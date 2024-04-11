"Слуга народу" Здебський про демобілізацію: "Не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна"

Зараз неможливо проводити демобілізацію, оскільки Україна має бути готовою до нового наступу російських окупаційних військ.

Про це в коментарі LIGA.net заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

" <...> Зараз проводити демобілізацію неможливо. Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", – сказав він.

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За його словами, війську потрібен людський ресурс, і "не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна".

"Армії потрібні резерви. І от тоді логічно, що за три місяці буде ротація", – додав нардеп.

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Загалом положення про демобілізацію викликало найбільше суперечок: спочатку цю норму не підтримав комітет з нацбезпеки, а згодом 227 нардепів проголосували за виключення, заявив Здебський.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.