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Новини Війна
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"Слуга народу" Здебський про демобілізацію: "Не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна"

Військовий квиток

Зараз неможливо проводити демобілізацію, оскільки Україна має бути готовою до нового наступу російських окупаційних військ.

Про це в коментарі LIGA.net заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

" <...> Зараз проводити демобілізацію неможливо. Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без демобілізації через 36 місяців та з е-кабінетом військовозобов’язаного: Основні норми законопроєкту про мобілізацію. ПЕРЕЛІК

За його словами, війську потрібен людський ресурс, і "не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна".

"Армії потрібні резерви. І от тоді логічно, що за три місяці буде ротація", – додав нардеп.

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Загалом положення про демобілізацію викликало найбільше суперечок: спочатку цю норму не підтримав комітет з нацбезпеки, а згодом 227 нардепів проголосували за виключення, заявив Здебський.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Автор: 

мобілізація (3053) демобілізація (109) Здебський Юрій (5)


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Топ коментарі
+44
а бюджет дерибанити під час війни на часі? чи це інше?
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11.04.2024 22:49
+43
"Слуга урода" - далі можна не читати. Бо буде брехня, лицемірство, і гниль.
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11.04.2024 22:51
+30
І не кажи. Коли в країні війни час :

1) Марадерити

2) Усувати ефективних генералів і замінювати їх на рашиських пасіпак

3) Кидати гроші на Марафон замість дронів
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11.04.2024 22:51
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а бюджет дерибанити під час війни на часі? чи це інше?
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11.04.2024 22:49 Відповісти
Це він з окопу строчить такі перли?
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11.04.2024 22:50 Відповісти
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11.04.2024 22:50 Відповісти
Та це ж тупа торпєда від ОП
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11.04.2024 23:04 Відповісти
"Слуга урода" - далі можна не читати. Бо буде брехня, лицемірство, і гниль.
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11.04.2024 22:51 Відповісти
Який розпуск,дебіл зелений.
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11.04.2024 22:51 Відповісти
І не кажи. Коли в країні війни час :

1) Марадерити

2) Усувати ефективних генералів і замінювати їх на рашиських пасіпак

3) Кидати гроші на Марафон замість дронів
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11.04.2024 22:51 Відповісти
І знов про Залужного... Звідки ти знаєш, що там було? Може сам Залужний попросив перевести його за кордон, коли побачив, що більше ніякої допомоги не буде. Чи він повинен був сидіти з голими руками і чекати смерті?
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11.04.2024 22:59 Відповісти
а де, в кого тут про Залужного?
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11.04.2024 23:24 Відповісти
Кампанія по усуненню Залужного тяглась десь пів року.
Залужний не злякався 24.02.2022 то чому б це він зляався зараз ?
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11.04.2024 23:25 Відповісти
Так я й не кажу, що він злякався. Просто втомився і зрозумів, до чого все йде. Вирішив врятуватися і врятувати сім'ю. Він людина розумна і перспективна. Може собі це дозволити
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11.04.2024 23:29 Відповісти
Типа съ..ля, а вы тут тупые и не перспективные дохните?
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11.04.2024 23:45 Відповісти
І не кажи , від цього макса так і смердить методичкою Ze-шапіто

Бо для них кожен патріот України - ворог
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12.04.2024 02:33 Відповісти
Переведите меня за границу,я тоже видел,что никакой помощи не будет.Я тоже не хочу сидеть с голыми руками и ждать смерти.На "0" многие хотят, как Залужный,хотя бы комиссоваться по состоянию здоровья и посолом в уютные страны.
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11.04.2024 23:43 Відповісти
Крейда, ти вже за кордоном
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11.04.2024 23:56 Відповісти
VPN шановний,всего лишь проклятый VPN дает иллюзию свободы.)
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12.04.2024 00:04 Відповісти
))
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12.04.2024 00:10 Відповісти
Видос посмотрим. Все узнаем
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11.04.2024 22:51 Відповісти
70% Ради
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11.04.2024 22:54 Відповісти
пздебольський, а ви в каком полку служілі? то закрийте пздебало
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11.04.2024 22:52 Відповісти
Боится влада військових тому і вилучила норму про демобілізацію із закону

‼️Серед представників "Батьківщини" "за" ВИЛУЧЕННЯ проголосували "лише" два депутати . Однак вони, як відзначали депутати від "Європейської Солідарності", фактично стали вирішальними та дозволили набрати достатню кількість голосів:

Олександр Абдуллін

Костянтин Бондарєв

Сім депутатів фракції утрималися, шість не голосували, дев'ять були відсутні - жоден не проголосував проти.
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11.04.2024 22:53 Відповісти
Думаю, частка правди в цьому теж є. Демобілізованих солдатів не налякаєш нарядами ТЦК або ментів на вулицях. Тим більше якщо толпою зберуться завдати кілька неприємних запитань чинному уряду. А тепер запитань стало ще більше. Бо за базар треба відповідати. Ніхто цю норму не змушував вписувати в початковий законопроект. І взагалі його розробку мотивували саме потребою ротації (люди втомились, два роки в окопах, тощо). А тепер виявилося, що військовим просто «поводили по губах», і цивільним до компанії.
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11.04.2024 23:10 Відповісти
100%
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11.04.2024 23:38 Відповісти
****, де вони беруться??! я навіть вперше чую його прізвище.

Слуги реально думають, що вони отримали собі кріпаків?
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11.04.2024 22:57 Відповісти
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11.04.2024 22:57 Відповісти
Комаровський?
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12.04.2024 00:08 Відповісти
тобто якщо ти пішов воювати то повернешся або скаліченим або на щиті. інших варіантів немає.

