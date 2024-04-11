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Євлаш про закінчення боєприпасів до систем ППО: Україна у цьому питанні повністю залежить від партнерів

Євлаш про закінчення боєприпасів до систем ППО: Україна у цьому питанні повністю залежить від партнерів

Україна повністю залежить від партнерів у питанні забезпечення боєприпасів до систем ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Для нас ракети до систем ППО дійсно є дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають, що нам необхідно", - сказав він.

При цьому речник не став уточнювати інформацію щодо кількості ракет, пославшись на те, що це "інформація з обмеженим доступом".

Раніше військовий експерт та журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що в України майже закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

Також читайте: Україна отримає від США $138 млн на модернізацію ППО, - посол Брінк

Автор: 

боєприпаси (2269) ППО (3183)


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Топ коментарі
+11
за асфальт - ні слова?
А могли би ним збивати. Тим більше, на висоті 20 метрів.
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11.04.2024 23:21
+11
до 19-го року вітчизняні системи ППО та ПРО (звісно, не Петріоти, не С-400, інші теххарактеристики) зпроектували. Виготовлення мало розпочатись в 2020-му. І не розпочалось. Чому? - потрібно згадувати "історію ДОЗу"
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11.04.2024 23:40
+11
А теперь вспоминаем про СД-300 от "Луча" Коростылева и про сэкономленные Зелей 40 млн. Дорогую однако цену мы теперь платим за эту гребанную экономию.
показати весь коментар
11.04.2024 23:46
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Під час удару по Трипільській теплоелектростанції (ТЕС) у четвер, 11 квітня, російська армія застосувала свої нові крилаті ракети Х-69. Як пише профільне видання Defense Express із посиланням на власні джерела, про це свідчать знайдені уламки цієї ракети. Х-69 - дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку росіяни можуть використовувати з винищувачів-бомбардувальників Су-34 і багатоцільових винищувачів Су-35.

Дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів, що перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Вага бойової частини ракети декларувалась в межах 310 кілограмів. Система наведення - супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. Головною особливістю вважається можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів.

"Попри те, що ця ракета - дозвукова, та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинджал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, можливо вважати гіршою ситуацією. Її результативний удар говорить про можливості проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. Її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К", - пише видання.

Крім того, використання ракети за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити масовіший характер у силу більшої кількості носіїв, але після того, як у РФ налагодять повномасштабне серійне виробництво, бо зараз не йдеться про запаси Х-69, зазначає Defense Express.

Росія не перше використала Х-69 для удару по Україні. Перша згадка про їхнє використання з'явилась у лютому, а поодинокі випадки були ще в 2023 році.

DW
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11.04.2024 23:17 Відповісти
за асфальт - ні слова?
А могли би ним збивати. Тим більше, на висоті 20 метрів.
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11.04.2024 23:21 Відповісти
BBC

Чому не виходить збити керовані авіабомби?

Як кажуть фахівці ППО, неможливо збити те, що падає.

Це насамперед стосується некерованих бомб, або бомб вільного падіння, а також снарядів ствольної артилерії.

З керованими ************ все трохи інакше. Порівняно з артилерійськими снарядами вони мають великі розміри, крила й стабілізатори. А на нових розробках - ще й реактивний прискорювач. Тобто це - не зовсім бомба, а напівбомба, напівракета, яка сяк-так, але летить. Це означає, що теоретично збити її можливо, але складно.

У повітрі така ціль перебуває недовго. Її початкова швидкість дорівнює швидкості бомбардувальника. Не виключено, що вона також має прискорювач, тому 60-кілометрову відстань до цілі вона долає за хвилину-дві.

Її погано видно на екранах радарів. Вона трохи вміє маневрувати - не так, звісно, як крилата ракета або дрон, але з урахуванням перших двох чинників - це серйозна додаткова проблема для ППО. Можливо, вона вміє встановлювати перешкоди - принаймні ніщо не заважає розробникам встановити і такий модуль.

Імовірність ураження такої складної цілі однією протиракетою - невисока, їх потрібно кілька, і не найпростіших. З урахуванням наявності в Росії величезного запасу авіабомб, які можна переробити в керовані, витрачати на них дорогі протиракети і дорого, і небезпечно.

Якщо в української ППО виникне дефіцит боєкомплекту, російська авіація може захопити повітряний простір і почне скидати вже звичайні бомби, що вільно падають. І це буде катастрофою для ЗСУ.
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11.04.2024 23:24 Відповісти
Як можна з ними боротися?

Протидіяти ударам керованих авіабомб можна, атакуючи їхній носій. Для цього потрібні засоби, здатні збити літак на великій відстані. Йдеться про керовані протиповітряні ракети середньої (до 100 км) і великої (понад 100 км) дальності, на Заході таку дальність класифікують як beyond visual range - поза межами прямої видимості.

