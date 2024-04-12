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"Великий мотиваційний пакет спонукатиме чоловіків йти на службу за контрактом", - "слуга народу" Копитін про закон про мобілізацію

копитін

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Копитін вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію має багато позитивних моментів, які суспільство не помічає.

Про це нардеп написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна сміливо сказати, що з прийняттям цього законопроекту розпочинається нова ера відносин між державою та суспільством – більш прозора та чесна. Нажаль, суспільство фокусується лише на негативних, з їх точки зору, нормах закону, зовсім випускаючи з поля зору позитивні моменти.

Якщо порівняти закони про мобілізацію країн світу – у нас один з найліберальніших у політиці відстрочок. Великий мотиваційний пакет, що спонукатиме чоловіків йти на контрактну службу за фахом. Пільги військовим та гарантії соціального захисту", - зазначив Копитін.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

копитін

Також читайте: Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву, - Зеленський

Автор: 

мобілізація (3053) Слуга народу (2812) Копитін Ігор (12)


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Топ коментарі
+71
Він дебіл чи блазень?
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12.04.2024 00:11
+54
Какой в этом конченном законопроекте мотивационный пакет? Целлофановый?
Эти наркоманы конченные совсем оторвались от реальности?
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12.04.2024 00:20
+47
У тебя,п..ра,машина стоит больше чем весь "мотивационный пакет".
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12.04.2024 00:12
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Ні,не мотивуватиме.Це ж не просто служба,а війна де каби прилітають і артилерія масово стріляє.
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12.04.2024 09:27 Відповісти
Цей закон вже нічого не змінить.Примусити воювати не вийде.
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12.04.2024 09:29 Відповісти
Бачите суслика? А слуга Копитін бачить.
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12.04.2024 09:46 Відповісти
суслікі в орську греблю продирявили...
а 50 зелених сусліків за недозакон проголосували.
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13.04.2024 15:01 Відповісти
військове командування повинно оператися першочергово на КАДРОВИХ ВІЙСЬКОВИХ.яких україна наплодила міліони яких ми кормили і платили їм зарплату....чому вони всі в тилу? гинуть тільки мобілізовані...чому мобілізовані гтинуть а такі як павлюки і сирські і їх родичі і імже подобні ні? а в яких то країнах закон про мобілізацію суровіший? може в норвегії? чи в сша? ааа умнік...де цей клоун копитін взявся? напевно в золотому тельонку це його прадід з остапом ібрагімовичем бендером колесив по одеській області ( копитін був водій бендера по книзі)
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12.04.2024 09:58 Відповісти
Одобрямс ! Яке марення ! Думати не бажають !
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12.04.2024 10:15 Відповісти
Бобочка квапиться розвалити все до закінчення терміну легітивності, що вже дуж-дуже скоро настане. Тому після нього, хоть потоп! А Квартал-95, що спонукає йти до війська?!
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12.04.2024 10:41 Відповісти
ЛегітиМності
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13.04.2024 01:55 Відповісти
Після прийняття цього закону, почнеться повний розвал держави з середини. Західні партнери про такий сценарі вже застеригли. Тому і зволікають з підтримкою і поставками зброї. Вони не знають, кому вона може потрапити до рук.
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12.04.2024 10:44 Відповісти
Пліснява, лукава мразота.

Ігор Володимирович Копитін (нар. м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 Легніца , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща )
Сім'я
Одружений, виховує двох дітей. Дружина - Катерина Копитіна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Решетник. Брат дружини - телеведучий каналу СТБ Григорій Решетник ("Холостяк")
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12.04.2024 10:49 Відповісти
Цей закон вас і поховає.
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12.04.2024 10:50 Відповісти
ой хватить,пішли вони нах.хто не хоче служити цій владі - не йдіть в війну.всих не пересаджають.
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12.04.2024 10:56 Відповісти
"Невручена повістка - вважається врученою" = "война - это мир, а рабчтво - это свобода"..

