Боррель хоче від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України: "Одними словами Путіна не зупинити"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що чекає на "сміливі рішення" для України від спільної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країни ЄС, яка відбудеться 22 квітня.

Про це Боррель заявив у четвер ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Головний дипломат ЄС зазначив, що напередодні Росія знову варварськи вдарила по українському населенню та критичній інфраструктурі.

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"Одними словами Путіна не зупинити. Ми повинні надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ і оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми повинні прискорити і розширити військову підтримку України", – зазначив Боррель.

Він додав, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, захисту міст та критичної інфраструктури.

"Україні потрібні ракетні батареї "земля-повітря". Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі. Ми зробимо більше", – пообіцяв Боррель.

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"Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умеровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", додав він.