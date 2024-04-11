У ЗСУ брак особового складу на фронті, ворог перевищує нас у 7-10 разів, - командувач Об’єднаних сил Содоль
Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких - по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - сказав генерал.
За словами командувача ОС, ця ситуація призводить до того, що бригада, яка мала б обороняти до 15 кілометрів фронту, з такою укомплектованістю може тримати лише п'ять, а іноді й менше кілометрів.
"Тому замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон - він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил", - зазначив Содоль.
Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.
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Це означає, що в нас безпосередньо на фронті воює тільки 100 тисяч?
Проти 500 тисяч москалів .
Ще донедавна, з ОП говорили, що в нас воює на фронті 300 тисяч а в тилу сидить 700 тисяч.
Саме тому, зняли Залужного і поставили Сирського, щоб розібрався з цим. Так було сказано з ОП Зеленського.
Виходить, Сирський розібрався в цій ситуації.
І тепер у нас на фронті воює 100 тисяч а в тилу сидить вже 1 мільйон військовослужбовців, судячи з цієї новини.
І далі буде ще гірше.
На фронті буде воювати 50 тисяч а в тилу буде сидіти 5 млн.
Зелена кремлівська влада визнала наявність більше 5млн. ветеранів, отже обілечування і збір їхніх зарплат у свою брудну кишеню.
Якщо кількість не близька хоча б до кількості супротивника, ми не можемо втримати лінію фронту щоб ми не використовували. Так, може збережеться співвідношення втрат в нашу користь, але вони будуть продавлювати.
А при критичній кількості військ на певних ділянках вони прорвуть і далі пройдуть окопи без солдат на наступних лініях оборони, бо резервів не буде.
І якщо росіяни ще мобілізують з декілька сот тисяч, ми ПОВИННІ мобілізувати у відповідь стільки ж. Щоб тримати паритет і не давати числу виграти у якості.
Во-вторых, проблема в том, что мало именно пехотинцев, и потому в самой отдельной бригаде 3000+ людей, а в отделениях пехоты 3-4 человека и некомплект.
В-третьих, можно хоть сто законов принять, но в месяц больше 20 тысяч не набрать, а их еще обучать надо месяца два хотя бы. Но мобилизация и не прекращалась никогда. Просто если 1 и 2 не изменить, но новых людей армия впитает как губка и будет там полтора миллиона людей, а пехоты снова нехватка.
Як знівелювати багатомільйонну армію супротивника щоб вона не становила жодної загрози на лінії бойових дій? - Перетворити на звичайне стадо баранів (даруйте якщо реальний стан справ ображає чиїсь почуття).
А тому що там багато (ідейних)кацапів які згодні їхати за тисячі км аби відродити СРСР, але багато і тих хто мріє про гроші
А повертаються вбитими і без грошей
Спочатку обладнання, потім персонал для застосування обладнання. Спочатку зброя, потім особовий склад для застосування зброї. Спочатку засоби ураження, метал, технології, потім люди.
Воєнно-політичне керівництво, парламент та уряд демонстративно будують СПА-готелі в Сатанові, купують джипи та автозаки для тилу, асфальтують та прикрашають міста, зливають по 2 млрд грн в день на "духовний та фізичний розвиток", збільшують витрати на освіту та відновлюють на лінії фронту школи - про яку мобілізацію йдеться?
За минулий рік держапарат витратив 4,5 трлн грн. З них тільки 2 трлн на оборону. Це катастрофічно мало. Терміново необхідно виділити ще один трильйон на зброю - на дрони та антидронові системи.
Чому ГШ та МО не купують зброю? Незрозуміло! Чому уряд та парламент не виділяють кошти на зброю? Незрозуміло. Чому не скорочують держапарат? Незрозуміло. Чому не закривають схеми в НБУ та ДПС? Незрозуміло.
Що повинно статися, щоб держапарат прокинувся і спрямував ресурси з мирних цілій на війну?"
ФБ
Сейчас по этому заявлению, "ворог перевищує нас у 7-10 разів".
Вопрос, разве в результате контрнаступления численность армии Украины сократилась в 10 раз?
Даже мобилизация в россии не могла сделать такой разрыв в 10 раз.
Хотілисьте голобородька - жида? Отримуйте: гримуча суміш хахла і жида то смерть всьому навколо.
https://www.youtube.com/watch?v=XLClhQXddE0
Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації.
Втрати ЗСУ у п'ять разів менші, аніж втрати російської армії. На кожного загиблого українського захисника припадає п'ять російських загарбників.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу https://www.foxnews.com/video/6347413768112 Fox News .
Або ж наші старші офіцери не можуть рахувати.
Тут два путя...
"Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що вже немає потреби у https://www.unian.ua/war/chi-svitit-ukrajincyam-mobilizaciya-z-18-rokiv-chitka-vidpovid-minoboroni-12586359.html мобілізації 500 тисяч людей. Про це він сказав в інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html "Укрінформу" .
"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - зазначив Сирський. https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v-ukrajini-sirskiy-vidpoviv-chi-potribno-prizivati-shche-500-tisyach-12587643.html
У нас ВВП 160 миллиардов, у них 2,2 триллиона долларов. Тоже можете посчитать.
Территорию даже сравнивать не хочу, можно очки не одевать.
Добавьте ЯО и ссыкливость всяких Салливанов
Просто надо понимать, сколько ты можешь вести войну и хотя бы попытаться пообщаться с "чертом лысым". Не можешь сам пообщаться, пусть Петя пообщается. Лучше плохо жить, чем красиво умереть
А от про ЯЗ цілком погоджуся. Я навіть впевнений у тому, що саме це стримує європейців та американців від того, щоб нарешті "помножити на нуль "радянського монстра".
Так что утверждениями что мы этой войной якобы обескровливаем их, а там через год у них закончился X или Y и будет перемога - можно подтереть зад.