Я вже мовчу про заброньованих ментів, та інших, хто давав присягу, вміє користуватись зброєю і сидять на шиї держави (тобто платників податків).

Оруел відпочиває.
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12.04.2024 10:59 Відповісти
У зебільної мерзоти лише бабло в голові...
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12.04.2024 11:27 Відповісти
"Великий і потужний, дуже потужний. Дякую, дуже дякую" хриплим голосом через дупу в воду.
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12.04.2024 11:35 Відповісти
Взяв з соцмереж:

Мене батько бив в житті один раз, а саме коли я провинився, він мені сказав:
- принеси ремінь, я тебе бити буду
І я пішов і приніс, він дав мені пізди і запитав:
- знаєш за що?
- за що?
- за те що приніс ремінь, яким тебе будуть бити

Як думаєте, я сам мобілізуюсь?
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12.04.2024 12:09 Відповісти
А мудрий наріт кожні 5 років цей ремінь дає тим хто його пи...здить без перестанку.
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12.04.2024 13:41 Відповісти
Читати книги треба, вибору як такого нема. Вибір серед поставлених людей, і вибирають люди серед того, що дали вибрати. А будь хто на вибори піти не може, бо не пропустять.

Оно в раші були також вибори, один і інші аби хто, то типу були вибори. Там все так підтасовано, що вибору як такого нема. Хто хоч якось міг конкурувати, то всіх прибрали, хто сам знявся, а кому допомогли навіть з життя піти.

Вибору нема як такого.

Зараз в США така сама історія, вибір або Байден, або Трамп, а еліта США ні того ні іншого бачити не хоче, але інших кандидатів нема. І також у них повна глибока політична криза і ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ.
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12.04.2024 16:32 Відповісти
Ви пишете які "лохи" українці і вибирають що попало. То подивіться в якій кризі зараз США, вибір між старим маразматиком і дурнуватим самолюбом з вагоном судимостей ... І нічого більше нема ... Ото вибори с США цього року, це перша країна світу і так люди в паніці дуже багато і еліта і прості, бо ніхто не знає що робити.

Чи вибори це, між поганим і поганим? Ну це не вибір, це примус, і вибирай що є, але по факту обидва вибори ПОВНА ТУФТА.

І в Україні завжди вибирали серед поганого і ще гіршого, ЗАВЖДИ так було.
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12.04.2024 16:39 Відповісти
Так я до того і вів. Нормальна людина це і так розуміє. Так було завжди... українці просто не виключення з правил, нажаль.
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12.04.2024 16:43 Відповісти
Ні, ви написали що люди лохи і вибирають самі. Хоча вибору не було, кандидатів вибирають так, що вибір завжди очевидний як мінімум в перший тур, бо популярні 2-3 кандидати і все інше це підставні голови. Вибору як такого нема по суті, відбір оманливий і досить сильно прогнозований.

Навіть у США ЗАРАЗ нема вибору як такого, там величезна політична криза. У США триндець, то що говорити про України, там люди з жахом чекають виборів. Так через такі вибори Україна не отримує зброї по ряду причин і вони відомі.

При совку я ще малий був дуже і в пам'яті магазині вітрини були типу завалені консервами, а якщо підійти, то по факту було тільки дві: кілька в томаті і ще якась риба в олії, просто пів величезної вітрини одні консерви, а пів вітрині іншої - це смішно, ото був вибір ))).

