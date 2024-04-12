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Новини Допомога Україні
2 023 19

Литва допоможе Україні з відновленням енергосистеми: передадуть обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналинської АЕС

енергетика,електропідстанція

Україна отримає від Литви обладнання, яке допоможе з відновленням енергосистеми після російських обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс в коментарі виданню lrt.lt.

Країна передасть обладнання з Вільнюської ТЕЦ, яка нині не діє, а також частину обладнання з Ігналинської АЕС і складів енергетичних компаній. В Україну також буде відправлено трансформатор.

Зазначається, що вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.

"Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу - і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко", - зазначив Крейвіс.

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Автор: 

Литва (2397) енергетика (2594)


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Топ коментарі
+14
Та просто заберіть в втопіть в Балтиці всю нашу владу - більше толку буде. Бо ці ідіоти просто нездатні ні до чого
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12.04.2024 01:30
+13
Щира подяка і низький уклін Литві за неймовірну підтримку та допомогу - це честь мати такого друга та союзника.
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12.04.2024 01:52
+11
Крім того, ще мільярди списані на ніби-то трирівневий захист, якого явно не було.
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12.04.2024 01:46
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Та просто заберіть в втопіть в Балтиці всю нашу владу - більше толку буде. Бо ці ідіоти просто нездатні ні до чого
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12.04.2024 01:30 Відповісти
Головне щоб зєлєнь не проє🤬бала це все обладнання… бо захисту як не було так і немає, а з ним і гроші зникли, що на захист були виділені. А чи зʼявиться той захист, то велике питання. Зєлєнь виснажує як нас, так і наших партнерів
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12.04.2024 01:39 Відповісти
одна ракета і пздц ТЕЦ яка коштує мінімум 1млрд..
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12.04.2024 01:44 Відповісти
Крім того, ще мільярди списані на ніби-то трирівневий захист, якого явно не було.
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12.04.2024 01:46 Відповісти
А тепер спробуйте довести що не було захисту. По бумагам він то напевно був. А от в дійсності, ні. А довести що його не було, в руїнах, складно.
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12.04.2024 02:15 Відповісти
Я, звісно, не фахівець, але якщо перший же удар по ТЕС повністю її знищив, то для мене очевидним є факт, що захисту як такого не було (навіть без риття в руїнах), адже якби він був - то хоча б частково захистив цей об'єкт і тотального знищення б не було.
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12.04.2024 02:51 Відповісти
якщо ви хоч раз були би у машзалі ТЕС, то зрозуміли б, що там не може бути ніякого пасивного захисту. Захистити корпус з енегоустановками від крилатих ракет може тільки об'єктова система ППО, а від балістики - система ПРО. І то це буде не стовідсоткова гарантія, що якась ракета таки не прорветься крізь ППО об'єкта. Будь який машзал будь якої ТЕС вкрай вразливий навіть при влучанні дрона, не кажучі вже про ракету з б\ч у дві чи три сотні кілограмів.
Всі ці казки політичних кон'юнктурщиків наємів розраховані на ту ж саму частину недолугого населенння, яке ще тут вижило після свого вибору у 19-му році.
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12.04.2024 05:21 Відповісти
Дарма ви намагаєтесь щось пояснити потомственним ЗЕлупленим дебілоїдам (іншим теж). На відміну від вас вони "розбираються" у ВСЬОМУ, в тому числі і в організації ППО. Це ж якими припоцаними треба бути, щоб вимагати 100% надійності ППО!
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12.04.2024 08:58 Відповісти
Твіттерська версія: місцеві кажуть, що напередодні зняли біля Трипільської ТЕС ППО. Офіційна версія - пропустили ракети через брак снарядів для ППО.
Версія конспірологів - ******** гроші на захист, і щоб це приховати, дали кацапам можливість вдарити по ТЕС.
Отака інфа гуляє в мережах.
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12.04.2024 01:53 Відповісти
Друга версія дуже сумнівна, адже саме удар по ТЕС довів, що трирівневого захисту як такого не було і гроші тупо вкрали, а якби ППО все збило, то ніхто б і не задавав питання: був захист чи ні. Відтак, скоріше за все є проблеми з ракетами для ППО які ми не виробляємо і які влада не закуповує, бо вважає що їх мають надати безкоштовно США та ЄС.
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12.04.2024 02:21 Відповісти
Щира подяка і низький уклін Литві за неймовірну підтримку та допомогу - це честь мати такого друга та союзника.
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12.04.2024 01:52 Відповісти
Через два месяца скажут, что нужно поднять тарифы, бо мы потратили деньги на восстановление....
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12.04.2024 02:45 Відповісти
В "Укренерго" одразу після попереднього обстрілу інфраструктури (ще до знищення цієї ТЕС) одразу почали нити, що треба суттєво підняти тарифи для ремонту. Населення має своїми грошима проплатити відновлення, а вони зароблятимуть бабло та отримуватимуть величезну платню та премії, про які навіть не мріють енергетики в США та ЄС.
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12.04.2024 03:01 Відповісти
Спасибі Литві за допомогу.
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12.04.2024 03:05 Відповісти
Вильнюсская ТЭС и Игналина это Литва, а не Латвия
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12.04.2024 08:49 Відповісти
Латвии огромное спасибо. Одни из немногих кто с начала войны с нами полностью. Братишки
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12.04.2024 07:13 Відповісти
Поки немає нормального ППО, це все ні до чого
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12.04.2024 07:16 Відповісти
Спасибі, але не варто: розіб'ють знову.
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12.04.2024 07:37 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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12.04.2024 11:17 Відповісти
 
 