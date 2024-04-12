Литва допоможе Україні з відновленням енергосистеми: передадуть обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналинської АЕС

Україна отримає від Литви обладнання, яке допоможе з відновленням енергосистеми після російських обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс в коментарі виданню lrt.lt.

Країна передасть обладнання з Вільнюської ТЕЦ, яка нині не діє, а також частину обладнання з Ігналинської АЕС і складів енергетичних компаній. В Україну також буде відправлено трансформатор.

Зазначається, що вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.

"Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу - і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко", - зазначив Крейвіс.

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