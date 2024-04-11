У ЗСУ брак особового складу на фронті, ворог перевищує нас у 7-10 разів, - командувач Об’єднаних сил Содоль

Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких - по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - сказав генерал.

За словами командувача ОС, ця ситуація призводить до того, що бригада, яка мала б обороняти до 15 кілометрів фронту, з такою укомплектованістю може тримати лише п'ять, а іноді й менше кілометрів.

"Тому замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон - він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил", - зазначив Содоль.

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Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.