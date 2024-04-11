Євлаш про закінчення боєприпасів до систем ППО: Україна у цьому питанні повністю залежить від партнерів

Україна повністю залежить від партнерів у питанні забезпечення боєприпасів до систем ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Для нас ракети до систем ППО дійсно є дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають, що нам необхідно", - сказав він.

При цьому речник не став уточнювати інформацію щодо кількості ракет, пославшись на те, що це "інформація з обмеженим доступом".

Раніше військовий експерт та журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що в України майже закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

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