Такі ракети можуть бути наземного й повітряного базування. Серед наземних протиповітряних систем, що мають на озброєнні ЗСУ, - американський ЗРК Patriot (дальність до 100 км), американсько-норвезький NASAMS (дальність до 120 км), французько-італійський SAMP-T з ракетами Aster-30 (дальність до 120 км, модернізована версія - до 150 км), радянський ЗРК С-200 (дальність 160-300 км залежно від типу ракети).

З ракет класу "повітря-повітря" дальньою є AMRAAM, яка пристосована під винищувач F-16. Радіус її дії - 120 км, а в останній модернізованій версії - до 180 км. А от найбільш поширена ракета середньої дальності AIM-7 (до 70 км) для боротьби з носіями керованих авіабомб вже не дуже підходить.

Головна проблема української армії в тому, що наземних комплексів ППО великої дальності в неї замало, а літаків, озброєних далекобійними ракетами, досі немає взагалі. Західні союзники обіцяють незабаром поставити Києву F-16 й додаткові засоби ППО. Але річ не тільки в цьому.

Наземний комплекс ППО не такий мобільний, як літак, і змушений діяти із засідки. Чим їх менше, тим нижчою є ймовірність, що він опиниться в потрібному місці в потрібний момент. При цьому дорогий ЗРК далекої дії потрібно ретельно оберігати - наприклад, від ствольної артилерії або тих самих дронів, тож висувати його близько до передової вкрай ризиковано. Розміщення ж у глибині оборони, коли супротивник атакує передові позиції, підвищує час реагування і знижує ефективну дальність.

З авіаційними ракетами також все непросто. Заявлена дальність стрільби працює лише в ідеальних умовах - коли винищувач атакує важку, погано маневруючу ціль з великої висоти у передню півсферу, тобто на зустрічних курсах. Під час атаки з невеликої висоти, а також по цілі, що активно маневрує чи тікає, ефективна дальність стрільби може знижуватись в кілька разів.

Найчастіше, щоб точно атакувати бомбардувальник, пілоту доводиться йти на зближення з ціллю. Але так він ризикує опинитися в зоні дії ворожої ППО. До того ж російські Су-34, які використовують для скидання керованих бомб, теж мають потужне озброєння, зокрема далекобійні ракети класу "повітря-повітря".

Втім легкий винищувач має більшу швидкість і маневровість, і при зустрічі з ним у літака з бомбовим навантаженням шансів на позитивний результат значно менше. Хоча, звісно, багато залежить від якості льотної підготовки.

Ще один важливий момент: як і російські Су-34, F-16, крім винищувальних функцій, може діяти як бомбардувальник і працювати з лінійкою авіабомб, що коригуються й планерують.

І таких літаків й авіабомб у країн НАТО, які допомагають Україні, чимало.
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11.04.2024 23:26 Відповісти
Система Mark 15 Phalanx Mod 31
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11.04.2024 23:35 Відповісти
Европарламент сегодня отказался принимать решение по финансированию Совета ЕС.
Причиной послужила неспособность Совета обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.
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11.04.2024 23:24 Відповісти
до 19-го року вітчизняні системи ППО та ПРО (звісно, не Петріоти, не С-400, інші теххарактеристики) зпроектували. Виготовлення мало розпочатись в 2020-му. І не розпочалось. Чому? - потрібно згадувати "історію ДОЗу"
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11.04.2024 23:40 Відповісти
А чому тебе так ковбасить що було до 2019 , ти ж у 2019 обрав "правильного " президента і зелену більшість до ВР , хто вам не давав за три роки наклепати ракет скільки душі забажається , а не покладатися на ті що до 2019 були? Тобі ,тролю , про це на роздачі завдань щось казали ?
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11.04.2024 23:49 Відповісти
РК-10 была готова и испытана в нескольких вариантах. Не дали денег на изготовление.
УП-277 дальше опытного образца дело не пошло из-за отсутствия финансирования.
"КОРАЛ" дальше опытного образца дело не пошло из-за отсутствия финансирования.
...
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11.04.2024 23:55 Відповісти
А чому після 2019 не виготовляли?Або ракети або асфальт
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11.04.2024 23:59 Відповісти
Он, як набігли усілякі московські роти, просвітою займатись в Мирній Україні!!
Гадять, як по команді ****** прутіна… Співпадіння чи ІПСО ?
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11.04.2024 23:37 Відповісти
+
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11.04.2024 23:42 Відповісти
А теперь вспоминаем про СД-300 от "Луча" Коростылева и про сэкономленные Зелей 40 млн. Дорогую однако цену мы теперь платим за эту гребанную экономию.
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11.04.2024 23:46 Відповісти
 
 