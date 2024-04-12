"Великий мотиваційний пакет спонукатиме чоловіків йти на службу за контрактом", - "слуга народу" Копитін про закон про мобілізацію
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Копитін вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію має багато позитивних моментів, які суспільство не помічає.
Про це нардеп написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Можна сміливо сказати, що з прийняттям цього законопроекту розпочинається нова ера відносин між державою та суспільством – більш прозора та чесна. Нажаль, суспільство фокусується лише на негативних, з їх точки зору, нормах закону, зовсім випускаючи з поля зору позитивні моменти.
Якщо порівняти закони про мобілізацію країн світу – у нас один з найліберальніших у політиці відстрочок. Великий мотиваційний пакет, що спонукатиме чоловіків йти на контрактну службу за фахом. Пільги військовим та гарантії соціального захисту", - зазначив Копитін.
Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.
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а 50 зелених сусліків за недозакон проголосували.
Ігор Володимирович Копитін (нар. м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 Легніца , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща )
Сім'я
Одружений, виховує двох дітей. Дружина - Катерина Копитіна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Решетник. Брат дружини - телеведучий каналу СТБ Григорій Решетник ("Холостяк")
Я вже мовчу про заброньованих ментів, та інших, хто давав присягу, вміє користуватись зброєю і сидять на шиї держави (тобто платників податків).
Оруел відпочиває.
Мене батько бив в житті один раз, а саме коли я провинився, він мені сказав:
- принеси ремінь, я тебе бити буду
І я пішов і приніс, він дав мені пізди і запитав:
- знаєш за що?
- за що?
- за те що приніс ремінь, яким тебе будуть бити
Як думаєте, я сам мобілізуюсь?
Оно в раші були також вибори, один і інші аби хто, то типу були вибори. Там все так підтасовано, що вибору як такого нема. Хто хоч якось міг конкурувати, то всіх прибрали, хто сам знявся, а кому допомогли навіть з життя піти.
Вибору нема як такого.
Зараз в США така сама історія, вибір або Байден, або Трамп, а еліта США ні того ні іншого бачити не хоче, але інших кандидатів нема. І також у них повна глибока політична криза і ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ.
Чи вибори це, між поганим і поганим? Ну це не вибір, це примус, і вибирай що є, але по факту обидва вибори ПОВНА ТУФТА.
І в Україні завжди вибирали серед поганого і ще гіршого, ЗАВЖДИ так було.
Навіть у США ЗАРАЗ нема вибору як такого, там величезна політична криза. У США триндець, то що говорити про України, там люди з жахом чекають виборів. Так через такі вибори Україна не отримує зброї по ряду причин і вони відомі.
При совку я ще малий був дуже і в пам'яті магазині вітрини були типу завалені консервами, а якщо підійти, то по факту було тільки дві: кілька в томаті і ще якась риба в олії, просто пів величезної вітрини одні консерви, а пів вітрині іншої - це смішно, ото був вибір ))).
І типу людина піде і буде вибирати яку рибу купити ))) да там хавай що є і вибір вже зрозумілий, ну або можна нічого не купити, ще третій варіант, але з виборами цей варіант не працює, бо варіант "проти всіх" прибрали.
Топ в Україні приблизно так само, і постійно скільки я живу, то завжди вибір між поганим і ще гіршим. Передивитися кандидатів, то там як такого вибору не було.
Люди вибирали і того що є, а як казав класик: вибір із двох поганих варіантів не є гарним вибором, просто вибраний кращий варіант із доступних поганих.
От зараз США стоїть перед таким вибором і всі там в жаху що на них чекає, бо один може померти на посту, а інший психований егоцентрист.
Не менее трёх раз в день просматриваю его видосики и всем окружающим рекомендую!
Далі не читав 😏
Люди в розпачі від того, що вони натворили
Хіба що 73-процентні ще досі іржуть
Хуже нє будєт, хоть паржом