це безумовно мотивує...
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11.04.2024 22:58 Відповісти
А якщо не підеш, то будеш просто страчений окупантами без спротиву. Це тебе мабуть більше мотивує?
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11.04.2024 23:01 Відповісти
так.
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11.04.2024 23:42 Відповісти
При однакових підходах до кріпаків виграє той пан,який буде краще годувати.
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12.04.2024 07:12 Відповісти
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11.04.2024 22:58 Відповісти
Якщо кожен депутат своїх помічників візьме з демобілізованих, можна поповнити армію на 1000 вмотивованих людей. Чи ето другоє?
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11.04.2024 22:59 Відповісти
І авто в них вилучати не будуть
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11.04.2024 23:24 Відповісти
Якмй розсудливий слуга
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11.04.2024 23:00 Відповісти
У 2022 році його помічник випадково виявився російським шпіоном.
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12.04.2024 01:39 Відповісти
Если ты не стоишь в очереди в ТЦК, то о демобилизации вякать не имеешь права.
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11.04.2024 23:01 Відповісти
"ресурс", далі можна не читати.
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11.04.2024 23:02 Відповісти
Зла не хватает. Ти оружие имеешь, ты противодействия ракетам, кабам и танкам имеешь. Вы даже сраные дроны не можете наладит выпуск. Все на волонтерах держится.
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11.04.2024 23:02 Відповісти
І вони тим волонтерам палки в колеса вставляють регулярно, до того ж.
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11.04.2024 23:04 Відповісти
Скажу простіше. Всі хто мав сміливість піти проти росії мають померти. Має лишитися тупа амфорна маса, котрій по фіг як називається вулиця, аби вона була освітлена і асфальтована.
Відбувається деонацілізація. Зрештою... 73% українців за це проголосувало.
Вантаж 200, чи стаття? Що хто порадить? З 24.02.22 на ліміт везіння , що відрве ногу і ще поживу, надії мало, він не безкінечний.
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11.04.2024 23:12 Відповісти
Війна з 2014 в Україні йде З 2019 було на часі армію скорочувати, розміновувати, оборонку гробити, бітум і електрику у бацкі купувати та дороги вкладати? То чому тепер не на часі ротація і де мобілізація може тому що у владі повна дебілізація
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11.04.2024 23:12 Відповісти
Тут дуже просто. І навіть зрзуміло...Я чудово розумію що влада боїться військових. Ну, не знаю. Врешті, можна встановити за кожним нагляд, заборонити ветеранам збиратися більше трьох, примусити щотижня відмічатися в поліції та позбавити права голосувати. Але навіщо 100% вбивати?
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11.04.2024 23:24 Відповісти
Нєт чєловєка - нєт проблеми.
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12.04.2024 02:46 Відповісти
Какое количество копов сейчас? Он знает? А ведь это обученные люди. Если 50% из них на фронт - не? А почему?
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11.04.2024 23:22 Відповісти
Ну так рабство... спочатку вони все розікрали-приватизували, і їм була потрібна лише дешева раб сила, а тепер це ще треба і охороняти від конкурентів, а народ це лише - м'ясо...
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11.04.2024 23:27 Відповісти
А здебський в окопі чи не на часі? На часі сходити на виставу "пересувного цирку".
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11.04.2024 23:56 Відповісти
Це як?? З 14го року і до смерті? Кріпаком? Як депутати в воєнний час - до гробовой доски?
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12.04.2024 00:10 Відповісти
Ой, ну як же невдобно получилось. Людський ресурс їм потрібен...
У березні 2022 року, під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного вторгнення РФ до України, помічника Здебського, відставного ветерана військової служби Ігоря Гармашоваhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 , було затриманоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 . Його в лютому 2014 року було завербовано представниками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ФСБ РФ, і він до лютого 2022 року допомагав ворожій розвідці у здійсненні підривної діяльності проти Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 .

За словами нардепа Гармашов працював на громадських засадах, робочого місця в комітеті й допуску до держтаємниці не мав. За даними Здебського, Гармашов був секретарем групи з прикордонної діяльності та працював із відкритими даними, пов'язаними з кордоном.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
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12.04.2024 01:38 Відповісти
Кацапи ведуть наступ вже більше 2 років. А воюють з нами більше 10. За останні 2 роки Україна ніколи не була готова до наступу кацапів. А те що оце постійне не на часі говорить про те що жодна структура в Україні на теперішній час не може вирішити жодну із задач. Галімі відмазки про війну не розумію на кого розраховані. Ну чому не можна сказати чесно, що я такий то, такий то не можу зробити мобілізацію, не можу зробити демобілізацію, не можу зробити оборону, не готовий до наступу кацапів. Бо не вмію, не знаю, не хочу. До чого тут війна? Ха ха ха.
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12.04.2024 05:51 Відповісти
І що значить розпуск? Розпуск проводиться після капітуляції. Чи вже зелені гниди обговорюють капітуляцію? Ха ха ха.
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12.04.2024 05:57 Відповісти
"Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", -

Таке море конкретики.
Майже як у папєрєдніка: "я...і мая *******....маладая...что-то делаем....для Кієва....очень важноє".
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12.04.2024 06:08 Відповісти
ВСІХ!! членів Слуги наріду з помічниками НА ФРОНТ!! ТЕРМІНОВО!! Включно з дупататами
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12.04.2024 08:26 Відповісти
Брехлива зелена курва. Справа не у розпуску армії, а у тому, щоби дати передих людям, які третій рік, а деякі більше, б'ються з кацапами, в той час, коли такі підари, грабують бюджет...
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12.04.2024 10:52 Відповісти
 
 