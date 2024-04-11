УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8045 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 815 6

Кулеба закликав Сежурне до негайних дій із постачання ППО Україні: "І Київ, і Париж знають, де перебувають ці системи"

Глава МЗС Дмитро Кулеба

Міністри закордонних справ України та Франції Дмитро Кулеба та Стефан Сежурне 11 квітня провели телефонну розмову. Основна тема перемовин допомога з протиповітряною обороною.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

За словами голови українського МЗС, його розмова із Сежурне стосувалась останнього російського масованого авіаудару та його впливу на енергетичну систему, економіку та цивільне населення України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Знищення Трипільської ТЕС не сталося б, якби у нас були Patriot

"Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому, щоб надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", – додав він.

Кулеба заявив, що "й Київ, і Париж знають, де перебувають ці системи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки "Patriot" для України, - Кулеба

"Певні рішення можуть бути ухвалені швидко. Інші потребують часу, але робота над ними має розпочатися негайно. Потрібні термінові дії", – наголосив очільник української дипломатії.

Дмитро Кулеба про розмову з Стефаном Сежурне

Автор: 

ППО (3183) Кулеба Дмитро (3604) Сежурне Стефан (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поясніть хто небудь кулебі, що сама по собі установка не захищає від ракетних атак. Очевидно, що нема чим заряджати ці установки, а виготовлення снарядів для ппо йде повільно. Думаю, проблема в цьому
показати весь коментар
11.04.2024 23:20 Відповісти
У всьому світі йде погано, лише в кацапів швидко
показати весь коментар
11.04.2024 23:48 Відповісти
Різні пріоритети. Кацапи можуть голодати, але снаряди будуть робити
показати весь коментар
11.04.2024 23:58 Відповісти
Щось дуже багато Кулеби стало.Якось аж моторошно стає,коли міністр закордонних справ почав виконувати свої прямі обов'язки... А де ФСБшна бібізянка і численні делегації дИбілів зі "Слуг народу",які попадаючи в Європу і США в першу чергу бігали по бутіках,як дикі племена по просторах Африки,де врешті-решт смотрящий за МЗС в пожм'яканій,нестіраній,оливковій сорочці-Андрій Борисович Єрмак і його 5-ть ефективних мародерів???Що відбувається,чому міністр закордонних справ робить роботу міністра закордонних справ????
показати весь коментар
12.04.2024 00:29 Відповісти
Хто його слухає?Це ж не міністр, шостий номер,який сенс на нього час тратити.
показати весь коментар
12.04.2024 00:49 Відповісти
Нагадує початок 2022 року і істеричні волання Зе клоуна НАТА ЗАКРИЙ НЄБО, після того як він зі своїм ДБР познімав клістрони з систем ППО.
показати весь коментар
12.04.2024 02:15 Відповісти
 
 