"Великий мотиваційний пакет спонукатиме чоловіків йти на службу за контрактом", - "слуга народу" Копитін про закон про мобілізацію

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Копитін вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію має багато позитивних моментів, які суспільство не помічає.

Про це нардеп написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна сміливо сказати, що з прийняттям цього законопроекту розпочинається нова ера відносин між державою та суспільством – більш прозора та чесна. Нажаль, суспільство фокусується лише на негативних, з їх точки зору, нормах закону, зовсім випускаючи з поля зору позитивні моменти.

Якщо порівняти закони про мобілізацію країн світу – у нас один з найліберальніших у політиці відстрочок. Великий мотиваційний пакет, що спонукатиме чоловіків йти на контрактну службу за фахом. Пільги військовим та гарантії соціального захисту", - зазначив Копитін.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

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