"Слуга народу" Здебський про демобілізацію: "Не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна"
Зараз неможливо проводити демобілізацію, оскільки Україна має бути готовою до нового наступу російських окупаційних військ.
Про це в коментарі LIGA.net заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.
" <...> Зараз проводити демобілізацію неможливо. Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", – сказав він.
За його словами, війську потрібен людський ресурс, і "не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна".
"Армії потрібні резерви. І от тоді логічно, що за три місяці буде ротація", – додав нардеп.
Загалом положення про демобілізацію викликало найбільше суперечок: спочатку цю норму не підтримав комітет з нацбезпеки, а згодом 227 нардепів проголосували за виключення, заявив Здебський.
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
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1) Марадерити
2) Усувати ефективних генералів і замінювати їх на рашиських пасіпак
3) Кидати гроші на Марафон замість дронів
Залужний не злякався 24.02.2022 то чому б це він зляався зараз ?
Бо для них кожен патріот України - ворог
‼️Серед представників "Батьківщини" "за" ВИЛУЧЕННЯ проголосували "лише" два депутати . Однак вони, як відзначали депутати від "Європейської Солідарності", фактично стали вирішальними та дозволили набрати достатню кількість голосів:
Олександр Абдуллін
Костянтин Бондарєв
Сім депутатів фракції утрималися, шість не голосували, дев'ять були відсутні - жоден не проголосував проти.
Слуги реально думають, що вони отримали собі кріпаків?
це безумовно мотивує...
Відбувається деонацілізація. Зрештою... 73% українців за це проголосувало.
Вантаж 200, чи стаття? Що хто порадить? З 24.02.22 на ліміт везіння , що відрве ногу і ще поживу, надії мало, він не безкінечний.
У березні 2022 року, під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного вторгнення РФ до України, помічника Здебського, відставного ветерана військової служби Ігоря Гармашоваhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 , було затриманоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 . Його в лютому 2014 року було завербовано представниками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ФСБ РФ, і він до лютого 2022 року допомагав ворожій розвідці у здійсненні підривної діяльності проти Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 .
За словами нардепа Гармашов працював на громадських засадах, робочого місця в комітеті й допуску до держтаємниці не мав. За даними Здебського, Гармашов був секретарем групи з прикордонної діяльності та працював із відкритими даними, пов'язаними з кордоном.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
Таке море конкретики.
Майже як у папєрєдніка: "я...і мая *******....маладая...что-то делаем....для Кієва....очень важноє".