нас на фронті майже 99%. Якщо що, то я - 128 ОГШБр.
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12.04.2024 14:02 Відповісти
Свої проблеми вирішуйте. Вони у вас теж не блискучі...
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12.04.2024 08:49 Відповісти
Ці ублюдки спецом дають безкарно добити Україну і Армію і підписати капітуляцію. Сказавши "а шо-о ми могли зробити? Партнери нам нічого не дали!"
Хотілисьте голобородька - жида? Отримуйте: гримуча суміш хахла і жида то смерть всьому навколо.
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12.04.2024 08:29 Відповісти
Зеленський хоче зробити із ЗСУ "стрілочників" по мобілізації
https://www.youtube.com/watch?v=XLClhQXddE0
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12.04.2024 08:49 Відповісти
Содоль, на коліна перед Валерієм Федоровичем, прохайте щоб повернувся на посаду , нахєрь мясника сирка, подалі від ЗСУ дєрмака, міністра оборони глибше під шконку, лейкопластирем заклейти роти довбням з верховного шапіто, ну і боневтіка трохи прикрутити- тоді може люди вам повірять.
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12.04.2024 09:01 Відповісти
Якась дивна арифметика.

Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації.

Втрати ЗСУ у п'ять разів менші, аніж втрати російської армії. На кожного загиблого українського захисника припадає п'ять російських загарбників.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу https://www.foxnews.com/video/6347413768112 Fox News .
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12.04.2024 09:25 Відповісти
від'ємний приріс
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12.04.2024 13:56 Відповісти
Ні, ну якщо в нас 1 млн., як Зєля розповідав, а кацапів у 7-10 разів більше, то по арифметиці виходить, що в кацапів армія 7-10 млн. рил.

Або ж наші старші офіцери не можуть рахувати.

Тут два путя...
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12.04.2024 09:38 Відповісти
А Сирський після зняття Залужного "обнадіював", що не потрібно мобілізовувати 500 тисяч солдат, про які просив Залужний. Прорахувався?
"Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що вже немає потреби у https://www.unian.ua/war/chi-svitit-ukrajincyam-mobilizaciya-z-18-rokiv-chitka-vidpovid-minoboroni-12586359.html мобілізації 500 тисяч людей. Про це він сказав в інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html "Укрінформу" .

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - зазначив Сирський. https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v-ukrajini-sirskiy-vidpoviv-chi-potribno-prizivati-shche-500-tisyach-12587643.html
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12.04.2024 09:38 Відповісти
Хай Вова тогда отменит свой дибильный указ и сходит на переговоры. Или он думает, что мы будем 10 воевать против страны с населением в 10 раз больше и территорией в 100 раз больше. Мы и так уже план перевыполнили
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12.04.2024 09:54 Відповісти
Досить вже повторювати "в десять разів". Всього в ТРИ!
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12.04.2024 10:01 Відповісти
Та хоть досить, хоть не досить. У них 144 миллиона, добавьте к ним мигрантов, которые улицы убирают, пока чистокровные кацапы снаряды точат. У нас хорошо если миллионов 25 осталось. Вот и считайте в сколько раз.
У нас ВВП 160 миллиардов, у них 2,2 триллиона долларов. Тоже можете посчитать.
Территорию даже сравнивать не хочу, можно очки не одевать.
Добавьте ЯО и ссыкливость всяких Салливанов
Просто надо понимать, сколько ты можешь вести войну и хотя бы попытаться пообщаться с "чертом лысым". Не можешь сам пообщаться, пусть Петя пообщается. Лучше плохо жить, чем красиво умереть
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12.04.2024 11:03 Відповісти
Так як ви рахуєте, то у кацапів теж не більше 80 млн залишилося, тобто пропорція залишиться та сама. Велика територія - то їхній великий мінус, а не перевага. Її неможливо захистити.
А от про ЯЗ цілком погоджуся. Я навіть впевнений у тому, що саме це стримує європейців та американців від того, щоб нарешті "помножити на нуль "радянського монстра".
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12.04.2024 11:19 Відповісти
Добавь к этому херову тучу ракет, а так же развитие новых вооружений хотя бы за последний год. В то время как у нас никакого развития, всё закончилось на Хаймарсах и FPV.
Так что утверждениями что мы этой войной якобы обескровливаем их, а там через год у них закончился X или Y и будет перемога - можно подтереть зад.
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12.04.2024 11:43 Відповісти
Пока не попробуют авиацию нужно терпеть. Если будет избиение как Хаймарсами то они рухнут. Если обсер, как с контрнаступом, тогда уже идти сдаваться, открывать границы и сдувать шарик.
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12.04.2024 11:58 Відповісти
Саме цікаве, що цивільні українці дійсно вірять що у кацапів втрати в 6-7 разів більше ніж у нас і це при тому, що в них в рази більше озброєння, постійно діє військова авіація тощо ........ ЗМІ - це найефективніша зброя у воєнний час. Наведу приклад, кацапи захопили Авдіївку, а в наших ЗМІ це висвітлюється як " тактичний відхід на більш підготовлені позиції із співвідношенням втрат один до десяти на користь українців"..... Після такого формулювання усі хто читає забувають головне - Україна втратила ще одну частину своєї території, про це забувають, фокусуються лише на фразі "співвідношення втрат 1 до 10" і радіють. Психологія подачі інформації - це круто!!!
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12.04.2024 10:08 Відповісти
Треба більше контрнаступів проводити, щоб у відділенні по одній людині лишилось.
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12.04.2024 11:16 Відповісти
Ось чому перемир'я вигідне для України, вона зможе накопити зброю, побудувати укріплення, підготувати солдат, мобілізовані відпочинуть. Але влада не хоче дбати про країну, а лише про те, щоб подовше побути при кориті.
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12.04.2024 11:45 Відповісти
Питання чи будуть під час перемир'я закриті кордони. Народ просто втече на захід до своїх сімей.
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12.04.2024 11:53 Відповісти
Вже були перемирʼя починаючи з 2014 року, ніхто нічого не робив, не будуть робити і зараз. Ну може набрешуть що лінії оборони побудовані, військові заводи побудовані і працюють у 3 зміни. А коли війна відновиться виявиться, що у нас снарядів на 2 дня
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12.04.2024 13:48 Відповісти
Тобто якщо в ЗСУ 300тис на лінії фронту то в москалів 2-3 млн ? Що він меле ?
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12.04.2024 11:52 Відповісти
Тут зразу стільки "стратегів" набігло, в основ звичайні ухилянти, бо зразу про "м"ясо" на фронті забелькотали, це перша ознака сцикуна-ухилянта. Їм же більше хотілося чути Зеленого наполеона, який заперечував необхідність збільшення призову. ВОНО десь резерви побачило. У нього головний резерв 95 квартал, нехай з них створить штурмову бригаду, " будєм всєх бамбіть". Військові зрозуміли, що їх тупо хочуть використати як цапів-відбувайлів, то почали вголос нагадувати Зеленому наполеону, що ти Верховний Головнокомандувач, а " нє тряпка".
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12.04.2024 12:22 Відповісти
Поліцейських,прокурорів,СБУ,дбр,гбр і т.д. не пробували позвати воювати? Чи тільки красти?
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12.04.2024 13:48 Відповісти
Швидше за все цей "содель" бреше
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12.04.2024 13:49 Відповісти
В 19му році потрібно було головою думати. Не зараз, а в 19му ви просрали країну під регіт і "хуже не будет!". А що тепер? Тепер ******* самі!
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12.04.2024 14:11 Відповісти
Де Умєров, чому не він прийшов у Раду?
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12.04.2024 20:17 Відповісти
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