І типу людина піде і буде вибирати яку рибу купити ))) да там хавай що є і вибір вже зрозумілий, ну або можна нічого не купити, ще третій варіант, але з виборами цей варіант не працює, бо варіант "проти всіх" прибрали.
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12.04.2024 17:13 Відповісти
Вибору не було???Було біля сорока кандидатів! Але вибрали ******
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12.04.2024 19:23 Відповісти
Два тіла(а можливо і одне) з графоманськими схильностями наочно демонструють надзвичайно високий рівень свого ідіотизму, намагаючись поставити знак рівності між Порошенко та Зеленським.
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12.04.2024 21:52 Відповісти
Не пишіть єрунди, по факту було 3 кандидати, а всі інші для масовки для імітації вибору, які і 3 % не набрали.
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13.04.2024 11:25 Відповісти
У американців також будуть кандидати, не треба бути супер знаючою людиною, щоб вгадати кого ж виберуть. Вибір амерів вже відомий і це США ... Вибір є, ну ну, вибори ще не почалися, а амери вже знають хто буде президентом. Як мінімум один з двох ... але США вже самі показують до якого кандидата вони готуються і хто тормозить допомогу Україні ...
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13.04.2024 11:29 Відповісти
Здавалось би США, еталон вільного світу і вільного вибору, і дожилися вони до ручки, то у них вибір між МОГАНИМ і ЩЕ ГІРШИМ, і це США.

Топ в Україні приблизно так само, і постійно скільки я живу, то завжди вибір між поганим і ще гіршим. Передивитися кандидатів, то там як такого вибору не було.

Люди вибирали і того що є, а як казав класик: вибір із двох поганих варіантів не є гарним вибором, просто вибраний кращий варіант із доступних поганих.

От зараз США стоїть перед таким вибором і всі там в жаху що на них чекає, бо один може померти на посту, а інший психований егоцентрист.
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13.04.2024 14:24 Відповісти
Неужели это сам знаменитый Игорь Копытин?
Не менее трёх раз в день просматриваю его видосики и всем окружающим рекомендую!
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12.04.2024 12:19 Відповісти
Ти що, з глузду з'їхав? Зелені младориги цікаві хіба що русні.
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12.04.2024 12:27 Відповісти
чувак какой-то пакет со своим карманом перепутал!))))
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12.04.2024 13:24 Відповісти
Раз так подобається, то може треба почати з депутатів? Особистим прикладом ніхто не хоче прорекламувати закон?
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12.04.2024 14:16 Відповісти
Авжеж так і буде - пакет. Чорний.
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12.04.2024 18:56 Відповісти
Копитін першим укладе мотиваційний контракт?
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12.04.2024 19:00 Відповісти
Почему зеленые на СВОЕМ ПРИМЕРЕ не показывают? Почему зкеленский не продал виллу в Италии и не накупмл мавиков? Почему зеленые депутаты не идут на фронт?. И даже не к этой гнили у мменя нет претензии. У менЯ претензии к 76% которые историю не учили.книжек не читали-потому проголосовали за сказку зеленского обмен на с вою жизнь
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12.04.2024 19:15 Відповісти
Самий ліберальний в умовах війни ? На нас же не Курська область напала ? Нє ?
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12.04.2024 20:17 Відповісти
"З цим пакетом розпочинається нова ера відносин..."
Далі не читав 😏
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12.04.2024 20:21 Відповісти
Потужно
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12.04.2024 20:44 Відповісти
Божественно. Скоромно. Володарь колець - патріот. Цензор, я правильно розумію вашу статтю - ви ж за зеленского, за перемогу..... ви мене не будете більше банити на місяці - я свій, я за вас, за вашого членвоєкора.
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12.04.2024 21:15 Відповісти
На жаль, зелені брехливі потвори вбили своїми діями у українців будь-яку мотивацію до всього
Люди в розпачі від того, що вони натворили

Хіба що 73-процентні ще досі іржуть
Хуже нє будєт, хоть паржом
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13.04.2024 02:17 Відповісти
Прийняли--може означати, прийняли щось-переставили чи скасували, якусь перепону, що заважала красти ширше, глибше і вище
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13.04.2024 05:55 Відповісти
До речі: В окупованому кацапами українському місті Донецьку загадково зник "військовий кореспондент" на прізвисько Техас. Першим, хто повідомив про зникнення американця Рассела Бентлі, який працює на російському телеканалі Sputnik медіагрупи "Росія сьогодні", 8 квітня повідомив канал "Астра". За даними ресурсу, того дня він знімав наслідки українського удару по військовій частині на вулиці Автобазовській у Донецьку та перестав виходити на зв'язок
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18.04.2024 08:36 Відповісти
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