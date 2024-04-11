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Боррель хоче від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України: "Одними словами Путіна не зупинити"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що чекає на "сміливі рішення" для України від спільної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країни ЄС, яка відбудеться 22 квітня.

Про це Боррель заявив у четвер ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Головний дипломат ЄС зазначив, що напередодні Росія знову варварськи вдарила по українському населенню та критичній інфраструктурі.

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"Одними словами Путіна не зупинити. Ми повинні надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ і оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми повинні прискорити і розширити військову підтримку України", – зазначив Боррель.

Він додав, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, захисту міст та критичної інфраструктури.

"Україні потрібні ракетні батареї "земля-повітря". Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі. Ми зробимо більше", – пообіцяв Боррель.

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"Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умеровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", додав він.

Автор: 

Євросоюз (13398) допомога і підтримка (1160) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Боррелю в нотатки
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11.04.2024 22:19
+6
Поки сонце зійде, роса очі виїсть, Всі чекають,
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11.04.2024 22:12
+5
Из-за таких как , Баррель, идут разговоры о помощи от ЕС, идет капельная помощь: не победить и не проиграть. Под эти бесполезные призывы, уничтожается Украина ...
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11.04.2024 22:34
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Поки сонце зійде, роса очі виїсть, Всі чекають,
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11.04.2024 22:12 Відповісти
Мільйон снарядів вже доїхав чи ні?
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11.04.2024 22:13 Відповісти
а боррель, все говорив говорив говорив.....
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11.04.2024 22:15 Відповісти
Боррелю в нотатки
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11.04.2024 22:19 Відповісти
Як би ж Україною керував хочаб на 60% хтось як Сер Вінстон Черчіль !
А так.....
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11.04.2024 22:47 Відповісти
Захаркали б Уінстона. Тут навіть Ісуса захаркали б...
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11.04.2024 22:51 Відповісти
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11.04.2024 23:33 Відповісти
Одна Україна проти рашки нічого не змогла б, хоч господа Бога постав керувати нею. А у західного світу свої інтереси, свої пріоритети, свої погляди, свій електорат, який не треба гнівити підвищенням цін на пальне. Світ вже не той, що 80 років тому.
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11.04.2024 22:54 Відповісти
Так й Засрашка одна б нічого не змогла. Онь їм Північна Корея, Іран, Китай допомогають. Не кажучи про компоненти з ЄС та США в обхід санкцій для виготовлення зброї.
Ваш коментар нідочого.
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12.04.2024 00:18 Відповісти
"Одними словами Путіна не зупинити" - Спасибо, Кэп, что бы мы без тебя делали...
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11.04.2024 22:20 Відповісти
в 2014 рашисти почали 3-тю свытову війну з першими двома полеглими українцями через 10 років найдемократніші демократи тремтячої європи шукають " сміливих рішень" проти ядерного терориста . рішення були - занепокення іт.д. тепер чекайте 3-4 і Н корпус суслопатова із знекровленої України.
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11.04.2024 22:28 Відповісти
в нато з маленької здається є 6000 ф-16 \спеціалісти заперечте\ і ви шукаєте " сміливих рішень"
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11.04.2024 22:45 Відповісти
Окрім як балаболити ви ніхріна не робите.Боягузи і сцикуни.
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11.04.2024 22:28 Відповісти
Змагання риторів триває
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11.04.2024 22:29 Відповісти
хай не пи%дить .бабла вони хочуть від путіна
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11.04.2024 22:31 Відповісти
Из-за таких как , Баррель, идут разговоры о помощи от ЕС, идет капельная помощь: не победить и не проиграть. Под эти бесполезные призывы, уничтожается Украина ...
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11.04.2024 22:34 Відповісти
***... всі закликають, всі стурбовані, всі підтримують, всі співчувають а віз і досі не рушив...
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11.04.2024 22:41 Відповісти
Трохи рушив але небагато..... нажаль.
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11.04.2024 22:48 Відповісти
Слова про те, що словами ***** не зупинити.
Молодець, *****!
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11.04.2024 22:59 Відповісти
На спільній зустрічі міністри сміливо висловлять україні найглибокіше співчуття.
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11.04.2024 23:22 Відповісти
Вибачаюсь, Україні
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11.04.2024 23:46 Відповісти
Молодець Боррель. Дав ***** черговий карт-бланш.
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11.04.2024 23:41 Відповісти
Надіслав "потужний сигнал".
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11.04.2024 23:47 Відповісти
Вони стурбовані. А шо не так?
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12.04.2024 00:12 Відповісти
 
 