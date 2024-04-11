Кулеба закликав Сежурне до негайних дій із постачання ППО Україні: "І Київ, і Париж знають, де перебувають ці системи"

Міністри закордонних справ України та Франції Дмитро Кулеба та Стефан Сежурне 11 квітня провели телефонну розмову. Основна тема перемовин допомога з протиповітряною обороною.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

За словами голови українського МЗС, його розмова із Сежурне стосувалась останнього російського масованого авіаудару та його впливу на енергетичну систему, економіку та цивільне населення України.

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"Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому, щоб надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", – додав він.

Кулеба заявив, що "й Київ, і Париж знають, де перебувають ці системи".

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"Певні рішення можуть бути ухвалені швидко. Інші потребують часу, але робота над ними має розпочатися негайно. Потрібні термінові дії", – наголосив очільник української дипломатії.